Por qué McLaren fue mucho más lento que Mercedes en las rectas de Bakú

Pese a todo lo que se ha hablado de que sus rivales están alcanzando a Mercedes, que ha reservado sus mejoras más importantes hasta el Gran Premio de Fórmula 1 de Bahréin del próximo fin de semana en Malasia, el equipo de Brackley ha podido capear el temporal destacando en algunos de los circuitos más sensibles a la potencia, como Monza y Bakú, reivindicando su paciencia.

Pero aunque el dominante paquete de unidad de potencia de Mercedes ayuda a explicar su ventaja sobre Ferrari y Red Bull, la diferencia de ocho décimas, apenas creíble, de George Russell con Oscar Piastri, de McLaren, fue más difícil de digerir. A Lando Norris le fue aún peor, a 1,1s en la clasificación de Bakú.

En comparación con Piastri, Russell marcó la diferencia al tener un mejor despliegue de energía en el sector dos, antes de escaparse en la recta ultralarga de Bakú, donde su velocidad punta fue hasta 10km/h superior a la del australiano. En carrera, Russell también disfrutó de un paseo tranquilo hasta que un doble coche de seguridad le puso las cosas interesantes al final, preparando un final de infarto con Max Verstappen.

Cuando las diferencias entre dos equipos por lo demás muy igualados y que comparten la misma unidad de potencia son tan grandes, normalmente intervienen varios factores acumulados, y eso también pareció ser lo que ocurrió en Azerbaiyán.

Para empezar, Bakú no es precisamente uno de los terrenos de caza más favorables para McLaren. El MCL40 ha continuado una tendencia de sus predecesores, ya que no es el más competitivo en curvas lentas, que son casi exclusivas en el circuito de 6km de Bakú. La fortaleza de McLaren en alta carga aerodinámica, que le dio victorias en Hungría y Zandvoort y debería haber llevado a otra victoria de Norris en Madrid, sirvió de poco.

La otra debilidad aerodinámica de McLaren, una relativa falta de eficiencia en las rectas, también quedó expuesta pese a que el equipo llevó un paquete de mejoras para generar carga aerodinámica más eficiente en todo tipo de curvas. "Las mejoras funcionaron bien durante todo el fin de semana, añadimos algo de tiempo por vuelta al coche", dijo el jefe del equipo, Andrea Stella. "De alguna manera, no vimos el efecto de las mejoras porque nuestro coche en general no rinde muy bien en este tipo de curvas, así que habríamos necesitado un paquete mucho mayor para marcar la diferencia en Bakú."

Sin querer pasar por alto tampoco el regreso de Russell a su mejor forma, eso de nuevo no explica una diferencia de ocho décimas. Aunque McLaren siente que su comprensión de la unidad de potencia Mercedes, y su colaboración con Mercedes HPP, ha mejorado respecto al inicio del año, Stella reconoció que el equipo no optimizó su unidad de potencia tan bien para la carrera como lo hizo en la clasificación "y pagamos un precio en la carrera".

Los registros del GPS proporcionados por GP-Tempo muestran que McLaren utiliza relaciones de transmisión más cortas que Mercedes. Al comparar sus vueltas más rápidas de clasificación, Piastri (trazo naranja) subía de marcha notablemente antes que Russell (trazo verde azulado). Photo by: GP-Tempo.com

Un factor ya incorporado que contribuye al déficit de velocidad punta son las relaciones de cambio que eligió al inicio del año. El MCL40 tiene desarrollos más cortos que el Mercedes, lo que le cuesta algo de velocidad punta en lugares como Monza y Bakú.

"Si tuviéramos que hacerlo de nuevo, creo que cambiaríamos las relaciones para estar más cerca de donde está Mercedes", dijo a principios de este verano el director técnico de McLaren, Neil Houldey. "Hay algunas oportunidades de rendimiento que podemos aprovechar porque las relaciones son más cortas. Acabamos reduciendo menos a marchas más bajas en las curvas, potencialmente en las resalidas, cosas así.

"Pero luego, cuando miras el lado de la alta velocidad, creo que probablemente tomarías lo que tienen los otros equipos. Así que hay un par de compromisos en ambas direcciones. Es un pequeño tiempo por vuelta, pero todos esos pequeños tiempos por vuelta se suman hasta convertirse en un rendimiento decente."

