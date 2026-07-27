“Aston Martin no está lejos de Alpine, Racing Bulls y Audi”, avisa Montoya

Aston Martin dio un enorme paso adelante durante el fin de semana del Gran Premio de Hungría, donde el equipo presentó un amplio paquete de mejoras en el que había estado trabajando durante meses.

El cambio significó un avance inmediato. Después de clasificarse al fondo de la parrilla el fin de semana anterior en Spa-Francorchamps, y a dos segundos del coche más cercano, Fernando Alonso logró llevar el AMR26 mejorado hasta la Q2 el sábado en Hungría, algo que no había conseguido hasta ahora en una clasificación de gran premio en 2026.

La carrera confirmó ese progreso, ya que tanto Alonso como Lance Stroll fueron capaces de luchar con otros competidores —algo prácticamente imposible hasta entonces esta temporada— y terminaron 12º y 13º, con el canadiense delante del español, en un gran premio en el que 19 coches vieron la bandera a cuadros.

Ambos pilotos de Aston Martin incluso fueron capaces de pelear con los Alpine, terminando justo detrás de Pierre Gasly y por delante de Franco Colapinto.

"Creo que fue un día sólido y no están tan lejos de Alpine, tampoco de Racing Bulls ni de Audi", afirmó Juan Pablo Montoya sobre Aston Martin en el programa de F1 TV tras la carrera.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

El colombiano incluso se animó a asegurar que la escudería liderada por Adrian Newey estará al frente de la pelea de la zona media en poco tiempo, ya que todavía se esperan más mejoras para el coche y el estreno de una nueva unidad de potencia Honda en la próxima carrera, en Zandvoort.

"Todavía falta que llegue el nuevo motor y hay más mejoras previstas, así que no me sorprendería que, para cuando lleguemos a Madrid, ya estén por delante de ellos", vaticinó.

"Te digo que Aston Martin va a empezar a sumar puntos muy pronto. Y este es Adrian Newey en su mejor versión. Él mismo lo dijo: 'Cuando llegué, gran parte del coche ya estaba hecha. Revisé lo que habían hecho y, cuando fuimos a la pista, vi qué estaba mal, así que rehice todo. Este es ahora nuestro punto de partida'. Veremos hasta dónde puede llevar este proyecto".

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Montoya cree que el rendimiento mostrado en Hungría fue exactamente lo que Alonso necesitaba para comprometerse a continuar en Aston Martin la próxima temporada de Fórmula 1.

"Si mirás a Fernando después de una carrera como la de hoy, va a estar entusiasmado. Para él, un resultado así es casi como un podio. Probablemente esté pensando: 'Esto fue fantástico. Ahora no vemos la hora de que llegue el nuevo motor'. Y eso es exactamente lo que Aston Martin necesitaba para convencerlo de quedarse y para que él tomara la decisión de continuar. Creo que esa cuestión ya quedó resuelta", concluyó.