Russell admite que el Mercedes 2026 "no es malo", pero cree que aún es pronto

George Russell, uno de los favoritos al campeonato mundial en la previa de la F1 2026, confía en que Mercedes ha producido un coche fuerte para la próxima temporada, aunque se negó a declararlo un potencial contendiente al título.

Este año la F1 introducirá un conjunto completamente nuevo de reglamentos, con cambios tanto en el chasis como en la unidad de potencia, y como todo es nuevo, el orden competitivo es por ahora una incógnita.

Pero las expectativas son altas en Mercedes, teniendo en cuenta que las Flechas Plateadas dominaron el último cambio de motores en 2014 al ganar los ocho campeonatos de constructores siguientes, además de haber tenido un sólido shakedown en Barcelona la semana pasada.

El equipo completó el mayor kilometraje de todos y el compañero de Russell, Andrea Kimi Antonelli, incluso realizó una simulación completa de carrera, lo que llevó al director de ingeniería Andrew Shovlin a afirmar: "No creo que pudiéramos haber esperado tres días de pruebas mejores".

Esto ha llevado a que Russell encabece las apuestas para el título de este año, especialmente después de su mejor temporada hasta ahora en 2025, cuando terminó cuarto en el campeonato y, para muchos, fue el mejor piloto por detrás de Max Verstappen.

Sin embargo, sigue siendo cauteloso con respecto a sus rivales, con dos test oficiales en Bahréin aún por disputarse antes del Gran Premio de Australia que abrirá la temporada, del 6 al 8 de marzo.

"Obviamente solo hemos manejado el coche durante tres días y todavía es muy pronto, pero no parece que sea una porquería, lo cual es una ventaja", dijo el ganador de cinco grandes premios durante el lanzamiento de Mercedes 2026 el lunes.

Russell afronta su octava temporada y parece listo para finalmente luchar por su primer título. Photo by: Mercedes AMG

"Para ser honesto, en estos primeros días uno sabe cuando puede tratarse de un coche realmente malo y puede señalar esos aspectos negativos muy temprano, y no creemos que sea el caso. Pero ¿es un coche que pueda ganar un campeonato mundial? Todavía es demasiado pronto para saberlo.

"Nos ha sorprendido bastante lo que hemos visto de algunos de nuestros rivales, especialmente del lado de la unidad de potencia de Red Bull, que se ve muy impresionante teniendo en cuenta que es un proyecto completamente nuevo y además fiable.

"Así que felicitaciones para ellos. Nosotros hemos tenido un test muy fiable, pero tendremos que esperar y ver si el coche está a la altura de las expectativas".

La situación dista mucho de la de 2022, cuando se introdujeron los coches de efecto suelo en la temporada de debut de Russell con Mercedes, y en la que el dominio del equipo se vio terminado con el anterior cambio reglamentario.

Hace cuatro años, la marca alemana produjo un coche muy impredecible que sufrió un fuerte porpoising, lo que dificultó la recuperación de Mercedes, mientras que los títulos posteriores fueron para Red Bull o McLaren.

Pero ahora Russell cree que Mercedes ha construido un coche agradable y fácil de manejar, y explicó: "Nadie esperaba el porpoising en 2022. Así que no se puede descartar todo en este momento. Pero por eso creo que nos fuimos de Barcelona con una sensación positiva, porque el coche reaccionó como anticipábamos.

"Los números que estamos viendo de la aerodinámica del coche coinciden con lo que vemos en el simulador, y la forma en que el coche se comporta coincide con cómo se siente en el simulador. Esto es algo que como equipo no habíamos experimentado realmente desde 2021.

El W13 sin pontones que puso fin al dominio de Mercedes. Photo by: Alessio Morgese

"Así que, en cierto modo, estamos marcando todas las casillas que queremos marcar. Pero no podemos descartar a nuestros rivales porque, como dije, se habló mucho de que la unidad de potencia de Red Bull no estaría a la altura en su primer año, y por lo que hemos visto hasta ahora, definitivamente han cumplido.

"La unidad de potencia de Ferrari se ve fiable. Dieron muchas vueltas, no muy lejos de nosotros a lo largo del test, y desde el lado del motor, Haas también dio muchas vueltas con el motor Ferrari. Así que la verdad es que podríamos tener una buena pelea por delante, pero estamos satisfechos con lo que hemos experimentado".

Aunque el piloto de 27 años sigue moderando en cierta medida las expectativas de cara a la temporada, Russell sí tiene la confianza de un piloto que puede finalmente conquistar su primer título de F1.

Cuando se le mencionó la etiqueta de favorito al título, el británico respondió: "La verdad es que no sentí nada al escuchar eso.

"Como he dicho desde hace mucho tiempo, me siento listo para luchar por un campeonato mundial y, tengamos o no ese comentario sobre nosotros, eso no cambia mi enfoque ni un solo poco.

"Estoy trabajando muy duro con el equipo. Todo el mundo aquí ha estado trabajando a pleno para maximizar realmente este nuevo conjunto de reglamentos y, sinceramente, estoy muy entusiasmado con el desafío porque es un desafío enorme adaptarse a estos nuevos coches, a cómo funciona la gestión de la energía, la recuperación de las baterías, entender el sistema de impulso, los modos de adelantamiento y la aerodinámica activa.

"Hay muchas cosas que necesitamos aprender muy rápido, pero siento que puedo sacar ventaja de eso y me siento confiado en mí mismo y en mi equipo".