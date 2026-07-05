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Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

F1 Gran Bretaña 2026: Russell recorta la diferencia ante Antonelli en el campeonato, Colapinto suma

La carrera en Silverstone permitió a George Russell recorta la desventaja ante Andrea Kimi Antonelli. Franco Colapinto regresó a la zona de los puntos.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Edited:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Manuel Eletto

El segundo puesto de George Russell en la carrera de Silverstone le permite recortar la diferencia ante Andrea Kimi Antonelli en la contienda por el campeonato de pilotos. El italiano no sumó puntos luego de los problemas en su Mercedes y la sanción de cinco segundos. 

Franco Colapinto logró el noveno puesto en una remontada desde la parte trasera de la parrilla tras derrotar a Pierre Gasly. El argentino llegó con esfuerzo a colocarse en la contienda por el top 10 antes de verse beneficiado por la sanción de Antonelli. 

Campeonato de pilotos tras el GP de la Gran Bretaña 2026

Pos Piloto Puntos
1 ItalyA. AntonelliMercedes 179
2 United KingdomG. RussellMercedes 154
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 147
4 MonacoC. LeclercFerrari 108
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 97
6 AustraliaO. PiastriMcLaren 82
7 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 76
8 FranceI. HadjarRed Bull Racing 52
9 FranceP. GaslyAlpine 42
10 New ZealandL. LawsonRB 39
11 United KingdomA. LindbladRB 20
12 United KingdomO. BearmanHaas F1 18
13 ArgentinaF. ColapintoAlpine 18
14 BrazilG. BortoletoAudi 6
15 SpainC. SainzWilliams 6
16 ThailandA. AlbonWilliams 5
17 FranceE. OconHaas F1 3
18 SpainF. AlonsoAston Martin Racing 1
19 GermanyN. HulkenbergAudi  
20 FinlandV. BottasCadillac  
21 MexicoS. PérezCadillac  
22 CanadaL. StrollAston Martin Racing  

Campeonato de constructores tras el GP de la Gran Bretaña de la F1 2026

Pos Equipos Puntos
1 GermanyMercedes 315
2 ItalyFerrari 215
3 United KingdomMcLaren 167
4 AustriaRed Bull Racing 118
5 FranceAlpine 57
6 ItalyRB 45
7 United StatesHaas F1 21
8 United KingdomWilliams 11
9 GermanyAudi 2
10 United KingdomAston Martin Racing 1
11 United StatesCadillac  
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