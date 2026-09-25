Vasseur admite presión: trabajar en Ferrari es difícil y los rumores no ayudan

En Bakú se ha disputado el segundo puesto, al menos en la clasificación. Las sesiones oficiales de clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán han puesto de manifiesto la superioridad de George Russell y del habitual Mercedes, mientras que Ferrari ha dado lo mejor de sí misma, consiguiendo el segundo puesto y, por lo tanto, la primera fila en la parrilla para la carrera de mañana.

Bastó una milésima de segundo de ventaja sobre Oscar Piastri, pero eso fue suficiente para que Charles Leclerc fuera, literalmente, el mejor de los demás. La diferencia con Russell, de más de ocho décimas de segundo, explica bien la potencia del W17 y, hay que decirlo, también la de George a lo largo de este fin de semana.

Al término de la sesión de clasificación de Bakú, Frédéric Vasseur se presentó ante los micrófonos de Sky Sport F1 para comentar la actuación de Ferrari, con Leclerc segundo y Hamilton solo sexto

"Ha sido una sesión complicada para todos, pero, en comparación con ayer, la temperatura ha bajado mucho y los tres primeros han seguido estrategias diferentes. Y no es muy habitual que haya tres estrategias diferentes entre los tres primeros equipos. Nosotros y Mercedes hicimos dos intentos seguidos; McLaren, uno y otro. Pero así ha sido. Sin duda, dadas las características de este circuito —el bajo agarre, el viento y la temperatura más baja—, sabíamos que todo estaría más al límite, pero otros han optado por estrategias diferentes a las nuestras".

Russell, hoy, ha estado a otro nivel. El temor real es que mañana se repita la misma situación. Vasseur, sin embargo, ha dejado claro que no quiere tirar la toalla.

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"Si nos fijamos en esta clasificación, sin duda el Mercedes parece demasiado fuerte. Pero, sin duda, lucharemos y daremos el máximo hasta el final, y la carrera siempre es un poco diferente. Es cierto que, desde la primera sesión de entrenamientos libres, Russell ha parecido imbatible este fin de semana, con un ritmo espectacular. Pero la carrera es otra historia. Podrían darse las mismas condiciones, claro, pero lo daremos todo".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Joe Portlock / LAT Images vía Getty Images

Si Leclerc ha sido, literalmente, el mejor de los demás, Hamilton ha tenido más dificultades de lo previsto. Vasseur reveló que un contacto contra el muro en la primera vuelta de la Q3 causó algunos problemas al siete veces campeón del mundo, quien además se vio frenado por su posición en la pista (y este es un aspecto que Ferrari deberá revisar), lo que le dejó sin estela en el momento más importante de la clasificación.

"Lewis tuvo un roce con el muro en la primera vuelta de la Q3 y eso le obligó a ir a la caza. Además, los pilotos estaban todos en una secuencia diferente, con Lewis solo y sin estela. Eso le costó una o dos décimas y probablemente habría recuperado una posición. Mañana la carrera será larga, tendremos que tener un ritmo fuerte y constante. Sabemos que en Bakú el desgaste de los neumáticos es muy bajo y creo que este año lo será aún más. Mañana creo que será difícil adelantar, pero ya veremos".

El director del equipo Ferrari, al ser preguntado sobre lo difícil que es ocupar ese cargo, no se anduvo con rodeos. Pero también quiso desahogarse con tacto al referirse a algunas noticias relacionadas con el equipo publicadas en los últimos días que, sin duda, no han aportado tranquilidad al ambiente.

"Es difícil trabajar en Ferrari, pero también lo es para todos los miembros del equipo. La semana pasada tuvimos que leer que alguien iba a ser despedido. Creo que la F1 es un reto enorme. Somos cuatro equipos que luchamos por centésimas. Hoy Russell ha marcado la diferencia, pero normalmente luchamos por centésimas. Sin duda, la falta de tranquilidad no ayuda al equipo, pero así son las cosas y simplemente tenemos que seguir trabajando".