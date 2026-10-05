Liam Lawson se sintió solo en el GP de Bahréin en Malasia, te contamos la razón

La alocada vuelta de formación antes del Gran Premio de Bahréin en Malasia, donde varios pilotos de Fórmula 1 se quedaron sin tracción debido a un problema de software, provocó un absoluto caos. Y, para colmo, en esa misma fase no le funcionaba la radio al piloto de Racing Bulls, Liam Lawson.

"Sinceramente, no tenía radio; y ya sabía antes de la vuelta de formación que no funcionaba", revela el neozelandés sobre la falta de comunicación con su equipo. "Así que estaba muy estresado, porque sobre todo con el coche de este año hay muchísimos procedimientos que debes tener en cuenta".

Que precisamente en ese momento, cuando la radio no funcionaba, ocurriera también el alocado problema de software, fue una desafortunada coincidencia. "Literalmente no tenía ni idea de lo que estaba pasando", describe Lawson sobre la situación. "No sabía qué modo debía configurar".

El piloto de Racing Bulls tomaba la salida desde la undécima posición de la parrilla y rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal. "Tuve que mirar mi pizarra de boxes al pasar para leer un cambio de interruptor específico que debía hacer", comenta el piloto de 24 años. "Fue muy estresante y creo que nunca me he sentido tan solo".

"Y, por supuesto, fue muy confuso cuando todos los coches empezaron a ralentizar el ritmo, pero yo no podía hablar con el equipo", recuerda Lawson. "No sabía si tenía permitido adelantar o qué; simplemente reinaba una gran confusión".

Liam Lawson en Malasia "muy feliz y orgulloso"

Por suerte para el piloto de Racing Bulls, el procedimiento de salida se abortó, por lo que todos los coches regresaron en un principio a la zona de pits. A continuación, el problema de la radio pudo resolverse de forma definitiva y el inicio de la carrera fue posteriormente de ensueño para Lawson.

Y es que el neozelandés de 24 años remontó desde la undécima posición hasta el cuarto lugar, donde se batió en duelo con Max Verstappen en el Red Bull. "Desde mi posición de salida no esperaba estar peleando contra Max en la curva 1, pero el coche funcionó súper bien", afirma Lawson.

"Simplemente estoy muy feliz y orgulloso del equipo", añade el neozelandés, quien arrancó con neumáticos intermedios. "Hoy tomamos exactamente las decisiones correctas con la elección de neumáticos, aunque a veces dudé de ello, siendo sincero".

"También teníamos un coche bastante rápido; especialmente el segundo stint fue muy fuerte para nosotros". Si bien a lo largo de la carrera terminaron superándole tanto los dos pilotos de Ferrari como Isack Hadjar (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren), con la séptima posición Lawson sacó el máximo provecho.

Racing Bulls se distancia aún más de Alpine

Porque "al final también tuvimos mucha suerte", recuerda el piloto de Racing Bulls, haciendo referencia sobre todo al abandono del piloto de Mercedes, George Russell, así como al traspié del campeón del mundo, Lando Norris, en el McLaren. Poco antes del final, Lawson rodaba en realidad en la novena posición.

Únicamente la pérdida de posición frente a Piastri es algo de lo que el piloto de 24 años se arrepiente en retrospectiva. "No me defendí muy duro antes de la curva 4, simplemente frené un poco antes porque esperaba que ellos fueran significativamente más rápidos", explica. "Al final, no se nos escaparon por tanto".

Aun así, Lawson está "satisfecho" con el séptimo lugar, ya que Alpine vuelve a irse con las manos vacías en Malasia. "Ya van dos fines de semana de carrera en los que ellos han sido un poco más rápidos que nosotros, pero de todos modos hemos logrado sumar más puntos que ellos", recuerda el piloto de Racing Bulls. "Por lo tanto: estoy realmente muy satisfecho".