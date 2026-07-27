Quién durmió peor anoche tras el GP de Hungría 2026: Frederic Vasseur

Fred Vasseur ya lo sabía tras los entrenamientos: "No buscamos el mejor viernes, buscamos el mejor domingo". Pero el Conejo de Pascua —ya sé que estamos a finales de julio— parece haber escondido el mejor domingo muy bien. Al menos, Ferrari no lo ha encontrado.

La Scuderia dio toda una lección magistral en Budapest, concretamente sobre cómo echar por tierra por completo un fin de semana prometedor.

Nunca antes las posibilidades de éxito de Ferrari habían parecido tan buenas al inicio de un fin de semana como en Hungaroring. Por primera vez, la Scuderia era considerada una auténtica favorita para la victoria, y lo demostraron el viernes.

La competencia quedó totalmente arrasada en los entrenamientos: le sacaron medio segundo de ventaja a McLaren, Mercedes y compañía tanto en la FP1 como en la FP2. Aunque Antonelli mostró el mejor rendimiento en las tandas largas, en Hungría primero hay que adelantar al rival.

Más de la F1 : Fórmula 1 Ganadores y perdedores del reñido Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 2026

Cualquiera que hubiera apostado por una victoria de Ferrari con sus amigos el viernes por la noche probablemente solo habría recibido una sonrisa de desdén y el comentario irónico: "Vaya, qué valiente eres".

Pero, de alguna manera, todo cambió a partir del sábado. Aunque Charles Leclerc ya había advertido el viernes que no esperaba tener una ventaja tan grande en la clasificación, la pole fue para otro: el que acabaría siendo el ganador de la carrera, Lando Norris.

Pero aún no había motivo para el pánico. Ferrari realizó una buena sesión de clasificación, con el segundo y el tercer puesto, y, además, una diferencia de 0,012 segundos no es precisamente el fin del mundo.

Lewis Hamilton también parecía creer que había conseguido la pole: tras la sesión, se equivocó y aparcó junto al panel con el número 1.

En mi mente, ya podía ver a Sebastian Vettel —igual que en Canadá 2019— quitándole el cartel al coche de Hamilton y apartándolo a un lado. Por desgracia, al final fue otra persona quien se encargó de hacerlo...

Sin embargo, a Hamilton no se le permitió salir desde la pole ni desde la segunda posición el domingo. El siete veces campeón del mundo había obstaculizado claramente a Oscar Piastri en la Q3 y recibió una penalización de tres posiciones en la parrilla.

Vasseur asumió la culpa en nombre de Ferrari, afirmando que el equipo no había informado a tiempo a Hamilton de que un piloto en una vuelta rápida se encontraba detrás de él. Así que, en lugar de salir desde la segunda posición, el británico solo podría salir desde la quinta.

Pero aún así, no había motivo para el pánico. Al fin y al cabo, aún quedaba todo el domingo por delante, y, de todos modos, Ferrari suele salir mejor que la competencia.

Sin embargo, ya se oían las primeras voces escépticas antes de la salida. Ferrari fue el único equipo puntero que optó por los neumáticos blandos en la primera tanda, y si Ferrari es el único equipo puntero que hace algo diferente al resto, ya sabes que está mal.

"Dada la complicada sesión de clasificación, monté unos medios nuevos y unos blandos también nuevos, así que solo tenía neumáticos rodados", explicó Leclerc tras el Gran Premio. "Para la salida, quería aprovechar la ventaja de los blandos y, sinceramente, pensábamos que eran unos buenos neumáticos".

Sin embargo, a pesar de los neumáticos blandos, no se logró una buena salida; al contrario, Leclerc cayó del segundo al quinto puesto. "Y pagamos el precio por ello durante la carrera", se lamentó.

A medida que avanzaba la carrera, Ferrari siguió mostrando poca variedad estratégica y se las arregló para que sus pilotos volvieran a la pista en medio de un tráfico intenso, casi como si fuera a propósito. En las tres paradas en boxes de Hamilton, el británico se colocó directamente detrás de otro coche.

Aun así, Ferrari pareció acertar por una vez, permitiendo que Hamilton adelantara a Max Verstappen en la primera parada, solo para que el británico volviera a ser sorprendido desprevenido en la curva 1 por el furioso y valiente ex campeón del mundo.

Sin embargo, esa buena decisión se echó a perder en la última parada en boxes. Fue entonces cuando Ferrari cometió el error de hacer entrar a sus pilotos en boxes bajo el coche de seguridad virtual.

Hamilton ya había perdido el segundo puesto en Silverstone debido a una decisión como esa, y solo dos carreras después, le ocurre exactamente lo mismo a la Scuderia. Y todo ello cuando debería haber quedado claro que, de todos modos, adelantar era difícil el domingo —a menos que conduzcas entre un montón de coches de F1.5 como George Russell, o que seas Verstappen—.

Quizá el equipo temía que el neerlandés volviera a pillar desprevenido a Hamilton, aunque este rodaba con neumáticos blandos que ya llevaban 14 vueltas. E incluso él se quedó en pista con esos neumáticos.

El segundo puesto se esfumó, al igual que el tercero, que fue a parar a manos de Kimi Antonelli, quien había entrado en boxes para cambiar a neumáticos nuevos justo antes del VSC. Para colmo, Hamilton también recibió una penalización de cinco segundos por exceso de velocidad en el callejón de boxes.

Para él, ya es la tercera carrera consecutiva con una penalización. Y no hay que olvidar que Hamilton también había recibido una penalización el sábado. Una vez más, puro caos en Ferrari.

De alguna manera, la Scuderia no parece estar hecha para el papel de favorita. En Barcelona y Silverstone pudieron celebrar sorprendentes victorias como outsiders, pero en cuanto se les da como favoritos, encuentran todas las formas posibles de echar a perder el fin de semana.

"No ha sido un buen domingo", tuvo que admitir Vasseur. "Cuando el viernes ocupas el primer y segundo puesto, esperas mucho más que un cuarto y un quinto puesto".

Su análisis: "Hoy hemos cometido demasiados errores". Creo que deberíamos dejarlo ahí...