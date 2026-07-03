Qué hay detrás de las dudas de Lewis Hamilton sobre participar del desfile de pilotos de Lego en Silverstone

Tras un debut exitoso en el Gran Premio de Miami del año pasado, Lego vuelve con su última activación para el desfile de pilotos, ya que construyó 22 karts individuales para que los pilotos los usen en la vuelta del desfile del Gran Premio de Gran Bretaña.

El gigante danés de juguetes de construcción ensambló karts que alcanzan los 25 km/h hechos con 28.000 bloques de Lego y otros componentes para hacerlos manejables, diseñados con aportes de los 11 equipos.

La mayoría de la parrilla de F1 está entusiasmada con esta peculiaridad única del desfile de pilotos, después de haber disfrutado del caótico desfile de Miami. Sin embargo, no todos los pilotos están tan entusiasmados con la idea, con Max Verstappen y Lewis Hamilton expresando la mayor oposición.

"No sé si estaré o no en el coche de Lego este año", dijo Hamilton el jueves. Cuando se le preguntó por las razones, respondió: "Eso es algo que necesito tratar en privado".

Sin embargo, parece muy poco probable que Hamilton llegue realmente a ausentarse del evento. El desfile de pilotos forma parte de la ceremonia oficial previa a la carrera y es obligatorio para los pilotos, al igual que asistir al himno nacional, aunque Hamilton obviamente podría permitirse pagar la multa por perdérselo. Pero Ferrari ya ha sugerido que Hamilton simplemente se unirá a sus colegas en el desfile, especialmente en su carrera de casa, donde se espera que 175.000 aficionados estén mirando.

¿Se les está pidiendo demasiado a los pilotos?

Se ha sugerido que Hamilton no está tan entusiasmado con el desfile de Lego en un fin de semana en el que se espera que Ferrari tenga dificultades con su unidad de potencia, o que está buscando una compensación económica por la exposición que obtienen las marcas al estar indirectamente asociadas con él. También se habla de una creciente frustración entre los pilotos por tener que realizar tantas actividades extracurriculares en la era de Liberty Media de una serie en constante crecimiento.

Lo que está definitivamente claro es que el piloto de 41 años simplemente no es fan de este tipo de activación, ya que Hamilton es uno de varios veteranos —incluidos Verstappen y Fernando Alonso— conocidos por querer limitar sus días de marketing tanto como sea posible. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con un desfile de pilotos, porque ese evento es un elemento básico de la preparación previa a la carrera, como bien sabe Hamilton.

Lewis Hamilton podría haber planteado un problema con la cantidad de compromisos con los medios durante un fin de semana de carrera. Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El titular de los derechos comerciales FOM y el organismo rector FIA han estado trabajando para agilizar al máximo los compromisos de los pilotos durante un fin de semana de gran premio. Es un equilibrio entre hacer más eficiente su disponibilidad ante los medios el jueves y el viernes, sin dejar de proporcionar suficiente acceso, especialmente para las emisoras que pagan sumas considerables por ese privilegio. Sin embargo, aparte de las conferencias de prensa obligatorias de la FIA y la preparación previa a la carrera, el único compromiso obligatorio es un espacio de 20 minutos para asistir al foro de aficionados, ya sea el viernes o el sábado.

También estuvo el lanzamiento F1 75 al comienzo del año pasado como evento único, pero ese evento no se repidió durante la ajetreada pretemporada de 2026. También hay grabaciones de video en pretemporada para capturar tomas heroicas y otro material de transmisión, aunque esto se ha llevado a cabo en los test de invierno en Bahréin en lugar de hacer que los pilotos se desplacen para realizarlas en otro lugar.

En términos generales, la mayoría de las demás actividades de marketing o relaciones públicas que se les pide hacer a los pilotos pasan por sus respectivos equipos, y los pilotos tienen cláusulas en su contrato que estipulan el número de días de marketing por temporada en los que estarán disponibles.

No hay indicios de que esta demanda en sí haya aumentado drásticamente en los últimos años, pero lo que sí ha aumentado es el número de carreras. El apretado calendario de 24 carreras es una razón legítima por la que los pilotos son cada vez más reacios a añadir eventos paralelos.

Eso no significa que no pueda haber problemas genuinos en torno a conflictos de marcas, y Hamilton tiene razón si siente que marcas como Lego están obteniendo mucha exposición por asociación.

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Pero una activación de alto perfil como los desfiles de pilotos de Lego no se organiza de la noche a la mañana, por lo que se consultó a los equipos hace muchos meses sobre su participación, teniendo que aprobar los diseños respectivos de sus coches. Cualquier conflicto de marcas se habría planteado y resuelto mucho antes de que los coches y sus homólogos basados en ladrillos salgan a la pista este fin de semana en Silverstone.