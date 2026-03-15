Esteban Ocon chocó contra el Alpine de Franco Colapinto cuando se encontró con el argentino en la primera curva del Circuito Internacional de Shanghái tras una parada en boxes.

Ambos pilotos habían estado luchando durante la mayor parte de la carrera, con Colapinto controlando a Ocon por detrás luego de que ambos iniciaran con neumáticos duros, a diferencia de los medios elegidos por la mayoría.

Ocon entró a boxes para cambiar neumáticos en la vuelta 30 de las 56 previstas y Colapinto lo hizo tres giros más tarde. Cuando el piloto de Haas, con sus gomas ya en temperatura, se encontró con el de Alpine, intentó un adelantamiento en un hueco inexistente y se produjo el contacto que llevó a ambos a un trompo y dejó daños en sus autos.

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Los comisarios actuaron rápidamente y le aplicaron diez segundos de castigo a Ocon, y luego dieron la explicación del caso.

"El auto 43 (Franco Colapinto) salió del pitlane en la vuelta 33 por delante del auto 31 (Esteban Ocon). Ocon se estaba acercando al auto 43 a través de la larga curva 1. Colapinto tomó la habitual línea de carrera con entrada abierta hacia la curva 2 y Ocon intentó adelantar por el interior, produciéndose una colisión".

Esteban Ocon, Haas F1 Team, Franco Colapinto, Alpine Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Aplicando las Directrices de Estándares de Conducción, Ocon no tenía derecho a espacio de carrera por el interior en la curva 2 porque el eje delantero de su auto no estaba por delante del espejo del auto de Colapinto antes ni en el vértice. Por lo tanto, los comisarios determinaron que Ocon fue completamente responsable de la colisión y aplicaron la penalización habitual", concluyeron los comisarios.

Pese al incidente, Colapinto logró terminar la carrera en la décima posición para sumar un punto, y destacó que Ocon se acercó a disculparse por lo sucedido.

"Me golpeó en la parte trasera derecha, tuve un agujero muy grande en el piso que no fue bueno para el rendimiento ni para el balance. Me pidió disculpas y está todo bien. Tuvimos una buena pelea entre nosotros durante la carrera, muy cerca, y al final no terminó bien, pero se disculpó. Está todo bien", comentó el argentino.