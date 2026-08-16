Los 10 mejores pilotos de todos los tiempos de Ganassi en IndyCar

Desde la década de 1970 hasta la de 1990, Penske Racing fue el equipo más exitoso de IndyCar. Penske todavía domina en términos de victorias en las 500 Millas de Indianápolis y triunfos en carreras, pero Chip Ganassi Racing se consolidó como una fuerza importante durante la segunda mitad de la década de 1990.

Ganassi ha acumulado campeonatos de manera implacable: 17 de 30 entre 1996 y 2025. Scott Dixon ha sido el principal responsable de esa cosecha, al conseguir seis títulos entre 2003 y 2020, pero Alex Palou ha irrumpido con fuerza en los últimos años y el español parece encaminado a conseguir su quinto campeonato con Ganassi en los últimos seis años.

Ganassi, elegido ‘Novato del Año’ de las 500 Millas de Indianápolis de 1982, vio truncada su carrera como piloto por un grave accidente en Michigan Speedway en 1984. Se convirtió en socio minoritario de Patrick Racing para el campeonato de CART y la victoria en Indianápolis de Emerson Fittipaldi en 1989, antes de emprender su propio camino al año siguiente con el patrocinio de las tiendas Target y el piloto Eddie Cheever. La relación de 27 años de Ganassi con Target, que terminó en 2016, es la asociación ininterrumpida más longeva en la historia de IndyCar.

Con Palou a las puertas de otro título y Dixon a punto de abandonar el equipo después de 25 años, es un buen momento para elaborar un ranking de los 10 mejores pilotos de IndyCar de Ganassi, teniendo en cuenta únicamente su rendimiento y sus logros con CGR.

10. Bruno Junqueira

Junqueira spearheaded an all-new line-up in 2001 Photo by: Earl Ma

Años en Ganassi: 2001-02

Carreras disputadas en Ganassi: 39

Victorias en Ganassi: 3

Títulos en Ganassi: 0

Cuando Juan Pablo Montoya pasó a la Fórmula 1 con Williams después de dos años muy exitosos en Estados Unidos, Chip Ganassi decidió renovar por completo su alineación y también prescindió del campeón de CART de 1996, Jimmy Vasser. Los reemplazos para 2001 fueron Junqueira y Nicolas Minassian, quienes habían terminado primero y segundo, respectivamente, en el campeonato de FIA Fórmula 3000 de la temporada anterior.

Minassian solo duró siete carreras antes de ser reemplazado por Memo Gidley, pero Junqueira consiguió la pole position en Nazareth en su primera participación en un óvalo y utilizó sus dos años con Ganassi como plataforma para desarrollar una exitosa carrera en IndyCar. El brasileño ganó tres carreras en dos temporadas con CGR y terminó segundo detrás de Cristiano da Matta en el campeonato de CART de 2002, antes de incorporarse a Newman/Haas Racing, donde permaneció durante cuatro temporadas.

Otros pilotos que consiguieron victorias para Ganassi, pero no lograron entrar en este top 10, son Kenny Brack, Tony Kanaan, Charlie Kimball y Felix Rosenqvist.

9. Michael Andretti

Andretti logró dos victorias para Ganassi durante la temporada 1994. Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Años en Ganassi: 1994

Carreras disputadas en Ganassi: 16

Victorias en Ganassi: 2

Títulos en Ganassi: 0

Andretti fue el piloto dominante de IndyCar a comienzos de la década de 1990, antes de protagonizar una temporada 1993 en la F1 con McLaren que solo puede describirse como un rotundo fracaso.

Regresó a su zona de confort en la serie CART en 1994, pero no con Newman/Haas, donde Nigel Mansell había ganado el campeonato de 1993 en el IndyCar que Michael había dejado atrás. En su lugar, Andretti fichó por el debutante equipo de Chip Ganassi, que también afrontaba el primer año de su proyecto para llevar a Reynard a la CART.

Reynard nunca había sido derrotado en su primera carrera en una nueva categoría, y Andretti mantuvo intacta esa racha de victorias al llevar de forma espectacular su 94I-Ford/Cosworth por encima de los bordillos del circuito urbano de Surfers Paradise para ganar la carrera inaugural de 1994, la primera victoria de Chip Ganassi Racing y de Reynard en IndyCar. Volvió a ganar más adelante esa temporada en Toronto y terminó como el ‘mejor del resto’ en un año dominado por Penske, que consiguió 12 victorias en 16 carreras.

