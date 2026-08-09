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Fórmula 1

Hadjar explica el "choque cultural" que ha supuesto pasar de Racing Bulls a Red Bull

Isack Hadjar ha descrito su paso del Racing Bulls al Red Bull como un "choque cultural"

Lydia Mee
Publicado:
Isack Hadjar, Red Bull

Isack Hadjar ha descrito su paso de Racing Bulls al equipo principal de Red Bull como un "choque cultural", aunque este piloto de 21 años insiste en que sus años en el programa juvenil hicieron que la transición le resultara natural.

Hadjar dio el salto para formar pareja con el cuatro veces campeón de Fórmula 1 Max Verstappen en Red Bull para la temporada 2026, tras su año de debut con Racing Bulls. Aunque ambas escuderías pertenecen a la misma empresa matriz de bebidas energéticas, Hadjar admitió que el cambio en el entorno de trabajo fue enorme.

"Sin duda, es un choque cultural, por así decirlo", afirmó Hadjar en el podcastTalking Bull. "Pasas de un equipo más bien familiar, un equipo italiano, a uno británico. Es muy diferente, sin duda".

"VCARB me ayudó muchísimo en mi primer año", explicó. "Están acostumbrados a tener a pilotos jóvenes para prepararlos para el asiento principal".

Hadjar forma parte de la cantera de Red Bull desde 2021. Explicó que su trayectoria en pruebas de categorías inferiores y sus primeras salidas en los entrenamientos libres, incluida la conducción del monoplaza de Verstappen en el Gran Premio de Abu Dabi de 2024, hicieron que el ascenso resultara mucho menos brusco que un traspaso estándar entre constructores rivales.

También señaló que su relación profesional con su actual ingeniero, "Woody" (Richard Wood), comenzó de hecho hace tres años durante esas primeras sesiones de entrenamientos.

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

"La transición a Red Bull no es como la de Lewis [Hamilton] de Mercedes a Ferrari", dijo Hadjar. "Llevo en el equipo junior desde 2021. He participado en pruebas de la FP1 y en sesiones de pruebas del equipo junior. Así que, aunque este año trabajo con Woody, ya hice mi primera salida en la FP1 con él hace tres años. Por eso, para mí, es algo natural estar aquí".

Hadjar añadió: "Todavía hay algunos momentos en los que tengo que pellizcarme para creerlo, porque no es como si llevara 200 carreras en el equipo. Cada vez que cruzo el box para subirme al coche, sigo sintiendo ese orgullo de estar ahí y de formar parte de un equipo campeón del mundo junto a un compañero tan increíble.

"Me merezco estar ahí, pero también me siento afortunado de estar ahí".

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