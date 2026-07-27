Stroll fue contundente sobre Aston Martin: "La evolución más alentadora de la historia del equipo"

El 13º puesto de Lance Stroll al término del Gran Premio de Hungría satisfizo al piloto canadiense, que, aunque no vislumbró sus primeros puntos de la temporada, percibe claramente los progresos realizados por el AMR26 con las evoluciones introducidas en Budapest.

Bajo la supervisión técnica de Adrian Newey, la marca británica incorporó un total de 16 novedades aerodinámicas, retocando prácticamente todas las superficies de su F1 2026, salvo la suspensión delantera. Un cambio de gran magnitud que lógicamente dio sus frutos, dado que el monoplaza del inicio de temporada estaba cerca del desastre industrial.

Para Stroll, la situación ya es mucho más alentadora, mientras que se espera en Zandvoort un nuevo motor - que se probará esta semana en Hungaroring - al igual que las demás evoluciones del paquete aerodinámico.

Lance Stroll compartió su satisfacción al hablar con los medios, entre ellos Motorsport.com, tras la carrera.

La carrera pareció buena para ambos pilotos. Al final, estaban por delante de Haas F1, por delante de Haas F1, así que es una buena experiencia, supongo?

"Sí, totalmente. Se trataba sobre todo de acumular tiempo en pista tras una clasificación decepcionante, en la que no conseguimos hacer una buena vuelta. Después de ese intento fallido en Q1, fue agradable sentirse bien en el coche hoy y simplemente hacer una buena carrera".

¿Disfrutó con esta actualización?

"Sí, de verdad. Hemos dado un enorme paso adelante este fin de semana y, aunque no estamos al frente de la zona media de la parrilla, estamos en la pelea. Sabemos que tenemos que ganar mucha potencia y seguir mejorando nuestro rendimiento. Más carga aerodinámica, más potencia… Simplemente hay que seguir avanzando".

Lance Stroll (Aston Martin) Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Pasó a los neumáticos blandos después de unas nueve vueltas, ¿estaba previsto?

"No, fue solo para encontrar algo de aire libre. Ayer tuvimos una sesión de clasificación muy mala y estábamos atrapados detrás de los Williams y de esos coches. Aquí es difícil adelantar, así que simplemente quería beneficiarme de un poco de aire limpio".

¿Así que le resultó útil poder dar algunas vueltas en solitario y aprender un poco más sobre el paquete?

"Sí, por supuesto. Cuantas más vueltas damos, más conocemos el paquete, y creo que sabremos más este lunes, especialmente en lo que respecta a los reglajes y todo lo demás".

¿Hasta qué punto es alentador ver que las piezas instaladas en el coche funcionan como estaba previsto? Porque aunque esperaban una ganancia importante, el hecho de sentirlo concretamente y comprobar que funciona debe demostrar que el equipo va por el buen camino.

"Es realmente muy bueno. Es la actualización más alentadora que hemos tenido desde hace muchísimo tiempo, quizá incluso en toda la historia de este equipo".

Sabemos que llega el nuevo motor Honda. ¿Es optimista sobre la posibilidad de contar con un paquete competitivo para las carreras de Bakú, Malasia y Singapur?

"Descubriremos en Zandvoort qué nos aportarán las mejoras del motor, pero todavía dependerá un poco del circuito. Con esta mejora del motor, ¿seremos tan rápidos como Mercedes? Eso espero, pero no es muy probable. En Bakú y en Monza, esos circuitos donde la potencia manda, será por tanto más difícil".