Andretti regresó a su antiguo equipo en 1995 para pilotar los Lola de Newman/Haas, pero Reynard pronto se convirtió en el fabricante de chasis dominante en CART y se llevó el campeonato de pilotos todos los años hasta 2001.

La percepción sobre Ericsson en IndyCar cambió durante su etapa en Ganassi, impulsada por su victoria en las 500 Millas de Indianápolis de 2022. Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Años en Ganassi: 2020-23

Carreras disputadas en Ganassi: 54

Victorias en Ganassi: 4 (1x Indianapolis 500)

Títulos en Ganassi: 0

Considerado ampliamente como un piloto de fondo de parrilla de F1 convertido en piloto de pago en IndyCar, el paso de Ericsson al auto #8 de Ganassi en 2020, después de una temporada como novato con Schmidt-Peterson (actualmente Arrow McLaren), fue un tanto sorprendente. Sin embargo, el sueco se consolidó como un sólido piloto de mitad de parrilla en su nuevo entorno y luego logró dos victorias en 2021, después de clasificarse 15.º en Belle Isle y 18.º en Nashville, cuando la habitual locura de las carreras en circuitos callejeros de IndyCar se hizo presente.

Después de terminar sexto en el campeonato de 2021, Ericsson rindió aún mejor al año siguiente, al conseguir una victoria que cambió su carrera en las 500 Millas de Indianápolis y volver a finalizar sexto en el campeonato.

Ericsson ganó por méritos propios la carrera inaugural de la temporada 2023 en St. Petersburg y estuvo cerca de repetir el triunfo en Indy, pero Josef Newgarden, de Penske, se lo impidió, junto con algunos cambios reglamentarios de última hora realizados sobre la marcha por IndyCar.

A pesar de conseguir tres resultados consecutivos entre los seis primeros del campeonato y ganar las 500 Millas de Indianápolis, Ericsson tuvo dificultades para desprenderse del estigma de piloto de pago dentro del equipo Ganassi y, a finales de 2023, se marchó para aceptar una oferta lucrativa de Andretti Global.

7. Dan Wheldon

La popularidad de Wheldon creció durante su etapa en Ganassi, pero no pudo alcanzar el mismo nivel de éxito que había logrado con Andretti. Photo by: Richard Sloop

Años en Ganassi: 2006-08

Carreras disputadas en Ganassi: 48

Victorias en Ganassi: 6

Títulos en Ganassi: 0

Wheldon era el piloto más valiente de IndyCar en los óvalos de 1,5 millas con curvas peraltadas, que fueron una de las señas de identidad de la Indy Racing League durante la primera década de los 2000. El inglés alcanzó su mejor nivel en 2004 y 2005 con Andretti Green Racing, dominando el campeonato de la IRL en este último año, por lo que sorprendió cuando Wheldon anunció su traspaso al auto #10 de Ganassi para 2006.

Wheldon nunca volvió a alcanzar con Ganassi el nivel de éxito que había conseguido con Andretti, aunque ganó dos carreras en cada una de sus tres temporadas con el equipo. Terminó empatado en puntos con Sam Hornish en el campeonato de 2006, pero el título fue para el estadounidense gracias al desempate por número de victorias, 4-2. Sin embargo, Wheldon convirtió al auto #10 de Ganassi en un competidor realmente competitivo por primera vez, después de que pilotos como Tomas Scheckter, Darren Manning, Ryan Briscoe y Giorgio Pantano rara vez hubieran luchado en las posiciones de vanguardia.

Wheldon tenía fama de ser arrogante durante su etapa con Andretti, pero se convirtió en una figura mucho más querida durante su paso por Ganassi. También ayudó a su compañero de equipo, Dixon, a mejorar sus habilidades en los óvalos, lo que culminó con la temporada 2008 de Dixon, en la que consiguió seis victorias y el campeonato.

