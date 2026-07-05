La FIA explica el confuso final con coche de seguridad en Silverstone y admite un error

La FIA ha explicado que un “error de software” causó el controvertido final del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, con el coche de seguridad llamado inicialmente a entrar para un duelo en la última vuelta antes de que se revirtiera la decisión.

Después de que Max Verstappen chocara a falta de seis vueltas, se desplegó el coche de seguridad, lo que desencadenó un final frenético en la carrera de Silverstone.

Una vez que el Red Bull de Verstappen fue recuperado de la escapatoria de grava de Stowe por los comisarios, la dirección de carrera de la FIA siguió sus procedimientos estándar permitiendo que los coches con vuelta perdida adelantaran al pelotón para desdoblarse.

Esos coches recibieron autorización en la penúltima vuelta, pero las reglas de la F1 establecen que debe completarse una vuelta tras el procedimiento de desdoblamiento. Esa vuelta iba a ser la última vuelta de la carrera.

Sin embargo, el mensaje de la dirección de carrera apareció con “safety car in this lap” en la penúltima vuelta para indicar que iba a producirse una resalida a una vuelta.

Pero ocho segundos después, el sistema de mensajes de la dirección de carrera se actualizó con “safety car deployed” y el coche de seguridad permaneció debidamente en pista durante la última vuelta, poniendo fin de hecho a la carrera.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Ben Stansall / Pool /AFP via Getty Images

La FIA ha actuado para aclarar la situación, declarando: “La normativa del periodo de Safety Car, Artículo B5. 13.5, establece que debe completarse una vuelta tras el procedimiento de desdoblamiento.

“Este proceso fue seguido por Race Operations. El mensaje “Safety Car In This Lap” se mostró erróneamente debido a un error de software.”

Como las reglas se siguieron correctamente, eso significó que Charles Leclerc se llevó la victoria sin una lucha en la última vuelta pese a parar para montar neumáticos blandos nuevos en preparación para una resalida.

George Russell, que no paró para montar neumáticos nuevos, ascendió debidamente al segundo puesto para Mercedes después de que Lewis Hamilton también parara para montar neumáticos nuevos.

El siete veces campeón del mundo de F1 sigue bajo investigación por una infracción anterior con bandera amarilla.

El foco y la sensibilidad en torno a las resalidas al final de carrera en la F1 se han magnificado dados los acontecimientos del desenlace del título de 2021 en el GP de Abu Dhabi, cuando las reglas de la FIA no se siguieron correctamente y se produjo una resalida a una vuelta, lo que permitió a Verstappen adelantar a Hamilton y llevarse el título mundial.