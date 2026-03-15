Franco Colapinto obtuvo su primer final en los puntos con el equipo Alpine de Fórmula 1 al terminar décimo en el Gran Premio de China, aunque la sensación del piloto de 22 años es que podría haberse llevado un resultado mejor.

Colapinto arrancó 12°, pero ganó dos lugares por la ausencia de los McLaren en la parrilla de salida y pronto se acomodó sexto en el clasificador, detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Tras elegir una estrategia de largar con neumáticos duros frente a los medios que montaban sus rivales, lo que lo haría detenerse en pits más tarde, la intervención del coche de seguridad en la vuelta 10 de las 56 previstas obligó a Colapinto a quedarse en la pista mientras el resto entraba a boxes para cambiar a la goma dura.

Reiniciando desde el segundo lugar, detrás del líder Kimi Antonelli, Colapinto resistió muy bien en los primeros puestos pese a tener neumáticos 11 vueltas más gastados, hasta que finalmente cumplió su detención en el giro 33 cuando era octavo.

El piloto de Pilar volvió a la pista en la 13° posición y fue chocado por Esteban Ocon, con quien había estado batallando durante gran parte de la carrera, lo que derivó en un trompo para ambos, una sanción al francés y daños en el monoplaza de Colapinto.

El momento del choque entre Esteban Ocon y Franco Colapinto. Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Pese a eso, pudo seguir en carrera para llegar a la meta en la décima posición, muy cerca del Williams de Carlos Sainz, aunque el resultado no lo dejó conforme.

"Es frustrante porque hice una muy buena carrera, tuve una muy buena largada con el neumático duro, estaba en una posición realmente buena, primer auto con el neumático duro y nuestra estrategia era ir largo", comenzó Colapinto ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

"En Melbourne hubo Virtual Safety Car para todo, un auto en llamas y Virtual Safety Car, y acá por el primer auto que se detiene en la pista ponen un Safety Car. Realmente no entiendo su lógica en torno a eso, pero arruinó mi carrera, realmente fue muy mala suerte. Hice todo lo posible por mantenerme delante de los que estaban con duros nuevos para intentar ayudar a Pierre porque mi carrera ya era un poco complicada para sumar".

Sobre el incidente con Ocon, Colapinto explicó que lo dejó con daños importantes en el monoplaza que afectaron su rendimiento en la parte final de la carrera, aunque valoró las disculpas del piloto de Haas.

"Me golpeó en la parte trasera derecha, tuve un agujero muy grande en el piso que no fue bueno para el rendimiento ni para el balance. Me pidió disculpas y está todo bien. Tuvimos una buena pelea entre nosotros durante la carrera, muy cerca, y al final no terminó bien, pero se disculpó. Está todo bien", comentó.

Esteban Ocon, Haas F1 Team, Franco Colapinto, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Pese a su muy buen rendimiento a lo largo de la carrera, Colapinto indicó que aún hay trabajo por hacer con Alpine, como entender los problemas que tuvo con el neumático medio. De todos modos, consideró algo positivo sentirse decepcionado por no haber sumado más puntos.

"Creo que tenemos que seguir trabajando con el equipo, fue realmente difícil con el neumático medio, mucho graining, no era agradable manejar el auto y simplemente no es tan positivo como podría haber sido. Hice todo lo que pude, empujé muy fuerte. Deberíamos haber sumado muchos más puntos de los que conseguimos hoy y esa es la parte molesta, lo cual es bueno que nos moleste por eso. Por supuesto, cuando esta oportunidad se escapa, no es agradable".

"Definitivamente, es una sensación mucho mejor y, como dije antes, es bastante bueno sentirse decepcionado por esto. Simplemente terminar detrás de autos más lentos no es lo que queríamos".

La siguiente cita de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Japón en Suzuka, otra pista nueva para Colapinto como la de este fin de semana en China.

"Ojalá sea un buen fin de semana. Tenemos que entender algunas cosas en las curvas rápidas que nos faltan y también conseguir más rendimiento en mi auto. Las piezas que yo no tengo también ayudarían mucho tenerlas pronto", concluyó.