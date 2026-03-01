"Este es el sueño americano": dentro del impactante debut de Haas en la F1, 10 años después

Ven a la Fórmula 1, dijeron. Va a ser divertido, dijeron.

"Honestamente, la construcción del primer coche en 2016… fue un infierno", exclama Ayao Komatsu, que fue uno de los primeros fichajes de Haas, uniéndose desde Lotus antes de la primera temporada del equipo. "Nos destruyó completamente a todos. Recuerdo conducir desde la fábrica de Dallara hasta el aeropuerto en una furgoneta con un grupo de mecánicos.

"Parecía que habíamos hecho todos los test de invierno. El tipo que estaba a mi lado en el asiento del acompañante estaba completamente noqueado, durmiendo – y de repente pensé: 'Mierda, ni siquiera hemos girado una rueda todavía'".

La estructura de Haas era diferente y en cierto modo revolucionaria para la Fórmula 1. En el lustro previo al debut del equipo, la F1 había visto nuevos proyectos tropezar y desaparecer sin dejar apenas rastro: Caterham, HRT y Manor nunca lograron quitarse la sensación de ser una vergüenza para el campeonato del mundo – y US F1 desapareció sin siquiera llegar a presentarse en pista.

Romain Grosjean driving the Haas VF-16 during Barcelona testing Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Guenther Steiner creó un modelo en el que su equipo dependería en gran medida de suministros de Ferrari, aprovechando todo lo que permitía el reglamento, y confió la construcción de otras piezas a un tercero – otra entidad italiana, Dallara.

La propia operación de Haas estaba pensada para funcionar principalmente como un equipo de competición, diseñando sus coches en torno a lo que ofrecía Ferrari – y compitiendo con ello. Pero eso también añadía cierto nivel de complejidad, ya que era responsabilidad del equipo de Steiner hacer que todo funcionara a nivel logístico – con Gene Haas aportando la financiación suficiente, el nombre y una identidad estadounidense asociada al proyecto.

"Sí, claro, fue un gran desafío", admite Steiner, "pero diría que tuvimos la ventaja, con el modelo de negocio que ideé, de colaborar con alguien que sabía lo que hacía. No hay necesidad de ser arrogante con algo. Si necesitas ayuda, tienes que pedir ayuda. No tiene sentido ser obstinado y decir: 'Oh, lo hacemos todo nosotros', y luego fracasar por hacerlo.

"Así que tuvimos… no diría suerte, pero debo darle mucho crédito a Stefano Domenicali – en ese momento era el jefe de equipo de Ferrari – que creyó en lo que intentábamos hacer. No quería ver [la misma historia que] los otros cuatro equipos, que querían entrar y uno ni siquiera llegó a la salida".

Gunther Steiner, jefe del equipo Haas F1, Ayao Komatsu, ingeniero jefe de carrera de Haas F1 Photo by: Andy Hone / LAT Images via Getty Images

Como resultado, la operación propia de Haas era mucho más liviana en comparación con la mayoría de sus rivales – y también relativamente joven.

"No diría que [nuestro personal] fuera inexperto, pero no teníamos lo que se podría llamar gente de alto perfil", recuerda Steiner. "Lo más importante era que las personas que se unieron realmente querían hacer su trabajo. No estaban ahí solo para trabajar en un equipo de F1 – querían ser parte de un equipo de F1 que empezaba desde cero.

"[Necesitaba] encontrar a las personas adecuadas, que realmente quisieran el desafío. Era gente que no había podido mostrar lo que quería mostrar, pero no había tenido la oportunidad en un equipo grande. Esas eran las personas que buscaba – gente que quería un desafío frente a ellos. Personas que pensaban como yo.

"Y yo no quería un trabajo. Quería ir en una misión".

Un coche nacido bajo presión

Sin embargo, como también era territorio nuevo para Ferrari – combinado con el hecho de que Haas estaba creando simultáneamente su propia operación – el primer auto nació tras una larga gestación, con muchas contracciones y dolores de crecimiento antes de que el VF-16 finalmente emergiera.

El momento de la presentación de Haas con Romain Grosjean y Esteban Gutiérrez. Photo by: Peter Fox / Getty Images

"Tres días antes del encendido, mirando el auto, estaba convencido de que no había manera de que fuera a suceder", dice Komatsu. "Nos asociamos con Ferrari, lo cual fue genial, pero – sí, habían suministrado motores a clientes antes – nunca habían suministrado suspensiones, hidráulica y todas las demás piezas del auto hasta este punto a nadie. Básicamente, ninguna de las dos partes tenía experiencia haciendo lo que intentábamos hacer.

