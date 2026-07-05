Hamilton es convocado por los comisarios tras la carrera y está en duda el podio de Silverstone

Lewis Hamilton finalizó tercero el domingo en el circuito de Silverstone en la carrera ganada por Charles Leclerc, pero el siete veces campeón mundial fue convocado por los comisarios deportivos apenas terminado el gran premio.

Según el documento publicado por la FIA, el piloto de Ferrari y un representante del equipo fueron citados para presentarse ante los comisarios a las 17:00 (hora local).

El motivo de la citación es una presunta violación del artículo B1.8.4 del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1. En concreto, la investigación es por una posible infracción durante un período de banderas amarillas en la carrera, por lo que los comisarios investigarán si Hamilton redujo suficientemente la velocidad en un sector de la pista neutralizado.

En caso de que los comisarios determinen que existió una infracción, el británico podría enfrentarse a una sanción que podría modificar ampliamente el resultado de la carrera, ya que todo el pelotón terminó muy apretado por el final bajo el coche de seguridad.

A modo de antecedente, Franco Colapinto recibió diez segundos de penalización el mes pasado en el Gran Premio de Barcelona por una infracción similar.