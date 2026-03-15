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Resultados
Fórmula 1 GP de China

F1 GP China 2026: Estado del campeonato de pilotos y constructores

Kimi Antonelli, ganador del Gran Premio de China de Fórmula 1 de 2026, se sitúa a cuatro puntos de George Russell, mientras que Mercedes se aleja en la clasificación. Descubre la situación en los campeonatos de pilotos y constructores después de dos carreras.

Fabien Gaillard
Edited:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Kimi Antonelli, ganador del Gran Premio de China —el primero de su carrera—, logra un mejor resultado en la carrera del domingo que su compañero de equipo George Russell y se coloca a cuatro puntos en la clasificación de pilotos. Por detrás, los dos pilotos de Ferrari están separados por un solo punto, mientras que Oliver Bearman ocupa un magnífico quinto puesto.

En la clasificación de constructores, Mercedes se aleja aún más en el marcador, con ya 31 puntos de ventaja sobre Ferrari. A pesar de que sus dos coches no pudieron tomar la salida en la carrera de este domingo, McLaren se mantiene en tercera posición, mientras que Williams estrena puntos gracias al noveno puesto de Carlos Sainz. 

Franco Colapinto y Pierre Gasly lograron puntos para Alpine

Campeonato de pilotos

Pos. Piloto Puntos
1 United KingdomG. RussellMercedes 51
2 ItalyK. AntonelliMercedes 47
3 MonacoC. LeclercFerrari 34
4 United KingdomL. HamiltonFerrari 33
5 United KingdomO. BearmanHaas 17
6 United KingdomL. NorrisMcLaren 15
7 FranceP. GaslyAlpine 9
8 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 8
9 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 8
10 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 4
11 FranceI. HadjarRed Bull 4
12 AustraliaO. PiastriMcLaren 3
13 SpainC. Sainz JrWilliams 2
14 BrazilG. BortoletoAudi 2
15 ArgentinaF. ColapintoAlpine 1
16 FranceE. OconHaas  
17 GermanyN. HülkenbergAudi  
18 ThailandA. AlbonWilliams  
19 FinlandV. BottasCadillac  
20 MexicoS. PérezCadillac  
21 CanadaL. StrollAston Martin  
22 SpainF. AlonsoAston Martin  

Campeonato de constructores

Pos. Equipos Puntos
1 GermanyMercedes 98
2 ItalyFerrari 67
3 United KingdomMcLaren 18
4 United StatesHaas 17
5 AustriaRed Bull 12
6 ItalyRacing Bulls 12
7 FranceAlpine 10
8 GermanyAudi 2
9 United KingdomWilliams 2
10 United StatesCadillac  
11 United KingdomAston Martin  

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