McLaren decidió no usar su único comodín para hacer un ajuste de relaciones a mitad de temporada, optando en cambio por dedicar recursos a otras áreas.

"Es muy evidente que no es un solo factor", dijo Stella. "Ciertamente, siempre hemos hablado de forma bastante abierta y transparente de que necesitamos mejorar la resistencia aerodinámica del coche. Pero al mismo tiempo hay algunos factores que se refieren a nuestras relaciones; por ejemplo, tenemos que analizar si estamos con las relaciones adecuadas para competir en circuitos en los que se alcanzan este tipo de velocidades punta.

"Y al mismo tiempo, cuando miramos los datos y comparamos con MGP, vemos que nuestra unidad de potencia no estaba optimizada. Creo que, mientras que en clasificación conseguimos explotar prácticamente al máximo lo que estaba disponible en la unidad de potencia, hay algunos elementos que no pudimos optimizar, y pagamos un precio en la carrera."

Lando Norris fue una víctima colateral del incidente que inició Franco Colapinto. Photo by: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

En cuanto a por qué Norris, que había alcanzado su mejor estado de forma del verano, tuvo un fin de semana tan difícil en comparación con un Piastri en mejoría, resulta que el campeón del mundo tenía sus propios problemas específicos con los que lidiar. El equipo encontró un déficit de potencia en clasificación, que se cree que estaba relacionado con un problema de inyección de combustible, que volvió en el gran premio, mientras que Norris no tuvo su carrera más limpia y sufrió por ritmo con los neumáticos medios.

"Vimos ocasionalmente el mismo problema durante la carrera, pero no de forma tan sistemática como en clasificación", explicó Stella. "Definitivamente hay una oportunidad significativa en el tema de la inyección de combustible, que ocasionalmente también vemos en el coche de Oscar durante la carrera.

"Además de eso, Lando fue adelantado por Verstappen, que tenía un coche más rápido. Lando estaba sufriendo un poco con los neumáticos medios. Pero mérito para Oscar, Oscar consiguió mantener a Verstappen detrás. En el lado de Lando, estábamos sufriendo un poco con el despliegue de la unidad de potencia.

"Y además, Lando estaba teniendo algunas inconsistencias en su conducción; cuando fue adelantado por Hamilton, bloqueó las ruedas y cometió algunos errores que hicieron que los coches de detrás estuvieran a tiro. Y cuando están a tiro, entonces nos cuesta defender, lo que vuelve al punto de la velocidad punta."

Norris estaba furioso tras ser víctima colateral de que Franco Colapinto, de Alpine, embistiera a su compañero Pierre Gasly. Pero el británico contribuyó a su propia caída al salirse en la curva 1 justo antes del coche de seguridad, lo que le costó tres posiciones y lo dejó en la zona de peligro en la resalida posterior.

"Diría que para Lando este fue, en general, uno de los eventos más difíciles que ha vivido en 2026", concluyó Stella. "Es algo de lo que tenemos que sacar conclusiones, mirando todo lo que se pueda mejorar. Pero diría que la mayoría de las oportunidades están del lado del equipo y del lado del coche, porque necesitamos poder ofrecer a nuestros pilotos un coche que sea más y simplemente más consistente en términos de previsibilidad."

Oscar Piastri tuvo un gran bloqueo en su intento por contener a Isack Hadjar y se fue largo en la curva uno. Photo by: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Con Piastri bloqueando también las ruedas en la curva 1 más adelante, lo que le costó un posible podio al caer hasta el 13º puesto en la meta, el amargo resultado final de una serie de problemas menores, errores de ejecución y carencias es un fin de semana sin puntos para la escudería de Woking.

"Tuvimos problemas y algunos errores, pero al mismo tiempo creo que pagamos por algunas limitaciones fundamentales de nuestro paquete en este tipo de circuito", concluyó Stella.

"No fuimos lo bastante rápidos en las curvas, pero al mismo tiempo y principalmente no fuimos lo bastante rápidos en las rectas.

"Esto expuso continuamente a nuestros pilotos a ser atacados y a tener que pasar su carrera mirando los espejos en lugar de pensar en cómo podían progresar en la carrera."