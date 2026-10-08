El siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton ha sugerido que no todos los pilotos de Fórmula 1 tienen el mismo enfoque respecto a las carreras en mojado, con los jóvenes volviéndose "cada vez más cautelosos".

Sepang marcó el pasado fin de semana la primera actividad en pista significativa de esta temporada para la maquinaria de F1 de 2026, ya que un aguacero empapó la pista poco antes de la hora prevista para el inicio de la carrera.

La salida se retrasó 40 minutos debido a las condiciones meteorológicas adversas, tras lo cual todos los coches montaron neumáticos intermedios en lugar de neumáticos de lluvia extrema, y varios de ellos sufrieron un ya infame fallo de software.

"Las carreras en mojado no son como las que solíamos tener, desde luego", comentó Hamilton, de 41 años. "He tenido grandes carreras, 2008 bajo la lluvia; al final, por aquel entonces hacíamos más pruebas, teníamos mejores neumáticos para la lluvia, porque podíamos, supongo, desarrollar más con Bridgestone en aquella época.

"Personalmente, me encanta correr bajo la lluvia. Creo que los que dirigen el espectáculo son mucho más cautelosos, pero, por otra parte, los pilotos jóvenes que llegan son cada vez más cautelosos. Los pilotos de la vieja escuela somos como: ‘Vamos a correr’, y más jóvenes son como: ‘No corramos’. Así que reciben dos informaciones distintas, y ellos también son muy cautelosos.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Clive Mason / Getty Images

"Así que ahí es donde digo: ‘Vamos a ponernos en marcha’, en condiciones extremas. Porque ahí es donde realmente podemos ponernos a prueba. ¿Es más arriesgado? Absolutamente.

"Cuando estaba con el neumático slick [en Malasia], también era en las condiciones más complicadas, pero me encanta ese reto. Y eso es lo que son las carreras, cuando tienes que conducir por instinto, y ahí es realmente donde puedes marcar la diferencia. Y, al final, ahí es donde marqué la diferencia bajo la lluvia".

Carlos Sainz considera personalmente que el timing de dirección de carrera fue perfecto en Malasia.

"Por mi parte, el momento en que la FIA dio luz verde para salir a correr fue correcto teniendo en cuenta cuánto llovía", dijo el español de 32 años. "Creo que todos estuvimos de acuerdo en que llovía demasiado para correr.

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"Y el momento en que dieron luz verde para salir a correr fue el perfecto, o el correcto. Simplemente lo intentamos y fallamos, pero no porque no quisiéramos correr en mojado, sino porque falló algún factor externo como el software. Pero si llueve, doy la bienvenida a la lluvia y de hecho me da una mejor oportunidad de hacer algo este fin de semana".

Tras salirse a la grava en la vuelta de formación, Hadjar dijo que las nuevas unidades de potencia, que dependen mucho de la energía eléctrica, no hacían fácil conducir en mojado.

"Hay dos problemas", dijo el francés de 22 años sobre su error. "Está el problema del software, en el que en realidad no sabes cuándo va a entrar la potencia, y la lluvia, que no es ideal; además, parecía que los neumáticos intermedios realmente no pueden con nada de agua acumulada. Así que la pista, como máximo, tiene que estar simplemente mojada y consistente.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Pero así no crecí yo: para mí, pones neumáticos de lluvia en una pista mojada y simplemente conduces; y ahora es difícil, es como: ‘Tengo que evitar esta zona’, todo eso. Simplemente necesitas algo mejor".

El problema con los neumáticos de lluvia extrema es que normalmente no son tan competitivos como los intermedios, y las condiciones en las que realmente serían útiles tienden a considerarse demasiado mojadas para correr.

En lo que respecta al problema de software, no todos están de acuerdo en que sea para tanto. "Es mucho más fácil de lo que pensaba porque puedes controlar la cantidad de kilovatios que recibes, qué tipo de empuje recibes", dijo Sergio Pérez, de 36 años, que conduce un Cadillac con motor Ferrari, mientras que Hadjar tiene una unidad de potencia Red Bull Ford.

"Así que básicamente es como en la carretera, básicamente controlas cuánto quieres, así que depende del piloto decidir cuánto puedes aceptar del empuje. Puedes pasar de 350kW a 250kW, 200kW".

Las carreras en mojado podrían volver a ser tema este fin de semana en el Gran Premio de Singapur, con una pequeña pero no insignificante probabilidad de lluvia durante todo el evento.

Información adicional de Filip Cleeren, Ronald Vording y Jake Boxall-Legge