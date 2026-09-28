Domenicali sobre Ferrari y Horner: "Hay que evitar soluciones fantasiosas que puedan desviar del camino"

No cambiar y evitar tirar todo a la basura para no tener que volver a empezar de cero y agrandar aún más la distancia con los rivales. Esta es la opinión de Stefano Domenicali, presidente y consejero delegado de Fórmula 1, sobre la situación actual en Ferrari.

El directivo de Imola, al ser preguntado por las recientes declaraciones realizadas a The Times por Christian Horner, exdirector del equipo Red Bull, ha dado su opinión sobre lo que debería hacer el equipo de Maranello respecto al hombre que dirige la escudería y que seguirá haciéndolo en el futuro.

"Es un momento en el que los resultados no son los esperados, mi experiencia (como director del equipo Ferrari de 2008 a 2014, nota del editor) me dice que, precisamente en un momento en el que circulan tantos rumores, incluso de autocandidaturas de personas importantes, hay que mantenerse fuertes, unidos y evitar soluciones fantasiosas que corran el riesgo de desviarnos del camino y hacernos acumular aún más retraso".

En su intervención en el programa "Radio anch'io sport" (Rai Radio 1), el director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, expresó su opinión sobre la enésima temporada difícil que se está viviendo en Maranello. "Quien tiene la responsabilidad de un equipo como Ferrari, Fred Vasseur, debe sentir el deseo de mantener el rumbo y tener claro lo que hay que hacer para alcanzar la victoria. Cuanto más fuerte es la tormenta, más necesario es que el capitán mantenga el rumbo".

Durante la entrevista concedida a "Radio anch’io sport", Domenicali también habló de la extraordinaria temporada que está viviendo Andrea Kimi Antonelli, de cómo gestiona la presión y de su ventaja en el Mundial.

"Está haciendo una temporada extraordinaria. Su fuerza y su frescura están atrayendo una nueva atención hacia nuestro campeonato. Kimi ha demostrado lo que significa tener talento, pero sobre todo saber gestionar la presión que es normal que exista cuando estás en cabeza del campeonato. Lo que está haciendo nos ha traído nuevos aficionados, jóvenes interesados no solo en sus cualidades en la pista, sino también en él como chico dinámico y fresco".