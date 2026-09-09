Alonso se hace esperar: no hay anuncio previsto en Madrid

Fernando Alonso aún no ha confirmado públicamente si en la próxima temporada de Fórmula 1 2027 seguirá compitiendo para Aston Martin en la categoría reina. Y si bien un anuncio en la próxima carrera de casa en España este fin de semana parecería lógico, pel español subraya que no habrá nada de eso en los próximos días.

"No", respondió de forma tajante a la pregunta de si los aficionados en Madrid podían esperar un anuncio sobre su futuro este fin de semana. Es decir: el futuro del piloto de 45 años sigue abierto.

Mientras tanto, en Aston Martin se toman la situación con calma: "Respetamos que Fernando pida tiempo para pensarlo, para asegurarse de tomar la decisión correcta para él", subrayó el director de operaciones Mike Krack. "Creo que, con un piloto con tanta experiencia y una trayectoria de éxitos así, por respeto simplemente corresponde reconocerlo y esperar."

Una renovación con Alonso sería la opción deseada por la escudería, que vive un momento difícil en 2026. El equipo había comenzado el nuevo reglamento con grandes ambiciones, pero tuvo que sufrir un desplome sin precedentes.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Aunque recientemente pudieron mejorar con una actualización y llevarse dos puntos en Zandvoort, en Monza volvieron a quedar por detrás de Cadillac en términos de rendimiento.

No se vislumbra un milagro para 2027, por lo que surge la pregunta de si Alonso quiere imponerse otra temporada más en Aston Martin, aunque hasta ahora más bien ha dejado entrever que preferiría retirarse tras una temporada exitosa.

"Sabemos adónde queremos ir", dijo Krack sobre la alineación de pilotos para la próxima temporada, en la que Lance Stroll, como hijo del propietario del equipo Lawrence Stroll, sigue considerándose fijo. "Estoy bastante seguro de que encontraremos una buena solución, y entonces estaremos bien posicionados para el futuro."

Alonso es el plan A del equipo. Pero ¿qué pasa si al final no se concreta? "Si el plan A no funciona, buscaremos el plan B", dice Krack.

Fernando Alonso se había incorporado a Aston Martin antes de la temporada 2023 de Fórmula 1 y, especialmente en el primer año, logró éxitos con varios podios. Desde entonces, sin embargo, el equipo ha ido hacia atrás.