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Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

La parrilla de salida para la carrera sprint del GP de Gran Bretaña de F1 2026

Esta es la parrilla de salida para la carrera sprint del GP de Gran Bretaña 2026 de F1 que se disputa en Silverstone con la participación de Franco Colapinto y Checo Pérez.

Federico Faturos
Federico Faturos
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

 

La parrilla de salida para la carrera sprint del GP de Gran Bretaña de F1 2026

1

 Lewis Hamilton
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Kimi Antonelli
(Mercedes)

3

 Max Verstappen
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 Charles Leclerc
(Ferrari)

5

 George Russell
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 Lando Norris
(McLaren)

7

 Oscar Piastri
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 Isack Hadjar
(Red Bull)

9

 Liam Lawson
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

 Arvid Lindblad
(Racing Bulls)

11

 Pierre Gasly
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Gabriel Bortoleto
(Audi)

13

 Nico Hülkenberg
(Audi)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 Franco Colapinto
(Alpine)

15

 Carlos Sainz
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 Alexander Albon
(Williams)

17

 Oliver Bearman
(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 Esteban Ocon
(Haas)

19

 Sergio Pérez
(Cadillac)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 Valtteri Bottas
(Cadillac)

21

 Fernando Alonso
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

 Lance Stroll
(Aston Martin)

¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera sprint del GP de Gran Bretaña de F1 2026?

Franco Colapinto iniciará desde la 14° posición para la carrera del sábado en el Gran Premio de Gran Bretaña después de quedar eliminado en la SQ2 de la clasificación. El argentino logró un mejor tiempo de 1m29s983.

¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera sprint del GP de Gran Bretaña de F1 2026?

Sergio Pérez tiene la 19° posición de partida para la carrera del sábado en el Gran Premio de Gran Bretaña después de registrar un mejor tiempo personal de 1m31s776 y verse eliminado en la SQ1.

Fórmula 1 - GP de Gran Bretaña - SQ1

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 6

1'29.273

M 237.558
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 5

+0.107

1'29.380

0.107 M 237.274
3 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 5

+0.197

1'29.470

0.090 M 237.035
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 3

+0.310

1'29.583

0.113 M 236.736
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.402

1'29.675

0.092 M 236.494
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 6

+0.416

1'29.689

0.014 M 236.457
7 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 6

+0.473

1'29.746

0.057 M 236.306
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 6

+0.577

1'29.850

0.104 M 236.033
9 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 6

+0.834

1'30.107

0.257 M 235.360
10 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 6

+0.869

1'30.142

0.035 M 235.268
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 6

+1.134

1'30.407

0.265 M 234.579
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+1.171

1'30.444

0.037 M 234.483
13 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 6

+1.180

1'30.453

0.009 M 234.459
14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 7

+1.506

1'30.779

0.326 M 233.617
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+1.621

1'30.894

0.115 M 233.322
16 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 7

+1.800

1'31.073

0.179 M 232.863
17 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 6

+1.810

1'31.083

0.010 M 232.838
18 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 6

+2.441

1'31.714

0.631 M 231.236
19 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 6

+2.503

1'31.776

0.062 M 231.080
20 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 6

+2.747

1'32.020

0.244 M 230.467
21 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 5

+3.637

1'32.910

0.890 M 228.259
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 5

+3.715

1'32.988

0.078 M 228.068
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