6. Jimmy Vasser

Zanardi y Vasser celebran un 1-2 para Ganassi en 1998. Photo by: Motorsport Images

Años en Ganassi: 1995-2000

Carreras disputadas en Ganassi: 109

Victorias en Ganassi: 9

Títulos en Ganassi: 1 (1996)

El regreso de Mansell a la F1 abrió la puerta para que Andretti volviera a Newman/Haas Racing después de disputar la temporada 1994 de CART con Ganassi. CGR contrató a Bryan Herta para reemplazar a Andretti y absorbió los activos de Hayhoe Racing para ampliar su estructura a dos autos, con Jimmy Vasser, otro estadounidense en ascenso, como segundo piloto.

Herta todavía no se había recuperado por completo de un accidente en Toronto que puso fin a su temporada 1994 en julio; sufrió otro revés cuando quedó conmocionado tras un fuerte accidente en Indianápolis y fue despedido al final de la temporada 1995.

Vasser se consolidó como la mejor apuesta y, cuando Ganassi cambió a motores Honda y neumáticos Firestone para 1996, el californiano ganó cuatro de las primeras seis carreras. Lo que parecía una ventaja inalcanzable en el campeonato se puso a prueba en la recta final, cuando Vasser sufrió vértigo tras un accidente en Detroit. Tuvo algunas carreras por debajo de su nivel, pero logró mantener la ventaja sobre Andretti.

Alex Zanardi, de Ganassi, dominó las temporadas 1997 y 1998 de CART, pero Vasser siguió siendo un ganador habitual y uno de los pilotos de referencia, al terminar tercero en la clasificación de 1997 y segundo detrás de Zanardi en un 1-2 de Ganassi en 1998.

Luego tuvo dificultades para igualar al electrizante Montoya durante los dos años siguientes y dejó una memorable frase cuando se confirmó su salida de CGR: “No hay una ‘I’ en ‘team’, pero sí en ‘Chip’”.

Vasser consiguió su última victoria para Ganassi en Houston en 2000.

5. Juan Pablo Montoya

Montoya siguió donde Zanardi lo dejó para Ganassi en 1999 y 2000. Photo by: IndyCar Series

Años en Ganassi: 1999-2000

Carreras disputadas en Ganassi: 41

Victorias en Ganassi: 11 (1x Indianapolis 500)

Títulos en Ganassi: 1 (1999)

Cuando Chip Ganassi y el ingeniero Morris Nunn volaron en el Concorde para ver a Zanardi probar con el equipo Williams de F1 a finales de 1998, Frank Williams y el jefe del equipo Super Nova de Fórmula 3000, David Sears, los convencieron de que también echaran un vistazo al campeón de F3000 de ese año: Juan Pablo Montoya, de 23 años. El joven colombiano también condujo el Williams en las pruebas de Barcelona, donde fue más rápido que Zanardi e impresionó al habitualmente estoico Nunn.

Mientras Zanardi tuvo dificultades en Williams en 1999, Montoya se subió al auto campeón de CART y continuó justo donde Zanardi lo había dejado. Después de un fuerte accidente y un enfrentamiento verbal con Andretti en el óvalo de Motegi, Montoya ganó en Long Beach en su tercera participación y tomó el control de la lucha por el campeonato a mitad de temporada.

El favorito al título, Dario Franchitti, reaccionó con fuerza, pero la temporada terminó con ambos empatados en puntos. El campeonato fue para el piloto de Ganassi, que había conseguido siete victorias frente a las tres de Franchitti.

Ganassi abandonó la mágica combinación Reynard/Honda en 2000 para apostar por un conjunto Lola/Toyota, y Montoya ganó tres carreras. También dominó a la competencia en el regreso de Ganassi a las 500 Millas de Indianápolis, donde ganó con comodidad después de liderar 170 de las 200 vueltas.

Más adelante, Montoya ganó dos carreras de la NASCAR Cup Series y también consiguió varias victorias en carreras de resistencia de autos deportivos para Ganassi.

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4. Alex Zanardi

Zanardi fue casi imparable con Ganassi. Photo by: David Taylor / Allsport

Años en Ganassi: 1996-98

Carreras disputadas en Ganassi: 51

Victorias en Ganassi: 15

Títulos en Ganassi: 2 (1997-98)

Chip Ganassi ayudó a introducir a Reynard en IndyCar en 1994 y, en apenas tres años, la compañía de Bicester suministraba la mayoría de los autos de la parrilla de CART. El director general de Reynard, Rick Gorne, impulsaba a varios pilotos de Fórmula 3 y Fórmula 3000 de Reynard y además actuaba como su representante. Mientras Bryan Herta tenía dificultades en 1995, Gil de Ferran ganó la última carrera de CART de ese año como novato para el equipo de Jim Hall, lo que llevó a Ganassi a preguntarle a Gorne: “¿Quién es el próximo de Ferran?”.

