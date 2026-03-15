Wolff revela sus sentimientos tras ver la primera victoria de Antonelli en China

El director del equipoMercedes y director ejecutivo, Toto Wolff, admitió sentirse "abrumado" tras la primera victoria de Kimi Antonelli en la Fórmula 1 en China y las celebraciones en el podio.

El piloto italiano logró convertir la pole position en su primera victoria en un Gran Premio tras una batalla inicial con su compañero de Mercedes, George Russell, y los pilotos de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

Tras ponerse en cabeza, mantuvo el liderato hasta la bandera a cuadros, convirtiéndose en el segundo ganador más joven de un Gran Premio de F1.

El piloto de 19 años compartió el podio con Russell, que terminó segundo, y Hamilton, que consiguió su primer podio con Ferrari. El ingeniero de carrera de Antonelli, Peter "Bono" Bonnington, famoso por haber sido el ingeniero de carrera de Hamilton en la escudería de Brackley, recogió el trofeo de constructores.

"Ese podio ha sido probablemente uno de los mejores momentos que he vivido", declaró Wolff a Sky Sports F1.

"Los tres, con Bono justo en el medio, donde ha estado con Lewis desde siempre, y luego, básicamente, tomando el relevo de Kimi y convirtiendo a Kimi en lo que es hoy. Quiero decir, para ser sincero, rara vez me siento abrumado, pero este es uno de esos momentos".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Antonelli forma parte del Mercedes Junior Team desde 2019. Cuando se le preguntó si su victoria parecía haber tardado mucho en llegar, Wolff añadió: "Creo que quizá ha llegado antes de lo que pensaba, porque dijimos que iba a ser un año difícil con muchos altibajos y errores. Y entonces, ¡bum!, en la segunda carrera, y la ha controlado desde la cabeza.

"Ha pilotado muy bien hoy, así que probablemente esté un poco por encima de la trayectoria que yo pensaba".

Después de que Antonelli lograra su primera pole position en un Gran Premio en la clasificación del sábado, la presión era grande, pero Wolff confirmó que la gestionó bien.

"Sí, en realidad estaba bastante tranquilo y jovial antes de la carrera, pero en la parrilla se le veían los ojos. Creo que una característica de los campeones, como ustedes, son los ojos.."