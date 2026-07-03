La parrilla de salida para la carrera sprint del GP de Gran Bretaña de F1 2026

¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera sprint del GP de Gran Bretaña de F1 2026?

Franco Colapinto iniciará desde la 14° posición para la carrera del sábado en el Gran Premio de Gran Bretaña después de quedar eliminado en la SQ2 de la clasificación. El argentino logró un mejor tiempo de 1m29s983.

¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera sprint del GP de Gran Bretaña de F1 2026?

Sergio Pérez tiene la 19° posición de partida para la carrera del sábado en el Gran Premio de Gran Bretaña después de registrar un mejor tiempo personal de 1m31s776 y verse eliminado en la SQ1.