"Por supuesto, teníamos esos plazos para el encendido, etc., pero Ferrari no tenía un mecanismo. Así que cuando te quedan tres días con un enorme agujero, sin saber exactamente cómo Ferrari iba a lograrlo, no era una posición muy cómoda. Al final lo logramos, pero, por ejemplo, los conductos de freno ni siquiera los teníamos hasta que fuimos a Barcelona [a los test]".

Mientras el coche se construía en Dallara, Steiner recuerda que el personal de Haas tenía que ir y venir entre su fábrica en Varano de' Melegari y Maranello varias veces al día para recoger piezas recién producidas por Ferrari.

"¡Creo que fuimos los mayores contribuyentes a los peajes de esa autopista en ese momento!", se ríe. "Debían estar pensando: '¡Vaya, hay mucho tráfico aquí!' – porque cada vez que necesitábamos algo, alguien simplemente se subía a un auto de alquiler para ir a buscarlo. Todo era de último momento".

Lanzados a la piscina en Melbourne

Con la tarea más grande completada, Haas todavía tenía que cumplir muchos aspectos operativos antes de la primera carrera en Melbourne – construir procedimientos, establecer formas de trabajo e incluso hacer cosas que pueden parecer sencillas desde fuera, como practicar pitstops – pero que igualmente debían realizarse.

Fernando Alonso, McLaren, climbs out of his car after crashing Esteban Gutierrez, Haas F1 Team Photo by: Peter Fox / Getty Images

"Todos estaban prácticamente muertos antes de que comenzara la temporada", recuerda Romain Grosjean, que no solo era claramente el piloto líder del equipo, sino también una enorme fuente de feedback gracias a su experiencia – y, en última instancia, la principal esperanza de conseguir resultados. "Había tanto por ensamblar, tanto por hacer para llegar a tiempo, tanto por aprender…

"Teníamos grandes personas [cuando llegamos a Melbourne], pero la primera vez que me uní al equipo y fui al simulador [a finales de 2015], el equipo estaba formado por un jefe de prensa, Stuart Morrison, un ingeniero, Gary Gannon, un ingeniero de rendimiento, Jose [Manuel Lopez], que creo que ahora está en Audi, y básicamente eso era todo. Puedes imaginar cuánto había por hacer y cuánto teníamos que recuperar".

Según Komatsu, el equipo ni siquiera logró hacer una práctica adecuada de pitstops antes de la carrera.

"Cuando llegas a Melbourne, estás acabado, ¿no?", dice. "Y luego, una vez que llegas a Australia, la carga de trabajo es enorme… sabes, una noche estuvimos trabajando toda la noche antes de que entrara el toque de queda, y luego antes de la carrera del domingo, por supuesto, quieres hacer tu práctica de pitstops como estaba previsto: el jueves, el viernes, el sábado, ¿no? Nada de eso ocurrió. Así que es como ir a la carrera – y esa es la primera vez que vas a hacer un pitstop en vivo".

Romain Grosjean, Haas F1 Team Photo by: Charles Coates Via Getty Images

Lo que ocurrió en Australia superó todas las expectativas, por decir lo menos. El sexto puesto de Grosjean al final de la carrera no estuvo exento de suerte. Coincidentemente, el enorme accidente que involucró al otro piloto de Haas, Esteban Gutiérrez, y al McLaren de Fernando Alonso provocó una bandera roja – y el equipo pudo cambiar los neumáticos del auto de Grosjean bajo condiciones de bandera roja, eliminando la necesidad de hacer una parada en boxes durante la carrera. Esto también permitió al francés mantenerse por delante de varios otros autos, que logró mantener detrás hasta la meta.

Su radio tras la meta – "esto es una victoria para nosotros" – no fue engañoso en absoluto.

"Lo único que queríamos lograr era ser sólidos", dice Steiner sobre sus expectativas antes del inicio de la temporada. "Estar ahí – y no ser una vergüenza. Porque puedes avergonzarte muy rápido en la Fórmula 1. Queríamos estar en la parrilla, tener todo listo, hacer una buena carrera – sea cual sea el resultado, es lo que es. Sabíamos después de los test que no estaríamos a cinco segundos del primer auto. Pero para nosotros era más bien… Asegurarnos de no arruinarlo, ¿sabes?".

Komatsu, que vivió los meses de invierno junto al personal, es categórico en que ese resultado – nada menos – salvó al equipo.

"Antes de ir a la primera carrera, ya teníamos a algunas personas renunciando", recuerda, "porque era un trabajo durísimo. Y luego, honestamente, en Australia tampoco dormimos mucho. Si no hubiera sido por ese sexto puesto con Romain, creo que muchas más personas habrían renunciado – porque fue duro. En serio, todos estaban de rodillas…".

