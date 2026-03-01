Sebastian Vettel afirmó que su idea de éxito ha cambiado con el tiempo, pasando de perseguir el próximo trofeo o cheque a estar "en paz" y tratar bien a las personas.

Hablando en el Sharjah Entrepreneurship Festival, el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 explicó cómo el ciclo implacable del deporte puede hacer que incluso los títulos se sientan fugaces.

El alemán de 38 años se retiró del campeonato a finales de 2022 después de disputar 299 grandes premios, dejando un historial que incluye 53 victorias y 57 pole positions a lo largo de sus etapas en BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari y Aston Martin.

Al referirse a cómo mide el éxito, Vettel admitió que ya no lleva esos números como una medalla. En cambio, se centra en lo que considera el significado más profundo de la vida.

El punto de Vettel es que el ritmo vertiginoso de la Fórmula 1 puede hacer que incluso los momentos más grandes se sientan temporales, porque el trabajo de preparación para la siguiente carrera comienza antes de que haya terminado siquiera el debrief de la anterior.

En la primera parte de su carrera, Vettel describió su mentalidad como la de alguien que siempre perseguía la próxima victoria. Ese enfoque le sirvió bien durante su etapa en Red Bull, donde logró cuatro títulos mundiales.

Para cuando llegó a sus últimas temporadas, primero con Ferrari y luego en Aston Martin, su idea de éxito empezó a evolucionar.

"Mi sueño siempre fue uno [título]. Luego, naturalmente, vuelves a intentarlo y llega la siguiente carrera. Es un poco una pena porque no disfrutas tanto el momento porque viene la próxima carrera y estás tan enfocado en la siguiente, en hacerlo otra vez", dijo Vettel.

Sebastian Vettel, Red Bull Racing Photo by: Rainer Schlegelmilch / Getty Images

"Más adelante en mi carrera, me di cuenta de que tuve el privilegio de disputar tantas carreras y de trabajar en su mayoría con personas muy talentosas. Los trofeos y los campeonatos son una cosa, y es lo que la gente ve y valora como éxito, pero más tarde redefines lo que significa el éxito. No dejé puentes quemados, hice muchos amigos, tuve grandes experiencias con personas, y son ese tipo de historias las que realmente te definen más que lo que hiciste y lo que lograste en un momento determinado."

Añadió: "Cuando era joven todo se trataba de trofeos porque quería conseguir el trofeo más grande y quería ser el mejor. Más adelante en mi carrera pones las cosas un poco más en perspectiva, y ahora para mí una persona exitosa es alguien que está en paz consigo mismo o consigo misma, está satisfecho, trata a la gente con respeto y está en un lugar feliz haciendo algo que lo llena, donde sentís: 'OK, eso es lo que él o ella persigue y ese es el propósito que busca'. Eso no se premia a menudo, no tanto como: 'aquí está tu trofeo, ganaste el primer premio', o 'aquí hay un cheque y ganaste tanto dinero'. Esas son las cosas que la sociedad parece ver más como éxito."

Vettel también rechazó la idea de que el éxito se defina por el dinero, argumentando que los trofeos y la riqueza no tienen el significado que la gente supone.

"No creo que [el éxito sea igual a dinero]. Puedo hablar desde un punto de vista profesional, habiendo ganado algunos trofeos, que permanecen contigo en el sentido de que están en tu casa, donde decidas ponerlos, pero en algún momento pasas junto a ellos y, no quiero decir que ya no te des cuenta, pero la vida trata de muchas más cosas.

"Mirando hacia atrás, el camino recorrido es lo que realmente conservo más que el trofeo. Si al final tienes el privilegio de tener también el trofeo en tus manos, es una gran sensación, especialmente en el deporte, vivir eso con todo el equipo y como atleta. Pero sí, hay mucho más que eso", concluyó Vettel.