Oscar Piastri sostiene que Red Bull ahora es “la referencia de la parrilla” en la F1 2026

Oscar Piastri ahora ve a Red Bull como "la referencia de la parrilla" junto a Mercedes, mientras McLaren pierde terreno en la jerarquía de la Fórmula 1 de 2026.

Red Bull llevó una mejora significativa a su RB22 en el Gran Premio de Azerbaiyán, con pontones, suelo, retrovisores, halo y difusor renovados.

Esto propició los dos mejores resultados del equipo en lo que va de temporada, con Max Verstappen acosando a George Russell por la victoria desde el octavo puesto en la parrilla en Bakú, antes de que el tetracampeón del mundo arrasara en Malasia.

Mientras tanto, McLaren también actualizó su MCL40 en Azerbaiyán, con pontones, cubierta del motor, suelo, difusor, suspensión trasera y alerón trasero revisados; sin embargo, los coches papaya han tenido dificultades para mantener su estatus de aspirantes a la victoria después de que Lando Norris triunfara en Hungaroring y Zandvoort.

La mejora funcionó como se esperaba, señaló el jefe de equipo Andrea Stella, pero no aportó la ganancia esperada respecto a otros equipos punteros. Piastri podría haber terminado en el podio en Bakú de no ser por un bloqueo tardío; en Sepang, ambos pilotos clasificaron y terminaron fuera de los cinco primeros.

Oscar Piastri, McLaren, Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

"Mercedes ha sido muy fuerte durante toda la temporada, obviamente, y creo que en Bakú, con las largas rectas que hay allí, no fue una gran sorpresa que fueran tan rápidos", comentó Piastri.

"Teniendo en cuenta cuántas rectas había en Malasia, fue sorprendente que no fueran más rápidos.

"Lo que sea que Red Bull puso en su coche en Bakú claramente fue importante, porque Bakú les pasó un poco desapercibido por dónde clasificaron y el problema de motor de Max. Si hubiera salido delante en Bakú, obviamente habría puesto a George bajo mucha presión [no solo] al final de la carrera, sino durante toda la carrera. Y luego, obviamente, en Malasia fue sin duda la combinación coche-piloto más rápida.

"Sin duda creo que los demás a nuestro alrededor están progresando. Ya sabes, nosotros y Ferrari parecemos ir un poco de un lado a otro, pero Mercedes siempre ha sido la referencia de la parrilla, y creo que Red Bull se ha unido a ellos en las últimas dos semanas."

De hecho, McLaren se vio lastrado por problemas de inyección de combustible en las dos últimas citas, para los que el equipo tiene una solución en Singapur – aunque puede que no sea suficiente para igualar a Mercedes y Red Bull.

Preguntado por cuáles fueron las principales conclusiones de Malasia, Norris dijo: "Hubo bastantes, tanto por mi parte como por la nuestra como equipo, obviamente por lo que ocurrió en la carrera, pero también cosas generales desde el punto de vista del coche y en qué tenemos que hacer un mejor trabajo, y cómo podemos volver al mismo nivel en el que estábamos en las anteriores: Budapest, Zandvoort, Madrid.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Hubo algunas obvias, como la velocidad punta y los problemas que he estado teniendo con el coche, y obviamente otras más técnicas sobre cómo podemos desbloquear más potencial del coche para volver al rendimiento que teníamos antes. Así que eso es complicado de hacer, pero hay muchas cosas y el equipo ha estado trabajando a tope."

Preguntado sobre si los problemas de Sepang eran específicos de la pista, añadió: "Bueno, en Bakú tampoco fuimos necesariamente demasiado rápidos. Así que no diría que sea solo cosa de Malasia. Sin duda hay algunos aspectos de Malasia, con la rugosidad del asfalto, que creemos que influyeron. Así que es algo bueno para nosotros ver este fin de semana si parte del rendimiento que nos faltaba allí vuelve. Y Singapur es una pista que me gusta y aquí hemos sido bastante buenos en los últimos años." Norris ganó en Marina Bay desde la pole position en 2024.

"Así que sí, sin duda una pequeña parte se debe al trazado de la pista, y los dos últimos circuitos no han favorecido las mismas fortalezas que vimos en Madrid y en algunas de las otras carreras", continuó. "Pero, en conjunto, seguimos rindiendo por debajo del nivel que necesitamos y en el que queremos estar. Seguimos teniendo que hacer un mejor trabajo, pase lo que pase."

Al ser un fin de semana sprint, Singapur podría ser en realidad un evento difícil para que McLaren se recupere, con Piastri describiendo el MCL40 como un coche complicado para encontrarle rápidamente una puesta a punto decente.

"Con el coche de este año nunca nos ha resultado tan fácil a ninguno de los dos, pero especialmente a mí, así que sin duda va a poner las cosas a prueba", admitió el australiano.

Lee también: Fórmula 1 El desafío sin precedentes que Singapur plantea a los pilotos de F1