Respaldándolo en Bahréin

"No celebré el domingo por la noche y me fui a casa", recuerda Grosjean, "pero puedo decirte que ese día para todos los que estaban involucrados en ese equipo quedará marcado para siempre. Y para mí, fue uno de los días más hermosos en la Fórmula 1".

Romain Grosjean, Haas F1 Team leads Photo by: Getty Images

Otro llegó solo dos semanas después en Bahréin – cuando Grosjean terminó quinto, esta vez sin necesitar mucha suerte, sino principalmente gracias a una estrategia agresiva: con tres paradas en boxes en un circuito que permite adelantamientos, el piloto de Haas fue uno de los más rápidos durante toda la carrera.

"Adelantando a todos, esa es la imagen que me viene a la mente al pensar en esa carrera: el Red Bull, el Williams, con neumáticos nuevos y simplemente pasando a la gente", dice. "Quiero decir, fue una locura. Fue absolutamente increíble lo rápido y lo fluida que fue esa carrera para nosotros. Tuvimos un problema en un pitstop, así que perdimos la posición con Red Bull – ¡pero lo recuperamos! Fue simplemente irreal y asombroso. Tenía una parada más que todos los demás y siempre estaba con neumáticos nuevos – ¡y el auto funcionaba tan bien!

"Fue uno de esos días en los que todo sale a tu favor – y no tienes que pensar en nada. Simplemente empujas y vas por ello".

Grosjean perdió algunos segundos debido a un problema con la rueda trasera izquierda durante un pitstop, con un equipo aún inexperto, pero luego recuperó las posiciones perdidas gracias a neumáticos más frescos en comparación con sus rivales.

Romain Grosjean, Haas F1 Team, Daniil Kvyat, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone / LAT Images via Getty Images

Mientras el francés adelantaba por el exterior en la curva 1 al Williams de Felipe Massa en una maniobra impresionante, la imagen de un Steiner riendo en el muro de boxes de Haas apareció en la señal internacional.

El propio Grosjean no podía dejar de sonreír frente a los micrófonos en el paddock inmediatamente después de la carrera.

"No lo sé… Este es el sueño americano", celebró. "No lo sé, es increíble. Hay muchas cosas que podemos hacer mejor, las paradas en boxes, la puesta a punto del auto y demás. Pero esto es para los chicos… sabes, anoche miré sus caras y estaban todos muy cansados, porque la cantidad de trabajo que hacemos detrás de escena es enorme. Pero esto es… esto es una recompensa enorme, es increíble para nosotros. Y sí, creo que…".

Se dio una palmada en la mejilla: "Espera, sí, ¡es real!".

Sin tiempo para celebrar

Si hubo un único inconveniente en el arranque de Haas, es que el equipo apenas tuvo tiempo para detenerse y celebrar el momento.

Romain Grosjean, Haas F1 Team Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Era la paranoia de ir a la siguiente carrera, de estar listos otra vez", dice Steiner sobre cómo reaccionó el equipo a su éxito inicial. "En Melbourne tuvimos el gran accidente con Esteban, ¿sabes? El auto quedó destruido. Y obviamente estábamos… y siempre digo, pensando en retrospectiva, que no disfrutamos lo suficiente ese momento allí.

"Deberíamos haberlo hecho. Todo el equipo, no solo yo, deberíamos haberlo disfrutado más porque fue un gran resultado. Pero en ese momento, estábamos simplemente como… wow, la próxima carrera está llegando y no estamos listos para la próxima carrera. Las primeras tres, cuatro, cinco carreras fueron simplemente como modo supervivencia.

"Obviamente tuvimos la alegría después de la carrera, sumamos puntos, pero luego fue como, wow, ahora tenemos que volver al trabajo.

"Las preocupaciones no terminaron en Bahréin – porque fue todo el año, necesitábamos ponernos al día. Sabes, no fue fácil. Pero estos resultados… Oh, fueron fantásticos para el equipo, para todos los involucrados. Quiero decir, siempre digo: hice algo allí, tuve la idea de cómo montar un equipo de F1, encontré inversores para hacerlo. Pero estas personas realmente hicieron el trabajo – yo solo no puedo hacer nada.

Un mecánico de Haas F1 con un mensaje para el mundo. Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Estos resultados, esto es por lo que trabajamos. Esta es toda la idea… porque había mucha gente que no creía en mi modelo de negocio.

"Sabes, decían: 'Esto nunca puede suceder', 'Nadie puede lograr esto', ya sabes, trabajar con Ferrari en esto y demás… Y lo logramos".