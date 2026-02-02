El mensaje de Toto Wolff a sus rivales por el motor Mercedes: "Pónganse las pilas"

Toto Wolff instó a los fabricantes rivales de unidades de potencia a que "simplemente se pongan las pilas" después de que presentaran quejas ante la FIA por la interpretación que hace Mercedes del reglamento.

El reglamento de las unidades de potencia de 2026 establece una relación de compresión del motor de 16:1, frente al 18:1 del año pasado. Esa relación de compresión siempre se ha medido a temperatura ambiente cuando el motor no está en funcionamiento, por lo que no tiene en cuenta la expansión de los materiales bajo el calor cuando los autos están rodando en pista.

Varios fabricantes se han mostrado preocupados por la posibilidad de que Mercedes y Red Bull Powertrains hayan encontrado un truco para aumentar la relación de compresión hasta acercarla al 18:1 cuando el auto está en funcionamiento, manteniéndose al mismo tiempo dentro de los límites del test estático.

"Tenemos que, como hacemos siempre, confiar en que la FIA tome las decisiones correctas aquí", dijo el director técnico de Audi, James Key, durante el lanzamiento del coche 2026 del equipo.

"Es un reglamento nuevo. Tiene que haber igualdad de condiciones. Si alguien encuentra un difusor ingenioso y dices que no es lo correcto, que nadie más puede tenerlo, pero tú sí puedes usarlo durante el resto del año, no tiene sentido. Nunca aceptaríamos algo así".

Sin embargo, Mercedes insiste en que sus autos cumplen plenamente con el reglamento tal como está redactado, y se ha mostrado algo desconcertado por la forma en que algunos de sus competidores, entre los que también se cree que están Honda y Ferrari, han hecho campaña contra lo que considera un caso claro y evidente.

"No entiendo que algunos equipos se concentren más en los demás y sigan discutiendo un caso que es muy claro y transparente", dijo Wolff a un grupo reducido de medios, entre ellos Motorsport.com, durante el lanzamiento oficial del coche 2026 del equipo, el W17. "La comunicación con la FIA ha sido muy positiva en todo momento y no solo sobre la relación de compresión, sino también sobre otros aspectos.

"Concretamente en este tema, está muy claro lo que dicen los reglamentos. Está muy claro cuáles son los procedimientos estándar para cualquier motor, incluso fuera de la Fórmula 1. Así que pónganse las pilas".

Y añadió: "La unidad de potencia es legal. La unidad de potencia se ajusta a cómo están escritos los reglamentos. La unidad de potencia se ajusta a la forma en que se realizan las verificaciones".

Toto Wolff, Mercedes Photo by: Hector Vivas / Getty Images

Aunque parece que no habrá cambios inmediatos a la vista, se entiende que continúan las conversaciones sobre posibles métodos alternativos para medir las relaciones de compresión, como añadir controles en condiciones de funcionamiento. Cualquier solución propuesta tendría que seguir los procedimientos habituales de gobernanza, que incluyen una reunión del Comité Asesor de Unidades de Potencia de la F1 y posteriormente una votación en la Comisión de la F1.

Pero Wolff no se muestra especialmente feliz por los intentos de cambiar los procedimientos sobre algo que se considera un estándar de la industria.

"Hacer reuniones secretas, enviar cartas secretas y seguir intentando inventar métodos de prueba que simplemente no existen… siento que al menos desde nuestra parte estamos tratando de minimizar las distracciones, mirándonos más a nosotros mismos que a los demás, cuando está bastante claro lo que dicen los reglamentos y también bastante claro lo que la FIA nos ha dicho a nosotros y les ha dicho a ellos hasta ahora", añadió Wolff.

"Pero tal vez todos seamos diferentes. Tal vez algunos quieran encontrar excusas incluso antes de haber empezado para explicar por qué las cosas no van bien. Si alguien quiere entretenerse con distracciones, todo el mundo es libre de hacerlo".

La FIA ha sido clara en que, como mínimo, quiere que el asunto quede completamente aclarado antes del inicio de la temporada en Australia el próximo mes, para que el tema no se prolongue en la nueva campaña cuando se pretende que el foco esté en la competencia en pista.

"Estamos muy interesados en evitar este tipo de controversias y en asegurarnos de que, cuando la gente salga a correr, entienda las reglas exactamente de la misma manera", dijo el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, a Motorsport.com en el reciente Autosport Business Exchange.

"Inevitablemente, cuando hay un conjunto de reglamentos tan nuevo, surgen ciertas cuestiones, y consideramos que es nuestra responsabilidad resolver estos asuntos antes de la primera carrera".