McLaren se enfrentó al reto de dar continuidad a sus dos títulos mundiales consecutivos en un marco normativo totalmente diferente. Sobre el papel, parecía que la escudería con sede en Woking estaba bien preparada para ello, pero la combinación de la resaca tras la lucha por el título de 2025 y las dificultades para sacar el máximo partido a la unidad de potencia de Mercedes la han dejado en una posición desfavorable este año. Sin embargo, el típico repunte de McLaren a mitad de temporada le ha permitido salvar la temporada con una nota de "notable bajo".

Lo malo

Nuevas normas. Nuevos líderes. Con el inicio de la era 2026, dominada por las unidades de potencia, quizá no fuera una gran sorpresa que el equipo oficial Mercedes se adelantara al resto, incluidos sus propios clientes, gracias al aprovechamiento de los nuevos y complicados sistemas híbridos.

Pero, y esto es fundamental, McLaren también se vio obligada a ir a la zaga desde el primer día en lo que respecta al chasis y la aerodinámica, un escenario para el que el equipo aparentemente se había preparado. La sorprendente remontada de Max Verstappen en lo que parecía una sencilla lucha por el título entre compañeros de equipo obligó a McLaren a destinar más recursos de los que esperaba a 2025, lo que comprometió el proyecto de 2026.

Si a esto le sumamos un cambio de concepto aerodinámico a mitad de temporada, McLaren presentó un monoplaza para 2026 que, según sus propias estimaciones, llevaba un retraso de dos a tres meses respecto a sus rivales directos en cuanto a desarrollo aerodinámico.

Eso quedó patente desde el primer día, ya que Mercedes presentó un monoplaza muy superior, mientras que Ferrari, a pesar de su desventaja en el motor, parecía ocupar el segundo puesto en la jerarquía con un SF-26 que estaba por delante del MCL40 de McLaren.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Aunque no fue culpa suya, McLaren se quedó dramáticamente rezagado en la lucha por el título al no poder siquiera tomar la salida en tres de sus cuatro primeras carreras. Oscar Piastri sufrió un trompo en una vuelta de reconocimiento en Australia, tras un pico de potencia inesperado del motor, mientras que tanto él como Lando Norris sufrieron problemas eléctricos que les impidieron tomar la salida en China.

Como resultado, McLaren se encuentra en tercera posición al llegar al ecuador de la temporada, con 220 puntos, a una enorme distancia de 159 puntos del líder, Mercedes, una diferencia que parece casi imposible de superar.

Lo positivo

Empezar con el pie izquierdo obligó a McLaren a recurrir a lo que mejor sabe hacer: superar a la competencia en la fábrica. Tras haber logrado remontar hasta la cabeza en varias ocasiones en las últimas temporadas —sobre todo en 2024, cuando su actualización de Miami lo convirtió en el equipo a batir de la F1—, la escudería siguió la misma línea de actuación.

Tras un fin de semana más positivo en Japón, donde el " " Piastri se hizo con el segundo puesto, un paquete mixto de Miami y Montreal supuso un notable aumento de la competitividad, aunque el nuevo concepto de alerón delantero necesitaba más tiempo de maduración para poder aprovecharse al máximo.

Norris ganó la carrera sprint de Miami antes de que el equipo lograra un doble podio en el Gran Premio, aunque las carreras posteriores no hicieron más que confirmar que el equipo necesitaba unas cuantas rondas más de mejoras para competir con Mercedes de forma habitual. Esa mejora llegó en forma de un suelo rediseñado para Hungría, junto con la última versión de su alerón delantero, y permitió a Norris y Piastri disputarse la victoria, con el primero logrando merecidamente su primera victoria en un Gran Premio como actual campeón del mundo.

Queda por ver si el equipo podrá consolidar ese paso adelante, pero sin duda llegó al parón de verano con una perspectiva más positiva de cara al resto de la temporada.

Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Lo que dicen

Andrea Stella, director del equipo: "La mejora se puede atribuir íntegramente a las actualizaciones que llevamos [a Hungría]. Sinceramente, sigo creyendo que, si queremos estar en condiciones de luchar por la victoria de forma constante en el futuro, debemos centrarnos en introducir más mejoras. Ese es el plan, pero no somos ingenuos. Sabemos que ese será el plan de todos los equipos. Es una carrera de mejoras.

"La buena noticia es que McLaren ha vuelto a meterse en esta carrera de mejoras mientras lucha por el liderato. Pero espero que el coche que sea el mejor al final de la temporada siga ganando décimas de segundo en las próximas 11 carreras, probablemente hasta medio segundo. Así que, sin duda, a todos nos queda mucho trabajo por delante, no solo a McLaren".

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