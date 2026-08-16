Ericsson corta su sequía en IndyCar y O’Ward remonta al top 5 en Markham

Marcus Ericsson de Andretti Global puso fin a una sequía de 63 carreras sin victorias con una dramática carga final para superar a Romain Grosjean y ganar la inaugural Ontario Honda Dealers Indy en Markham.

Después de entrar a pits desde el liderato con 21 vueltas restantes y caer al séptimo lugar, Ericsson remontó con fuerza con neumáticos alternativos nuevos, superó a Grosjean por el liderato a falta de cinco vueltas y se encaminó a la victoria por 7.5305 s en el circuito callejero temporal de 12 curvas y 2.19 millas. Es la quinta victoria de Ericsson en su carrera en IndyCar y la primera desde St. Petersburg en 2023.

“Sí, ya había pasado bastante tiempo”, dijo Ericsson, de 35 años. “Trabajamos muy duro y el equipo del No. 28, el Honda de RYA Group, estuvo fantástico hoy, pero no es una sorpresa. Hemos tenido un año muy bueno, hemos estado trabajando cada fin de semana, haciéndonos cada vez más fuertes, clasificando adelante cada fin de semana. Puede que no hayamos obtenido los resultados que merecíamos cada fin de semana. Realmente sentía que lo merecíamos y hoy tuvimos que trabajarlo. Ayer también tuvimos que trabajarlo, así que fue genial”.

El resultado también marca el primer podio de Grosjean desde la temporada 2023 (Barber). Will Power, que largó 25.º y último, terminó tercero para darle a Andretti dos autos en el podio.

Alex Palou de Chip Ganassi Racing terminó cuarto, por delante de Pato O’Ward de Arrow McLaren.

La carrera

El poleman Louis Foster (Rahal Letterman Lanigan Racing) lideró el grupo hasta la bandera verde en la salida alternativa entre las curvas 5 y 6, e inmediatamente abrió una brecha de 1 s sobre Christian Lundgaard, que partía en la primera fila. Mientras el pelotón se ordenaba, el novato Caio Collet se vio obligado a entrar a pits tras un neumático pinchado y un tirante de convergencia doblado en su Chevrolet No. 4 de AJ Foyt Racing.

Felix Rosenqvist, que largó 20.º, fue el primero en salirse de la estrategia, principalmente por un pinchazo lento probablemente causado por el contacto de la vuelta inicial con Collet, y se lanzó al pit lane en la vuelta 5, cambiando un juego de neumáticos primarios más duros por alternativos más blandos en su Honda No. 60 de Meyer Shank Racing.

La ventaja de Foster se amplió a 1.8553 s sobre Lundgaard, con McLaughlin situado a 3 s detrás en tercero.

El primer piloto de punta, Rinus VeeKay, en sexto lugar, entró a pits en la vuelta 12 para salirse de la secuencia con una estrategia de tres paradas.

En la vuelta 14, salió la primera bandera amarilla de la carrera después de que el novato Mick Schumacher, que rodaba octavo, chocara en la curva 4, sufriendo daños significativos en la parte delantera derecha de su Honda No. 47 de Rahal Letterman Lanigan Racing, poniendo fin a su día.

Con los pits abiertos, Lundgaard optó por ceder el segundo lugar y entrar para servicio, mientras Foster y varios otros se quedaban fuera. Graham Rahal, Rosenqvist, Santino Ferrucci y Romain Grosjean también se lanzaron al pit lane.

La resalida llegó en la vuelta 18, con Foster escapándose una vez más mientras Hauger, que reinició entre los cinco primeros, comenzó a caer en el orden hasta el 20.º puesto durante las dos vueltas siguientes.

Los problemas continuaron para Rosenqvist, ya que tuvo que retirarse antes de llegar a las 20 vueltas de carrera debido a problemas de presión de combustible.

David Malukas de Team Penske cedió su lugar entre los 10 primeros para entrar a pits en la vuelta 21, momentos después de una comunicación por radio sobre continuas frustraciones con el sistema de frenos.

La ventaja de Foster sobre McLaughlin era de 1.4828 s en la vuelta 25. Mientras tanto, Palou entró a pits desde el quinto lugar en la vuelta siguiente. McLaughlin entró a pits en la vuelta 28, elevando a Ericsson al segundo lugar. Ericsson entró a pits en la vuelta 30, con Alexander Rossi y Will Power también entrando para servicio.

En la vuelta 31, salió la bandera amarilla después de que Marcus Armstrong de Meyer Shank Racing trompeara y se detuviera en la curva 5. Armstrong intentó volver a arrancar, pero se detuvo una vez más en un ángulo extraño cuando pasaba el pelotón, obligando a pilotos como McLaughlin a reducir lo suficiente como para que el motor se calara brevemente y perdiera posiciones. A McLaughlin se le permitió recuperar las posiciones perdidas y volvió a subir al sexto lugar.

