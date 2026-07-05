Hamilton evita una sanción y mantiene el podio en Silverstone

El piloto de Ferrari había sido citado junto con un representante del equipo una vez finalizada la carrera de Silverstone para responder por un supuesto incumplimiento del procedimiento bajo bandera amarilla.

Tras revisar las imágenes de video, la telemetría, los datos del sistema de posicionamiento, las cámaras a bordo y escuchar tanto al piloto como al representante de Ferrari, los comisarios concluyeron que Hamilton actuó de acuerdo con lo que exige el reglamento.

En la resolución explicaron que el británico redujo significativamente la velocidad al ingresar al sector afectado por la bandera amarilla y que, una vez que tuvo visibilidad del incidente, continuó disminuyendo la marcha mientras se preparaba para cambiar de trayectoria si era necesario.

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Los comisarios también destacaron que Hamilton mantuvo el control de la situación en todo momento y que estaba listo para detener el coche en caso de haber sido necesario, cumpliendo así con el requisito de reducir la velocidad de manera apreciable y estar preparado para modificar su recorrido ante cualquier peligro.

Por ese motivo, determinaron que no existió ninguna infracción al reglamento deportivo y decidieron no imponer ninguna sanción.

De esta manera, Hamilton conserva el tercer puesto logrado en el Gran Premio de Gran Bretaña, detrás del ganador Charles Leclerc y de George Russell, sin modificaciones en el resultado oficial de la carrera.

La decisión completa de los comisarios

"HAM ingresó al sector en cuestión antes de que se mostrara cualquier bandera amarilla o panel luminoso amarillo, sin que existiera ninguna indicación de este tipo antes de la curva 9.

"El primer panel luminoso que encontró después de la curva 9 mostraba luz verde inmediatamente antes de la curva 10. La indicación amarilla en la pantalla del volante apareció únicamente cuando el piloto ya se encontraba en la recta hacia la curva 10 y muy cerca del final de la zona de bandera amarilla. Las pruebas demostraron que no había ningún panel luminoso amarillo dentro del campo de visión inmediato del piloto y que la indicación amarilla en la pantalla del volante permaneció visible solo durante un período muy breve.

"Por lo tanto, los comisarios consideraron que el tiempo disponible para que el piloto reaccionara a la indicación de bandera amarilla fue muy limitado. Los comisarios también aceptan que, inmediatamente antes de ingresar al sector, HAM había estado involucrado en una maniobra de adelantamiento con VER y que el piloto esperaba un contraataque. Como consecuencia, mantuvo su atención centrada en los espejos durante la mayor parte de la recta hacia la curva 10, en lugar de dirigirla de inmediato al panel luminoso verde situado al final del sector. Los comisarios tuvieron esto en cuenta al evaluar si la visibilidad del panel luminoso verde, por sí sola, debía haber dejado claro al piloto que todavía se encontraba dentro de una zona de bandera amarilla.

"No obstante, los comisarios determinaron que, una vez que la indicación amarilla apareció en la pantalla del volante y el panel luminoso verde estaba encendido inmediatamente antes de la curva 10, HAM no realizó una reducción apreciable de la velocidad y, por lo tanto, no cumplió plenamente con los requisitos aplicables bajo una bandera amarilla simple.

"Al determinar la sanción, los comisarios tuvieron en cuenta que HAM había ingresado al sector antes de que se mostrara la bandera amarilla; que la indicación amarilla llegó al piloto únicamente cuando ya se encontraba cerca del final del sector; que el tiempo y la distancia disponibles para reaccionar eran muy limitados; y que la atención del piloto había estado ocupada, por razones comprensibles, por la batalla que acababa de mantener con otro coche. En esas circunstancias, los comisarios consideraron que un apercibimiento era la sanción adecuada".