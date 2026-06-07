Hadjar conserva su podio en Mónaco tras veredicto de los comisarios
Clasificado tercero del Gran Premio de Mónaco, Isack Hadjar estaba bajo la amenaza de una sanción, pero la escudería Red Bull finalmente fue absuelta.
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Decir que el Gran Premio de Mónaco 2026 de Isack Hadjar no habrá sido precisamente un largo río tranquilo es un eufemismo pero, al menos por ahora, el francés va a conservar el podio logrado al término de la prueba.
El piloto y su escudería Red Bull estaban bajo investigación de los comisarios. La causa, una intervención no autorizada de sus mecánicos en el RB22 con el número 6 durante la interrupción con bandera roja, que podía contravenir el artículo B5.14.4.a. del reglamento de la Fórmula 1.
Más concretamente, en el documento del delegado técnico de la FIA, Manuel Leal, que sirvió de base para la apertura de una investigación por parte de los comisarios, se indicaba lo siguiente: "Durante la suspensión de la carrera, los mecánicos de la escudería Oracle Red Bull Racing trabajaban en el coche Nº 6, realizando a las 16:55 operaciones no autorizadas por el artículo B5.14.4.a."
"Interrogados sobre sus actividades, dejaron de trabajar y devolvieron el coche a su estado inicial sin sustituir ninguna pieza."Remito este asunto al examen de los comisarios."
La comparecencia ante los comisarios estaba prevista para las 18:30, hora local. Al término de la audiencia, sin embargo, los comisarios decidieron no imponer ninguna sanción a Hadjar. He aquí su justificación: "Durante la suspensión de la carrera, los mecánicos del equipo Oracle Red Bull Racing trabajaron en el coche Nº 6, fuera de lo permitido por el reglamento."
"Los comisarios escucharon a los representantes del equipo así como al delegado técnico de la FIA, y examinaron pruebas fotográficas."
"Se señaló al equipo por haber intentado sustituir las bujías y/o las bobinas de encendido, pero finalmente no llevó a cabo esa intervención. El coche reanudó la carrera en el mismo estado en que llegó a boxes. En consecuencia, no se adopta ninguna sanción."
Sin embargo, no es necesariamente el final de las dudas para Hadjar, ya que Alpine decidió ejercer su derecho de revisión por las sanciones de Pierre Gasly. Ahora bien, este último había terminado tercero en pista, por delante de Hadjar por tanto, antes de ser relegado al séptimo puesto por sus sanciones por exceso de velocidad en boxes.
Share Or Save This Story
Isack Hadjar es llamado por los comisarios con el podio de Mónaco en riesgo
La insalubre razón por la que Verstappen no se tiraría a la piscina de Red Bull si gana en Mónaco
Hadjar, incrédulo sobre su accidente: "No sé quién se ha estrellado así en esta curva"
Max Verstappen revela la causa de su sorprendente retiro en Mónaco
VIDEO: Verstappen queda parado en la salida de Mónaco y se salva de milagro
Hamilton y Verstappen se roban el show después de la pole de Antonelli en Mónaco con un momento viral
Últimas noticias
"Es una lástima": Cadillac lamenta castigo que quitó punto a Checo Pérez en Mónaco
24 Horas de Le Mans 2026: Aston Martin, el más rápido en la jornada de pruebas
Antonelli: "Acepto la presión para asegurarme de que no me destruya como lo hizo en 2025"
Los resultados oficiales del GP de Mónaco tras la sanción a Checo Pérez
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments