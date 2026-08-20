Cuestionan un detalle "muy revelador" del plan de penalización de Toto Wolff para Kimi Antonelli en la F1 2026
James Hinchcliffe ha cuestionado por qué Toto Wolff planea consultar al padre de Kimi Antonelli sobre las posibles penalizaciones de unidad de potencia de Mercedes más adelante esta temporada
El expiloto de IndyCar Series y comentarista de Fórmula 1 James Hinchcliffe ha cuestionado por qué el jefe del equipo Mercedes Toto Wolff consultaría al padre de Kimi Antonelli sobre las penalizaciones de unidades de potencia en F1.
Antonelli lidera actualmente el campeonato de pilotos con 219 puntos, con una ventaja de 50 puntos sobre el segundo clasificado, Lewis Hamilton, tras seis victorias en carreras en la primera mitad de la temporada. El compañero de equipo de Antonelli, George Russell, está otros nueve puntos por detrás de Hamilton en tercer lugar.
Sin embargo, de cara a las últimas 12 rondas del año, Mercedes se está preparando para caídas tácticas en la parrilla. Hablando antes del Gran Premio de los Países Bajos en el pódcast F1 Nation, el presentador Tom Clarkson mencionó los comentarios realizados por Wolff durante el fin de semana del Gran Premio de Hungría.
Wolff indicó que Mercedes probablemente asumirá penalizaciones de motor en la segunda mitad del año y sugirió que asumirlas en el Gran Premio de Italia, que es la carrera de casa de Antonelli, podría aliviar la presión sobre el piloto de 19 años al colocarlo más atrás en la parrilla. Pero Wolff añadió que lo hablaría con el padre de Antonelli, Marco.
Toto Wolff, Mercedes
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
"Lo que me parece interesante de ese escenario es que Toto dijo en su cita: 'Sí, vamos a consultarlo con Marco Antonelli, su padre'. Y pensé para mis adentros: ¿por qué demonios el padre del piloto tiene voz en las penalizaciones de unidades de potencia?", dijo Hinchcliffe.
El expiloto de IndyCar añadió que la lógica probablemente provenga de gestionar la intensa presión y las expectativas puestas sobre el piloto italiano en el gran premio de casa.
"Pero podría ser por esa razón, ¿no?", continuó. "Quizá piensa: '¿Crees que esto ayudará al enfoque de Kimi para el fin de semana, sabiendo que llega en desventaja, y que eso le quita un poco de expectativas y presión?' Pero pensé que fue un comentario muy revelador."
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