Team Penske y Chevrolet anuncian una extensión multianual de su asociación en IndyCar

Team Penske y Chevrolet han acordado una extensión plurianual de su asociación en la IndyCar Series, asegurando que el equipo más exitoso en la historia de la serie seguirá emparejado con el fabricante detrás de gran parte de su éxito icónico.

La alianza se mantiene como una de las más laureadas del automovilismo, destacada por nueve victorias en las 500 Millas de Indianápolis con los pilotos Rick Mears, Emerson Fittipaldi, Helio Castroneves, Juan Pablo Montoya, Will Power, Simon Pagenaud y Josef Newgarden.

“Chevrolet ha sido un socio extraordinario para nuestro equipo de la NTT IndyCar Series, tanto dentro como fuera de la pista”, dijo Roger Penske. “Si bien ganar en la pista es sin duda importante, la asociación de Team Penske con Chevrolet va mucho más allá de eso. Estamos entusiasmados de que esta extensión nos lleve bien hacia el futuro mientras trabajamos para ampliar el éxito que hemos disfrutado juntos en la IndyCar Series”.

El anuncio llega tras una sólida campaña de 2026 para la dupla. Team Penske abrió la temporada al conseguir la pole position en las calles de St. Petersburg y cerró el año con una victoria en WeatherTech Raceway Laguna Seca. A lo largo de la temporada 2026, Penske obtuvo tres pole positions y sumó tres victorias para Chevrolet, recibiendo la bandera a cuadros en Phoenix Raceway, World Wide Technology Raceway y Laguna Seca.

Desde que lanzaron formalmente su asociación respaldada por el fabricante en 1986, Team Penske y Chevrolet han acumulado 125 victorias en carreras y 157 pole positions. Entre esos hitos estuvo el NTT P1 Award de Scott McLaughlin en Laguna Seca en septiembre, que marcó la pole position número 250 de Chevrolet en la historia de IndyCar.

Las raíces de la relación son aún más profundas. Team Penske hizo su debut en IndyCar el 15 de junio de 1968, cuando el legendario piloto Mark Donohue condujo un Eagle con motor Chevrolet en una carrera sancionada por USAC en Canadian Tire Motorsports Park. Dos años después, el 3 de julio de 1970, Donohue consiguió la primera pole position del equipo en IndyCar en Sonoma Raceway al volante de un Lola T150 con motor Chevy.

La era moderna comenzó en 1986 con la introducción del motor Ilmor Chevrolet V8. Rick Mears consiguió la primera victoria del motor en Pocono Raceway en 1987 antes de llevarlo al triunfo en las 500 Millas de Indianápolis de 1988, marcando su tercera victoria en el "Greatest Spectacle in Racing" y el primer triunfo en la Indy 500 para la planta motriz Ilmor Chevy.

“Durante décadas, Team Penske y Chevrolet han mantenido una de las relaciones competitivas más sólidas de todo el automovilismo, construida sobre una base de confianza, un compromiso compartido con la excelencia técnica y un enfoque implacable en ganar”, dijo el presidente de General Motors, Mark Reuss. “Los resultados de nuestra asociación hablan por sí solos, pero también nos impulsa lo que viene después. Esta extensión garantiza que nuestros equipos permanezcan alineados y firmes en nuestra búsqueda de más poles, más victorias y más triunfos juntos en la Indy 500”.