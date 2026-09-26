Vasseur aclara los rumores sobre la posibilidad de ser reemplazado por Horner en Ferrari

Christian Horner ha dado el primer paso, y Frédéric Vasseur no ha ocultado su malestar por las consecuencias. Las declaraciones realizadas por el exdirector del equipo Red Bull al diario The Times, en las que se mostró bastante abierto a la posibilidad de aceptar una eventual oferta de Ferrari, han reavivado inevitablemente los rumores sobre el futuro al frente de la Scuderia.

El momento ha contribuido a amplificar el efecto de las palabras de Horner. Los resultados de Ferrari en las últimas carreras no han sido los esperados y, como suele ocurrir cuando Maranello atraviesa una fase difícil, el terreno se vuelve fértil para los rumores y las especulaciones sobre el futuro. Esta vez, sin embargo, quien ha aportado más leña al fuego ha sido directamente una figura del calibre de Horner.

Vasseur abordó el tema al término del Gran Premio de Azerbaiyán, admitiendo por primera vez de forma muy clara que la sucesión continua de rumores no solo supone una molestia personal, sino que acaba afectando también al equipo.

"En esta situación no estamos trabajando con la máxima tranquilidad" —admitió el director del equipo de Ferrari—; "esto se aplica, ante todo, a mí, pero también a todos los demás miembros del equipo. Si el 50 % de las preguntas que nos llegan de los medios de comunicación se refieren a este tema, al final se convierte en una situación bastante frustrante".

Frederic Vasseur, Ferrari Foto de: Jayce Illman / Getty Images

Probablemente este sea el pasaje más significativo de la respuesta de Vasseur. No tanto por lo que respecta a su futuro, sobre el que el francés no ha aportado más detalles, como por el reconocimiento de que el ruido externo ya ha llegado también al interior del box.

"Estamos luchando por el segundo puesto en el Campeonato de Constructores, pero acabamos hablando continuamente de estas cosas. Incluso para los chicos que trabajan en el garaje, tener que discutir estos temas no es, desde luego, la situación ideal".

A continuación llegó la respuesta directa a Horner: "Las cosas son así y no depende de mí. Horner está buscando trabajo, todo el mundo lo sabe, y lo está buscando por todas partes. ¿Qué puedo hacer yo?".

Vasseur volvió entonces a centrar la conversación en lo que considera que está bajo su control. Es decir, la gestión del equipo y la necesidad de mantener la cohesión del grupo en una fase de la temporada en la que Ferrari aún tiene objetivos que perseguir. "Lo que puedo hacer es seguir dando el máximo, animar al equipo, pedir a todos que mantengan la motivación y se centren en lo que podemos hacer mejor hoy, sin perder el tiempo con los rumores. Pero en cada entrevista volvemos sobre el tema, quizá veinticinco veces al día".

El problema, según Vasseur, es precisamente esa repetición. Un rumor genera una pregunta, la respuesta se convierte a su vez en noticia y el mecanismo acaba alimentándose a sí mismo. A la pregunta de qué puede hacer para romper esta espiral, Fred respondió casi con resignación: "No creo que pueda hacer nada".

Sin embargo, no se mostró abierto cuando se le preguntó si el ambiente que se ha creado en torno a su cargo podría afectar a su compromiso con el proyecto de Ferrari. "Por supuesto que estoy totalmente comprometido. Este deporte es mi vida, es mi trabajo. Intento dar lo mejor de mí mismo. Estoy aquí para hacer mi trabajo y tengo el mejor trabajo del mundo".

Vasseur no quiso entrar en detalles sobre las decisiones que corresponden a la dirección de Ferrari. Sin embargo, reiteró cuál será su actitud de aquí al final de la temporada: "La situación es esta. Quedan aún siete carreras y seguiré dándolo todo hasta la última curva".