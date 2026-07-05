Sanción a Carlos Sainz en Silverstone y Checo Pérez asciende en el clasificador

El Gran Premio de la Gran Bretaña ha tenido cambios en sus resultados varias horas después de haber finalizado la carrera y ya en la noche del domingo los comisarios de confirmaron una sanción en contra del español Carlos Sainz (Williams), una decisión que modifica de forma directa el clasificador final en la parte baja y beneficia al mexicano Sergio Pérez.

Con la reciente decisión, Checo Pérez asciende a la posición 14 repitiendo su mejor resultado hasta ahora conseguido en Barcelona.

La decisión de los comisarios con Carlos Sainz en Silverstone

Tras concluir la competencia en la pista de Silverstone, los comisarios llamaron a comparecer al representante de Williams para analizar una infracción al Artículo B5.13.4c del Reglamento de la Fórmula 1. Según el reporte oficial, el monoplaza #55 de Carlos Sainz adelantó al Safety Car cuando se desplegó el mensaje " los autos rezagados pueden rebasar ahora”, una acción para la cual no estaba habilitado.

De acuerdo con la explicación detallada de los comisarios, se revisaron los datos del sistema de cronometraje, video en cabina y posicionamiento GPS. La confusión se originó debido a la particular configuración de la pista y de la calle de pits en Silverstone:

"Aunque el Coche 55 estaba rezagado (con vuelta perdida) en la Línea 1 del Safety Car al entrar a la calle de pits, debido a la configuración específica de la pista y de los pits en Silverstone, se había desmarcado temporalmente (recuperado la vuelta) al momento de cruzar la línea al final de la vuelta (...) Por lo tanto, el Coche 55 no era considerado un auto rezagado para los efectos del Artículo B5.13.4c y no tenía derecho a adelantar al Safety Car".

La FIA señaló que la fisonomía del circuito británico contribuyó a la confusión de Williams, ya que al salir de los pits tras cambiar neumáticos, Sainz volvió a quedar en condición de auto rezagado. Sin embargo, el equipo reconoció ante las autoridades haber cometido dos errores operativos graves: no identificar que el español no cumplía con los requisitos en el punto de referencia reglamentario y no percatarse de que el número 55 no apareció en el mensaje oficial de Dirección de Carrera que enlistaba a los autos autorizados a recuperar la vuelta. Al hacerlo de todos modos, Sainz "ganó inadvertidamente una vuelta cuando no tenía derecho a hacerlo".

Por esta razón, los comisarios le aplicaron a Carlos Sainz una sanción de una vuelta de penalización bajo la norma del Artículo 12.4.1.i del Código Deportivo Internacional de la FIA.