“Alex Zanardi”, respondió Gorne.

Superando las dudas de Nunn, Zanardi ganó una prueba de selección para quedarse con el asiento de Ganassi frente a Jeff Krosnoff. Mostró velocidad desde el comienzo en 1996 y, una vez que aprendió a terminar las carreras, se convirtió en el piloto a batir durante la segunda mitad de la temporada.

En 1997 y 1998, Zanardi fue prácticamente imparable. Su temporada 1998, con siete victorias y 15 podios en 19 participaciones, sigue siendo una de las mejores de la historia de IndyCar. Él y Vasser trabajaron increíblemente bien juntos como compañeros de equipo y desarrollaron una amistad profunda y duradera.

Zanardi también tenía un talento extraordinario para el espectáculo y una tendencia a irritar a sus rivales. Ganó varias carreras después de que penalizaciones o su propia agresividad excesiva lo relegaran al fondo de la parrilla, y sus celebraciones de victoria haciendo trompos en círculos se convirtieron en una de las imágenes más celebradas por los aficionados.

“En aquellos días, de 1996 a 2000, nuestro equipo estaba realmente en llamas”, afirma Ganassi. “Fue un acontecimiento histórico tras otro. Fueron tiempos extraordinarios para la categoría y para el equipo, y Vasser y Zanardi sentaron las bases para todo aquello”.

3. Dario Franchitti

Tres títulos y dos victorias en las 500 Millas de Indianápolis con Ganassi hicieron de Franchitti una asociación exitosa. Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Años en Ganassi: 2009-13

Carreras disputadas en Ganassi: 84

Victorias en Ganassi: 13 (2x Indianapolis 500)

Títulos en Ganassi: 3 (2009-11)

Dario Franchitti ganó las 500 Millas de Indianápolis y el campeonato de la IRL en 2007 con Andretti Green Racing, y luego sorprendió al anunciar que se uniría a Chip Ganassi Racing… para competir en la NASCAR Cup Series. En un par de meses, Franchitti se dio cuenta de que había cometido un error, pero su sufrimiento llegó a su fin cuando quedó involucrado en el accidente de otro piloto en Talladega, en abril de 2008, y una fractura de tobillo puso fin a su temporada.

En septiembre de 2008, Franchitti asistió a la carrera de IndyCar en Belle Isle y él y Ganassi tuvieron una revelación. Esbozaron los términos de un contrato en una servilleta y, unas semanas después, Dario estaba al volante de un Ganassi de IndyCar para la última carrera de la temporada, que no otorgaba puntos para el campeonato, en Australia. Fue el comienzo del período más fructífero de su carrera.

Franchitti superó a Dixon y Ryan Briscoe para ganar el campeonato de 2009, y luego logró el doblete de campeonato de la IRL y las 500 Millas de Indianápolis en 2010.

Franchitti completó un triplete de campeonatos de IndyCar con Ganassi en 2011, llevando a cuatro su total de títulos en su carrera. Sumó una segunda victoria en las 500 Millas de Indianápolis para CGR —la tercera de su carrera— en 2012, pero Dario a menudo tuvo dificultades con el comportamiento sobrevirador del Dallara DW12 en configuración de carrera y, pese a conseguir seis poles en las dos temporadas que pilotó ese auto, Indy 2012 fue su única victoria.

Al igual que hace con Wheldon, Dixon atribuye gran parte de su éxito a Franchitti por haber sido un compañero de equipo muy colaborador, del que aprendió mucho. Si la carrera de primer nivel de Dario no se hubiera visto tristemente truncada por un fuerte accidente en el circuito callejero de Houston a finales de 2013, probablemente habría ocupado un lugar aún más alto en esta lista.

