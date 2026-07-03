La parrilla de salida para la carrera sprint del GP de Gran Bretaña de F1 2026
Esta es la parrilla de salida para la carrera sprint del GP de Gran Bretaña 2026 de F1 que se disputa en Silverstone con la participación de Franco Colapinto y Checo Pérez.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
La parrilla de salida para la carrera sprint del GP de Gran Bretaña de F1 2026
|
1
|
Lewis Hamilton
|
2
|
Kimi Antonelli
|
3
|
Max Verstappen
|
4
|
Charles Leclerc
|
5
|
George Russell
|
6
|
Lando Norris
|
7
|
Oscar Piastri
|
8
|
Isack Hadjar
|
9
|
Liam Lawson
|
10
|
Arvid Lindblad
|
11
|
|
12
|
Gabriel Bortoleto
|
13
|
Nico Hülkenberg
|
14
|
Franco Colapinto
|
15
|
|
16
|
Alexander Albon
|
17
|
Oliver Bearman
|
18
|
Esteban Ocon
|
19
|
Sergio Pérez
|
20
|
Valtteri Bottas
|
21
|
Fernando Alonso
|
22
|
Lance Stroll
¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera sprint del GP de Gran Bretaña de F1 2026?
Franco Colapinto iniciará desde la 14° posición para la carrera del sábado en el Gran Premio de Gran Bretaña después de quedar eliminado en la SQ2 de la clasificación. El argentino logró un mejor tiempo de 1m29s983.
¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera sprint del GP de Gran Bretaña de F1 2026?
Sergio Pérez tiene la 19° posición de partida para la carrera del sábado en el Gran Premio de Gran Bretaña después de registrar un mejor tiempo personal de 1m31s776 y verse eliminado en la SQ1.
Fórmula 1 - GP de Gran Bretaña - SQ1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
1'29.273
|M
|237.558
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|5
|
+0.107
1'29.380
|0.107
|M
|237.274
|3
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|5
|
+0.197
1'29.470
|0.090
|M
|237.035
|4
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|3
|
+0.310
1'29.583
|0.113
|M
|236.736
|5
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.402
1'29.675
|0.092
|M
|236.494
|6
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.416
1'29.689
|0.014
|M
|236.457
|7
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.473
1'29.746
|0.057
|M
|236.306
|8
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|6
|
+0.577
1'29.850
|0.104
|M
|236.033
|9
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|6
|
+0.834
1'30.107
|0.257
|M
|235.360
|10
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|6
|
+0.869
1'30.142
|0.035
|M
|235.268
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|6
|
+1.134
1'30.407
|0.265
|M
|234.579
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+1.171
1'30.444
|0.037
|M
|234.483
|13
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|6
|
+1.180
1'30.453
|0.009
|M
|234.459
|14
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|7
|
+1.506
1'30.779
|0.326
|M
|233.617
|15
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+1.621
1'30.894
|0.115
|M
|233.322
|16
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|7
|
+1.800
1'31.073
|0.179
|M
|232.863
|17
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|6
|
+1.810
1'31.083
|0.010
|M
|232.838
|18
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|6
|
+2.441
1'31.714
|0.631
|M
|231.236
|19
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|6
|
+2.503
1'31.776
|0.062
|M
|231.080
|20
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|6
|
+2.747
1'32.020
|0.244
|M
|230.467
|21
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|5
|
+3.637
1'32.910
|0.890
|M
|228.259
|22
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|5
|
+3.715
1'32.988
|0.078
|M
|228.068
|Ver los resultados completos
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