Lance Stroll y su Aston Martin de más de tres millones de dólares en Mónaco

Lance Stroll, piloto de Fórmula 1 de Aston Martin, ha sido visto por las calles de Mónaco al volante de un Aston Martin DBR22 Speedster, un modelo extremadamente exclusivo.

El canadiense fue visto al volante de este V12 de cabina abierta durante el parón estival de la F1. Presentado en 2022 para celebrar el décimo aniversario de la división de modelos a medida "Q by Aston Martin", el DBR22 se inspira en el DBR1 de la marca británica, que ganó las 24 Horas de Le Mans de 1959.

Impulsado por un motor V12 biturbo de 5,2 litros que desarrolla 705 caballos de potencia y 752 Nm de par, este speedster de edición limitada puede acelerar de 0 a 60 mph en tan solo 3,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 198 mph.

Solo se fabricaron 22 ejemplares del DBR22. El vehículo tenía un precio original de aproximadamente 1,5 millones de libras, sin contar las opciones personalizadas, y su valor actual se estima entre 2,5 y 3 millones de libras.

Según VIP Fortunes, el DBR22 se suma a otros impresionantes coches de la colección de este joven de 27 años, entre los que se incluyen un Aston Martin Vantage, un Mercedes-AMG GT R, un Ferrari California y un Lamborghini Huracán.

Esto se produce en medio de un difícil comienzo de la temporada de F1 de 2026 para el piloto de Aston Martin. Las expectativas eran altas para la escudería de Silverstone a principios de año. Comenzó la temporada con una nueva asociación para la unidad de potencia con Honda y su primer coche construido bajo la dirección de Adrian Newey.

Sin embargo, el equipo se topó con graves problemas con el AMR26, lo que provocó 11 abandonos o no finalizaciones en los Grandes Premios por parte del bicampeón Fernando Alonso y Stroll durante la primera mitad de la temporada.

Mientras luchaba contra esos problemas, el equipo presentó un monoplaza de especificación B en el reciente Gran Premio de Hungría, lo que supuso un aumento del rendimiento. Stroll y Alonso terminaron en 13.ª y 14.ª posición en el Hungaroring.

Aston Martin ocupa actualmente el décimo puesto en el campeonato de constructores con un punto, solo por delante de la recién creada Cadillac.