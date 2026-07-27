La sanción a Hamilton desata el debate entre los aficionados tras el GP de Hungría de F1

Los aficionados de la Formula 1 han debatido la penalización del siete veces campeón Lewis Hamilton en el Gran Premio de Hungría.

Hamilton recibió una penalización de cinco segundos por exceder el límite de velocidad en el pitlane. Al hacer su tercera parada en boxes bajo un coche de seguridad virtual mientras luchaba con el actual líder del campeonato, Kimi Antonelli, por un puesto en el podio, Hamilton fue cronometrado a 80,1 km/h, apenas 0,1 km/h por encima del límite.

Cruzó la línea en cuarto lugar, pero cayó al quinto, por detrás de su compañero de equipo Charles Leclerc, cuando se aplicó la penalización.

La penalización dio lugar a una discusión entre los aficionados. Aunque la mayoría de los aficionados estuvieron de acuerdo en que el incidente sí merecía una penalización, algunos argumentaron que, si el exceso de velocidad resultó en una penalización de cinco segundos para Hamilton, entonces Carlos Sainz debería haber recibido un castigo más severo por su colisión con Oscar Piastri.

Piastri, que había estado liderando la carrera, avanzaba entre los rezagados después de parar en boxes. Mientras el piloto australiano lo hacía, Sainz tuvo contacto con él, lo que le costó el liderato al piloto de McLaren. Piastri finalmente se retiró de la carrera debido a un fallo de la caja de cambios. Sainz también recibió una penalización de cinco segundos.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"0,1 te supone la misma penalización que sacar de carrera al líder. Jajaja, ya terminé," comentó un aficionado en Reddit, mientras que otro añadió: "Si no hubiera penalización, todos irían con exceso de velocidad en el pitlane. La penalización de Lewis fue justa, y fue 100 % error del piloto. Sainz, estoy de acuerdo, debería haber sido castigado con extrema dureza: yo daría una penalización de stop/go y cuatro puntos."

Otros argumentaron que Hamilton no debería haber parado en boxes bajo el coche de seguridad virtual, una opinión que el propio británico compartió después de la carrera.

"Su carrera se acabó en el segundo en que entró en boxes. Al menos Charles estaba detrás de él, así que los puntos se quedaron en Ferrari. Aun así, es una pena tirar un podio por la borda con esa parada," escribió uno, y otra persona publicó: "No deberían haberlo metido en boxes. Max no tenía ninguna posibilidad de alcanzarlo con neumáticos blandos viejos; Leclerc debería haber sido el único en parar durante el VSC."

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