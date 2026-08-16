Valoraciones de mitad de temporada de la F1 2026: Mercedes domina pero sufre con la fiabilidad
Motorsport.com califica a los 11 equipos tras la primera mitad de la temporada 2026 de Fórmula 1. Por último, pero no menos importante, Mercedes ha recibido las mejores notas por su inicio dominante, aunque los problemas de fiabilidad se han convertido en su talón de Aquiles.
Tras cuatro años fuera de la pelea grande con un coche de efecto suelo difícil de domar, el imperio de Toto Wolff con Mercedes estaba desesperado por contraatacar. Los esfuerzos combinados de su equipo de chasis en Brackley y su división de unidades de potencia en Brixworth dieron con un cohete, pero los persistentes problemas de fiabilidad están bajando su nota a A-.
Lo bueno
Mercedes salió de los test de invierno como el claro favorito para la nueva era, con un chasis sólido, un motor potente y un despliegue de energía de primer nivel, que recordaba a su dominio de 2014. La clasificación en Australia pareció confirmarlo, con George Russell y un Kimi Antonelli muy mejorado a años luz de la competencia, y el equipo acabaría copando las primeras 10 sesiones de clasificación y ganando los seis primeros grandes premios consecutivos para tomar una ventaja contundente en los campeonatos de pilotos y constructores.
La racha de cinco victorias consecutivas de Antonelli fue especialmente impresionante tras una problemática campaña de novato, con el adolescente italiano mostrando una imagen mucho más segura y firme a medida que se convertía en un aspirante de élite al título.
El joven italiano parece el hombre a batir, liderando a Lewis Hamilton por 50 puntos en el parón, con su compañero de equipo Russell otros nueve puntos por detrás. Mercedes también está en una posición cómoda en la clasificación de constructores, con una ventaja de 72 puntos sobre su perseguidor más cercano, Ferrari.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Lo malo
Pero esa ventaja podría y debería haber sido mucho mayor de no ser por un número significativo de problemas de fiabilidad, particularmente en la unidad de potencia, que han lastrado tanto al equipo oficial como a algunos de sus clientes. Russell sufrió un dramático abandono desde el liderato en Canadá, mientras que Antonelli también tuvo mala suerte con graves problemas eléctricos en Barcelona.
Mercedes ha respondido aportando mejoras de fiabilidad a su paquete de baterías, pero eso tendrá el costo adicional de penalizaciones en la parrilla más adelante. Mientras tanto, Ferrari y McLaren han dado enormes pasos adelante en el apartado del chasis para cerrar la brecha de desarrollo, lo que permitió a ambos equipos ganar carreras por méritos propios antes del parón veraniego. Mercedes, no obstante, todavía está planificando su propio despliegue de mejoras, que debería reforzar su posición al frente.
Otro reto para Mercedes es intentar sacar lo máximo de Russell, que comparativamente ha tenido más dificultades que su compañero para adaptarse a las nuevas reglas de despliegue de energía y ha estado bajo presión para igualar a Antonelli en lo que él sentía que debía haber sido su año para brillar.
George Russell, Mercedes
Photo by: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images
Qué dicen
Toto Wolff, jefe de equipo y CEO: "No hemos traído una mejora desde hace tiempo y se puede ver que esto va a ser una lucha de desarrollo de aquí en adelante. Tenemos que ser realmente estratégicos sobre cuándo traer las mejoras, cuándo creemos que tendrán el mayor impacto en el rendimiento, en lugar de simplemente introducirlas en cada gran premio como en el pasado. Hemos intentado concentrarlas un poco más en la segunda mitad de la temporada.
"Aunque la diferencia es de 50 puntos, quedan muchísimas carreras. Un abandono o dos pueden cambiarlo todo de forma enorme y no hemos estado muy bien en fiabilidad, así que tenemos que seguir maximizando cada día, desde el viernes hasta el domingo, y entonces con suerte al final eso será suficiente."
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Equipo
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Calificación de Mitad de Temporada
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Informe / Reporte
|Mercedes
|A-
|El dominio inicial de Mercedes se desvanece a medida que aparecen problemas de fiabilidad.
|Ferrari
|B+
|Ferrari innovador impresiona con un comienzo fuerte
|McLaren
|B-
|McLaren arranca con el pie izquierdo pero logra un rápido progreso
|Red Bull
|C-
|Red Bull tropieza pero la remontada de verano muestra destellos de progreso
|Racing Bulls
|B
|Racing Bulls sorprende al grupo medio de la parrilla
|Alpine
|B-
|Alpine da grandes pasos pero le cuesta mantener el impulso
|Haas
|C-
|Haas se queda atrás tras un inicio prometedor
|Audi
|C
|Audi arranca con solidez en su debut de fábrica
|Williams
|D-
|Williams da un impactante paso hacia atrás
|Aston Martin
|F
|Aston Martin busca redención tras un comienzo impactante
|Cadillac
|C
|Cadillac inicia con un comienzo respetable
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