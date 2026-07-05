F1 Gran Bretaña 2026: Russell recorta la diferencia ante Antonelli en el campeonato, Colapinto suma
La carrera en Silverstone permitió a George Russell recorta la desventaja ante Andrea Kimi Antonelli. Franco Colapinto regresó a la zona de los puntos.
George Russell, Mercedes
Foto de: Manuel Eletto
El segundo puesto de George Russell en la carrera de Silverstone le permite recortar la diferencia ante Andrea Kimi Antonelli en la contienda por el campeonato de pilotos. El italiano no sumó puntos luego de los problemas en su Mercedes y la sanción de cinco segundos.
Franco Colapinto logró el noveno puesto en una remontada desde la parte trasera de la parrilla tras derrotar a Pierre Gasly. El argentino llegó con esfuerzo a colocarse en la contienda por el top 10 antes de verse beneficiado por la sanción de Antonelli.
Campeonato de pilotos tras el GP de la Gran Bretaña 2026
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|A. AntonelliMercedes
|179
|2
|G. RussellMercedes
|154
|3
|L. HamiltonFerrari
|147
|4
|C. LeclercFerrari
|108
|5
|L. NorrisMcLaren
|97
|6
|O. PiastriMcLaren
|82
|7
|M. VerstappenRed Bull Racing
|76
|8
|I. HadjarRed Bull Racing
|52
|9
|P. GaslyAlpine
|42
|10
|L. LawsonRB
|39
|11
|A. LindbladRB
|20
|12
|O. BearmanHaas F1
|18
|13
|F. ColapintoAlpine
|18
|14
|G. BortoletoAudi
|6
|15
|C. SainzWilliams
|6
|16
|A. AlbonWilliams
|5
|17
|E. OconHaas F1
|3
|18
|F. AlonsoAston Martin Racing
|1
|19
|N. HulkenbergAudi
|20
|V. BottasCadillac
|21
|S. PérezCadillac
|22
|L. StrollAston Martin Racing
Campeonato de constructores tras el GP de la Gran Bretaña de la F1 2026
|Pos
|Equipos
|Puntos
|1
|Mercedes
|315
|2
|Ferrari
|215
|3
|McLaren
|167
|4
|Red Bull Racing
|118
|5
|Alpine
|57
|6
|RB
|45
|7
|Haas F1
|21
|8
|Williams
|11
|9
|Audi
|2
|10
|Aston Martin Racing
|1
|11
|Cadillac
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