2. Alex Palou

Palou sigue acumulando victorias y títulos para Ganassi, por lo que podría subir más posiciones en esta lista... Photo by: Perry Nelson / Lumen via Getty Images

Años en Ganassi: 2021-present

Carreras disputadas en Ganassi: 97

Victorias en Ganassi: 25 (1x Indianapolis 500)

Títulos en Ganassi: 4 (2021, 2023-25)

Cuando Palou disputó las 500 Millas de Indianápolis de 2020 como novato para Dale Coyne Racing, su box durante la semana de entrenamientos estaba justo al lado de uno de los autos de Chip Ganassi Racing. Ganassi y el director general de CGR, Mike Hull, tomaron nota de la actitud profesional de Palou y de su enfoque pulido y cerebral.

Aunque sufrió un accidente cuando marchaba entre los 10 primeros mientras intentaba adelantar a Josef Newgarden, dejó una buena impresión. A finales de ese año, Ganassi lo contrató para reemplazar a Felix Rosenqvist en el auto #10 de CGR.

Palou consiguió su primera victoria con un auto de Ganassi y posteriormente ganó el campeonato de IndyCar de 2021. Desde entonces, no ha hecho más que mejorar. Volvió a proclamarse campeón de IndyCar en 2023 y 2024, y luego completó su mejor temporada hasta la fecha, con ocho victorias, incluidas las 500 Millas de Indianápolis, camino a su tercer título consecutivo y el cuarto en cinco años.

Palou ya ha ganado seis veces en 2026 y mantiene una amplia ventaja en la clasificación en su búsqueda de su quinto título.

Con una personalidad tranquila y discreta y un estilo de conducción fluido y poco llamativo, Palou no genera demasiada expectación más allá de sus resultados. Está atravesando un período histórico que ya lo ha colocado entre los grandes pilotos de IndyCar de todos los tiempos… pero aun así ocupa el segundo lugar entre los pilotos de Ganassi Racing.

1. Scott Dixon

El éxito de Dixon con Ganassi no tiene comparación en la era moderna. Photo by: Bill Watson - IRL

Años en Ganassi: 2002-26

Carreras disputadas en Ganassi: 409

Victorias en Ganassi: 58 (1x Indianapolis 500)

Títulos en Ganassi: 6 (2003, 2008, 2013, 2015, 2018, 2020)

Scott Dixon mostró un enorme potencial como novato para PacWest Racing en la serie CART de 2001. Ganó en Nazareth y le puso las cosas muy difíciles al eventual campeón, de Ferran, en la lucha por la victoria en Laguna Seca.

Cuando PacWest se reorganizó y finalmente desapareció tres carreras después del inicio de la temporada 2002, Ganassi y Toyota reaccionaron rápidamente y Ganassi puso a Dixon en un tercer auto junto a Brack y Junqueira durante el resto de la campaña.

Para 2003, CGR se comprometió a tiempo completo con la IRL con Dixon y Scheckter. Dixon ganó la carrera inaugural en Homestead y sumó un par de victorias más para convertirse en campeón de IndyCar a los 23 años.

Las temporadas 2004 y 2005 fueron complicadas debido a la falta de competitividad de los motores Toyota, pero la llegada de Wheldon en 2006 convirtió a Ganassi en una fuerza de dos autos por primera vez. Dixon aprendió mucho de Wheldon y dominó el campeonato de 2008, logrando ese mismo año su hasta ahora única victoria en las 500 Millas de Indianápolis.

Dixon ha ganado carreras y campeonatos en seis eras diferentes de IndyCar: la IRL de competencia abierta (2003); los Dallara IR07/Honda de especificación única (2008); el Dallara DW12 (2013); la era del ‘Aero kit’ (2015); el Dallara IR18 (2018); y el Dallara IR18 con Aeroscreen (2020).

Sus seis títulos solo son superados por los siete de AJ Foyt, mientras que sus 59 victorias en carreras —58 de ellas conseguidas con Ganassi— también lo ubican segundo detrás de Foyt en la lista histórica.

Chip Ganassi y el patrocinador PNC Bank trabajaron arduamente para retener a Dixon y le ofrecieron al legendario piloto de IndyCar un contrato de varios años. Pero quizás siendo realista sobre lo difícil que será seguir venciendo a Palou dentro del mismo equipo, el neozelandés ha decidido seguir adelante. Verdaderamente marca el final de una era.

Dixon sigue siendo el mejor piloto de Ganassi... por ahora. Photo by: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images