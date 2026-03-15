Antonelli y su sueño hecho realidad en China: "He devuelto a Italia a lo más alto"

"No puedo hablar. Si te soy sincero, estoy a punto de llorar...". Y así fue exactamente. Andrea Kimi Antonelli se vio abrumado por la emoción. Solo él —y es lo justo— sabe lo que sintió al quitarse el casco y darse cuenta de que había ganado la primera carrera de su carrera en la Fórmula 1.

Había lágrimas y lágrimas. Las que, quizá en secreto, derramó en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, en Monza, hace ya dos años. Y están las de quien ha dejado atrás a todos los mejores pilotos del mundo.

Tampoco hay que olvidar todos los sacrificios realizados a lo largo de los años. Porque muchos de nosotros ya los hemos vivido y basta con recordar dónde estábamos, qué hacíamos (y qué no) y cuáles eran nuestras rutinas para intentar comprender las emociones de un joven de 19 años que acaba de derrotar al favorito al título mundial de 2026 y a un siete veces campeón del mundo.

"Muchísimas gracias a mi equipo, porque... me han ayudado a hacer realidad este sueño". Y llegaron las lágrimas, en parte ocultas por el brazo, por el micrófono, por la gorra azul de Mercedes, pero también por el abrazo de George Russell, quien seguramente recordó sus emociones tras su primera victoria en el Circuito Mundial.

"Estoy realmente feliz. Ayer dije que quería devolver a Italia a lo más alto y hoy lo hemos conseguido, aunque casi me da un infarto con un bloqueo a poco del final. Pero ha sido una bonita carrera".

Han pasado 20 años desde la última victoria de un italiano en la Fórmula 1. Dos décadas son mucho tiempo, en cierto modo interminable. Ahora Antonelli sabe que tiene ante sí una oportunidad de oro para demostrar que él también puede ser uno de los mejores, no solo del futuro, sino también del presente.

En la victoria de hoy, también hay que destacar la capacidad de Andrea para salir mejor que en Melbourne y en la carrera sprint de ayer. Esto también tuvo un impacto decisivo en el resultado final.

"Ha sido difícil. La salida ha salido bien. Quizá me he pegado demasiado por dentro en la primera curva y he dejado demasiado espacio a los Ferrari, pero al final el ritmo era bueno y he conseguido ganar".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Poco después del podio, Andrea concedió una entrevista a Sky Sport F1 para profundizar en lo ocurrido hoy en Shanghái.

"Soñé que habría una oportunidad y hoy se ha hecho realidad. Esta victoria sabe a gloria y estoy realmente feliz".

"Me gustó la salida, porque las anteriores habían sido terribles. No tenía mucha confianza. Solté bien el embrague, aunque luego Lewis consiguió adelantarme. Con los medios gestioné mucho, aunque Russell tenía un poco más de ritmo. Pero con los duros iba bien".

Los dos momentos críticos de la carrera de Antonelli llegaron en la segunda parte de la prueba. El error en la frenada a una vuelta del final, pero también la reanudación con neumáticos duros, donde los Mercedes tuvieron dificultades para encontrarlos en la ventana de trabajo adecuada.

"Al final me relajé demasiado y cometí un error. No tendré que volver a hacerlo. Pero el ritmo fue realmente muy bueno en carrera".

"Me he sentido bien hoy, estaba tranquilo, siempre he conseguido mantener la calma. Incluso en la reanudación con los Hard, donde nos costó muchísimo calentar los neumáticos, mientras que los Ferrari lo hicieron mucho mejor que nosotros. Pero me sentí bien, tenía la situación bajo control. Ha sido realmente bonito y se lo dedico a mi familia, al equipo y a todos los que me siguen".

"Sin duda he conseguido alcanzar uno de mis grandes objetivos. Esto me da más confianza. Tendré un enfoque diferente, relajado, consciente del potencial. Pero ganar a George y a los demás no será fácil. Tendremos que seguir dándolo todo. Hoy ha ido bien, pero solo estamos al principio. Tendremos que seguir así".