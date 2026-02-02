Mercedes completa su presentación formal para la F1 2026

Mercedes realizó este lunes su presentación oficial para la nueva temporada de la F1. En ella tomaron la palabra los protagonistas principales George Russell, Andrea Kimi Antonelli y el jefe del equipo, Toto Wolff.

Aunque el Mercedes W17 ya había sido revelado el 22 de enero mediante imágenes digitales y luego también se lo vio en el Circuit de Barcelona-Catalunya durante el shakedown, esta presentación giró principalmente en torno a los preparativos que el equipo ha realizado entre bastidores para comenzar de la mejor manera posible la temporada 2026.

"Es súper emocionante", afirmó Wolff. "Si miras el auto, ves claramente diferencias. Es más pequeño, compacto y ágil. Este año además hemos logrado algo bastante espectacular con nuestra decoración", elogió Wolff el trabajo de su equipo, antes de repasar las jornadas de pruebas en Barcelona. "El punto culminante de Barcelona fue la fiabilidad de la unidad de potencia. Se trató de sumar kilómetros y asegurarnos de que todos los sistemas funcionaran correctamente", explicó. "Fue bastante exitoso".

"A veces es difícil de interpretar", señaló Wolff en referencia a los datos de esas jornadas de pruebas, especialmente en comparación con otros equipos. "No hemos visto realmente a nuestros rivales hacer tandas con poco combustible. Además, durante esos tres días no los hemos observado bien. Naturalmente, tuvieron sus propios problemas, así que, a diferencia de lo que se piensa, no tenemos una imagen clara de las relaciones de fuerza".

Sobre las reglas de 2026, Wolff se mostró positivo y también destacó que pueden atraer a una generación más joven. "Se parecerá más a un videojuego sin restarle nada al deporte", dijo Wolff. "El mejor hombre y la mejor máquina ganarán".

Photo by: Mercedes AMG

'Plagiadores descarados'

El director técnico James Allison añadió que el equipo ha observado "intensamente" los autos de la competencia durante las jornadas de pruebas en España. "Todo el mundo trabaja de forma intensiva durante todo el año en el diseño y la construcción de estos autos, pero eso sucede en un vacío. Sabes que otros grupos están lidiando exactamente con los mismos desafíos y probablemente los están abordando de una manera distinta a la nuestra".

"Cuando los autos salen a la luz, analizamos sus diseños para ver qué pueden haber encontrado ellos que nosotros hayamos pasado por alto", continuó Allison. "Tomamos la mayor cantidad de fotos posible y, si vemos algo que es difícil de entender, asignamos un equipo a ello hasta que lo comprendemos. En general, todos somos plagiadores descarados. La razón por la que somos descarados es que sabemos que todos nuestros competidores hacen lo mismo".

Mercedes tuvo un shakedown productivo en Barcelona. Antonelli y Russell completaron nada menos que 500 vueltas en tres días, proporcionando así al equipo suficientes datos para analizar de cara a los test de invierno en Bahréin, que se llevarán a cabo del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero.

"Estamos satisfechos con la cantidad de kilómetros que hemos recorrido hoy y hemos podido marcar la mayoría de los objetivos que nos habíamos fijado para los dos primeros días aquí en Barcelona", indicó el director de ingeniería en pista, Andrew Shovlin, tras dos de los tres días de pruebas. "El auto ha sido fiable y hemos podido completar varias distancias de carrera".