El colapso de Ferrari: cómo el mejor chasis de la F1 ni siquiera logró un podio en Hungría

Los rivales sostienen que Ferrari tiene el chasis más ágil de la Fórmula 1, aunque no necesariamente el mejor motor ni la mejor aerodinámica, por lo que, en teoría, se esperaba que el SF-26 brillara en circuitos donde la velocidad en las rectas es menos importante que la capacidad de mantener una alta velocidad en la entrada de las curvas lentas.

Y aun así ni Lewis Hamilton ni Charles Leclerc pudieron conseguir la pole position en Hungría. Más notable aún, y contra las expectativas, ninguno subió al podio el domingo.

Leclerc fue el más rápido en la FP1 del viernes antes de que Hamilton lo liderara en un 1-2 en la FP2. Pero en la FP3 y la clasificación, ambos fueron superados por el ganador final de la carrera, Lando Norris. Hamilton fue quien más se acercó en la clasificación y en la carrera, quedándose a solo 0.012s de la pole position, pero luego fue penalizado con tres puestos por obstaculizar a Oscar Piastri en la segunda vuelta rápida del piloto de McLaren.

El domingo Hamilton salió quinto con neumáticos blandos, pero no tuvo una salida lo suficientemente buena como para superar al Red Bull de Max Verstappen, lo que comprometió su carrera. Tras adelantar al neerlandés mediante un undercut al final, recibió la orden de parar bajo un coche de seguridad virtual tardío, lo que le costó posición en pista frente a Verstappen y a Kimi Antonelli, de Mercedes, y los neumáticos blandos usados montados en esa parada no fueron suficientes para permitirle adelantar a ninguno de los dos coches.

Una penalización de 5 segundos por exceso de velocidad en el pitlane lo hizo pasar de cuarto a quinto, por detrás de Leclerc, al caer la bandera a cuadros.

Leclerc, que se había clasificado a dos décimas de Hamilton, dijo que "el ritmo nunca estuvo al nivel de Lewis" en esa sesión. Empezó la carrera desde la segunda posición de la parrilla, con neumáticos blandos, como su compañero de equipo, pero cayó por detrás de Piastri, Verstappen y Hamilton en la primera vuelta y tuvo dificultades para causar impacto durante toda la carrera.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

El jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, afirmó que Norris "sobresalió" al lograr la pole en la clasificación, y dijo que el chasis de McLaren aún no estaba al nivel del de Ferrari. Entonces, ¿cómo es que el coche que teóricamente debería haber sido el más fuerte en el Hungaroring, dada su posición en pista, no llegó al podio?

"Creo que lo que me llama la atención es que, de las últimas tres carreras, hubo dos en las que esperábamos sufrir y terminamos primero y segundo", dijo Leclerc después.

"Y en la carrera en la que esperábamos hacerlo bien, terminamos cuarto y quinto. Así que claramente hay una tendencia, y no es que un coche vaya bien porque él [Lewis] lo esté haciendo excepcionalmente en el coche.

"Quiero decir, ambos coches parecen tener esa tendencia de ir bien el fin de semana en que esperábamos sufrir y sufrir el fin de semana en que pensábamos que seríamos buenos. Así que hay que entender esto.

"También es cierto que, con una buena salida hoy, las cosas podrían haber sido muy diferentes. Porque en una pista como esta, no hay muchos adelantamientos."

Definitivamente hay fallos de ejecución, como señaló el jefe del equipo Frederic Vasseur en su análisis posterior a la carrera. Ni Leclerc ni Hamilton tenían disponible un juego nuevo de Pirelli de compuesto medio para la carrera, tras haberlos usado en la clasificación, pero tampoco estaban muy satisfechos con el comportamiento del coche con ese compuesto durante el fin de semana.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

Todos los demás candidatos de cabeza salieron con medios. El SF-26 tiene fama de ser duro con los neumáticos, así que era de esperar que el ritmo de carrera pudiera resultar problemático al salir con un compuesto blando con una temperatura ambiente de 31C y una temperatura de pista de 51C. Pero los blandos, como señaló Pirelli ya desde el viernes, estaban aguantando notablemente bien; de hecho, Verstappen condujo el resto de la carrera con un juego de blandos usados que montó al final de la vuelta 41.

Además, pese a esta vulnerabilidad bien conocida, McLaren estaba lo suficientemente preocupado por la amenaza de undercut de Hamilton a sus pilotos —mientras rodaban 1-2— como para parar a Piastri en respuesta a la primera parada del británico (para duros) al final de la vuelta 13. Hamilton logró hacerle el undercut a Verstappen, pero salió por detrás del VCARB de Liam Lawson; entonces el neerlandés le arrebató la posición mientras adelantaba a Lawson.

Por su propia admisión, Lewis "no vio venir a Max". Y como también concedió, "mi carrera se fue cuesta abajo desde ahí."

La última parada en boxes le costó posición en pista y estuvo lejos de ser perfecta: Hamilton bloqueó al entrar en el cajón y no acertó con sus marcas, ralentizando el cambio de ruedas, y luego soltó el limitador de velocidad del pitlane una fracción demasiado pronto.

"No estoy muy seguro de por qué paramos al final", dijo. "Recibí la llamada justo antes de la entrada al pit lane, así que no tuve tiempo de discutirlo. Nunca habría parado si eso significaba ceder posición en pista."

Vasseur lo planteó como un ejemplo clásico de errores que se van acumulando unos con otros, y probablemente tenga razón. Pero Hamilton ha ganado suficientes campeonatos del mundo como para saber cómo ejecutar correctamente un fin de semana de carrera.

Siguen quedando preguntas sobre el aparente carácter caprichoso del propio coche. Es como si el SF-26 siguiera tomando por sorpresa al equipo y a sus pilotos, mientras que Mercedes y McLaren —pese a algún fallo técnico ocasional— disfrutan de un nivel de previsibilidad que les permite ser proactivos, mientras Ferrari tiene que ser reactivo.

"No fuimos especialmente brillantes en ningún momento de la carrera", concluyó Leclerc.

"El primer stint con duros [su segundo stint de carrera] no estuvo mal, el último stint con blandos fue bastante bueno. Pero luego hubo demasiados altibajos y creo que ahí es realmente donde tenemos que trabajar.

"[El objetivo] es intentar encontrar esa consistencia con este coche, porque ha sido muy, muy complicado en algunos stints para Lewis y en otros stints conmigo. Y es simplemente un poco extraño lo poco correlacionado que está todo."