Los pits se abrieron en la vuelta 33, con Foster liderando a Kyle Kirkwood y Scott Dixon hacia el pit lane, entregando el liderato a Nolan Siegel de Arrow McLaren.

Siegel lideró el pelotón hasta la bandera verde en la vuelta 35, con Grosjean en segundo lugar. Sin embargo, la bandera amarilla salió momentos después cuando Dixon fue hecho trompear por Hauger y recogió a Christian Rasmussen en la curva 8. Aunque Dixon pudo continuar y regresar a pits con daños significativos en la suspensión trasera izquierda, Rasmussen se retiró en el lugar.

La resalida llegó en la vuelta 40, nuevamente con Siegel, pero fue Grosjean quien logró tomar el liderato en la horquilla. Mientras tanto, el hombre en movimiento era Foster, que superó a pilotos como Palou, Power y Rahal para subir al cuarto lugar.

La carga de Foster llegó a su fin cuando intentó lanzarse por dentro de Ericsson por el tercer lugar, pero tocó el muro interior y rebotó contra la barrera exterior de la curva 3 en la vuelta 43, provocando otra bandera amarilla.

Siegel y Rahal entraron a pits bajo bandera amarilla en la vuelta 44.

Grosjean lideró el pelotón hasta la bandera verde en la vuelta 50, con Ericsson directamente pegado a su alerón trasero.

Grosjean se lanzó al pit lane en la vuelta 53, justo cuando salió una bandera amarilla por Kirkwood golpeando el muro en la curva 3 en un accidente idéntico al de Foster.

Ericsson lideró el pelotón en la resalida de la vuelta 58, pero la bandera amarilla volvió una vez más una vuelta después, tras un toque entre Josef Newgarden de Team Penske y Siegel en la curva 5.

Aunque pilotos como Power, Rahal, Lundgaard, O’Ward, Ferrucci, Sting Ray Robb y Rossi entraron a pits, Ericsson siguió quedándose en pista.

La resalida llegó en la vuelta 62, con Ericsson sacándole una gran ventaja a Grosjean.

Ericsson logró abrir una ventaja de 6.9420 s sobre Grosjean en la vuelta 66. Grosjean también estaba unos cuantos autos por delante de McLaughlin, Malukas y Palou. La ventaja de Ericsson se estiró a 13.4 s.

Ericsson se lanzó al pit lane en la vuelta 69, cambió a un juego nuevo de alternativos más blandos y regresó quinto antes de perder dos posiciones en las vueltas siguientes ante VeeKay y Power.

Mientras tanto, Grosjean mantenía una ventaja de 1.632 s sobre McLaughlin.

A 18 vueltas del final, McLaughlin cayó al tercer lugar cuando Palou lo superó en la curva 6. La ventaja de Grosjean era de 2.1 s.

Aunque Palou redujo la brecha a 1 s, cometió un error y se pasó del ápice en la curva 6, cayendo a 3 s de distancia. Sin embargo, volvió a recortar a menos de 2 s en la vuelta siguiente.

Grosjean mantenía una ventaja de 1.4657 s sobre Palou a 12 vueltas del final, con Power y Ericsson al ataque mientras los compañeros de equipo de Andretti subían al tercer y cuarto lugar, respectivamente.

Dos vueltas más tarde, Grosjean extendió su ventaja a 2.0991 s sobre Palou.

Cuando Power alcanzó a Palou en la horquilla a nueve vueltas del final, Ericsson se lanzó por dentro de Power y ambos hicieron contacto rueda a rueda, pero siguieron adelante. Ericsson tomó el tercer lugar y estaba a una longitud de auto de Palou, mientras Power quedó con los neumáticos sucios tras ser golpeado y sacado de la línea.

Ericsson se lanzó por dentro de Palou a siete vueltas del final, tomando el segundo lugar y quedando a 2.6 s de Grosjean.

La ventaja de Grosjean cayó rápidamente a 0.8 s a seis vueltas del final. Mientras tanto, Power superó a Palou por el tercer lugar.

A cinco vueltas del final, Ericsson estaba en el alerón trasero de Grosjean y tomó el liderato en la curva 9.

Ericsson abrió rápidamente una brecha de 2.3 s sobre Grosjean a cuatro vueltas del final. La ventaja aumentó a 5.7 s al llegar a la última vuelta. Ericsson se escapó rápidamente tras tomar el liderato y cruzó la línea 7.5305 segundos por delante de Grosjean, con Power completando el podio.

Lee también: