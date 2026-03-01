¿Llegará Colton Herta a la Fórmula 1 con Cadillac?

Como hijo del piloto y propietario de equipo de IndyCar Bryan Herta, era probable que Colton Herta desarrollara interés por el automovilismo.

Pero cuando comenzó su carrera en monoplazas, Herta rápidamente puso la mira en Europa. A los 15 años participó en el campeonato MSA Formula (hoy conocido como British F4), logrando el tercer lugar mientras un tal Lando Norris se adjudicaba el primero de muchos títulos en categorías junior.

Herta ascendió al nivel de F3 en la Euroformula Open en 2016, nuevamente terminando tercero en la clasificación detrás de los más experimentados Leonardo Pulcini y Ferdinand Habsburg.

¿Apuntaba a la F1 en ese momento? No realmente.

"En realidad, mi objetivo no es la Fórmula 1. Nunca tuve realmente ese interés, especialmente en estos últimos siete años cuando un equipo ha dominado", dijo a Motorsport.com en diciembre de 2016, cuando el dominio de Mercedes alcanzaba su punto máximo tras el de Red Bull.

Herta compitió contra Norris en la MSA Formula; ambos compartieron el podio en siete ocasiones, pero sus caminos profesionales divergieron. Photo by: Getty Images

"Parece que si consigues el asiento equivocado, básicamente quedas atrapado para siempre en el medio del pelotón, luchando duro solo para conseguir uno o dos puntos, y nunca ser visto por los grandes equipos.

"Me aburre. No importa cuán buen piloto seas, si el de adelante está en un auto mejor, puede escaparse 20 segundos antes de su primera parada en boxes".

Entonces, ¿qué hacía Herta en Europa?

"Es mejor para aprender, porque las parrillas son más grandes y profundas", dijo. "Aprendí más de mi primer año en Europa que de mi primer año corriendo en Estados Unidos. Tenía 14 años cuando me mudé allí, y me hizo madurar mucho, más rápido de lo que habría hecho aquí. Así que creo que fue la decisión correcta, y estoy entusiasmado por lo que pueda venir después".

El éxito estaba en los planes en Indy Lights, donde Herta fue Novato del Año en 2017 antes de perder el título de 2018 frente al debutante Pato O'Ward; luego ascendió a la IndyCar y triunfó en su tercer intento en la categoría, convirtiéndose en el ganador más joven de la historia de la serie con 18 años.

Herta logró la victoria en el Circuit of The Americas en 2019, convirtiéndose en el ganador más joven en la historia de la IndyCar. Photo by: Getty Images

En los siguientes siete años, principalmente en Andretti, Herta elevó su registro a nueve victorias en 117 carreras, finalizando tercero en el campeonato 2020 y subcampeón en 2024.

Ya en 2019, el análisis de la temporada de Motorsport.com lo describía como una "superestrella genuina" y, salvo por un par de campañas propensas a errores en 2022 y 2023, normalmente ha sido protagonista en la punta.

Mientras tanto, la F1 apareció en el horizonte en varias ocasiones. En 2021, cuando Andretti intentó adquirir la estructura de Sauber, Herta probó el simulador del equipo, pero el acuerdo se cayó.

El estadounidense realizó una prueba de dos días con McLaren en julio de 2022, mientras Red Bull empezaba a buscar un reemplazo para Pierre Gasly, que se marchaba a Alpine, en AlphaTauri.

Herta tuvo dos días de pruebas con McLaren en 2021, lo que marcó su primera vez en un F1. Photo by: McLaren

La marca puso la mira en Herta, pero pese a sus buenos resultados en IndyCar solo tenía 32 de los 40 puntos de superlicencia necesarios para competir en el campeonato del mundo. Red Bull desistió y eligió en su lugar a Nyck de Vries.

Las esperanzas de F1 del piloto de 22 años parecían prácticamente terminadas, pero el proyecto de Andretti en la F1 finalmente se concretó bajo la identidad Cadillac. El respaldo de General Motors —y su próximo programa de motores— permitió que el proyecto superara la reticencia de Formula One Management a aceptar un nuevo equipo que, desde su punto de vista, podría no "aportar valor al campeonato".

Una de las grandes preguntas era si el nuevo equipo estadounidense contrataría a un piloto de Estados Unidos. En medio del interés por el protagonista de F2 Jak Crawford, Cadillac eligió posiblemente la alineación más experimentada que haya tenido jamás una escudería debutante, con los veteranos Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Cadillac priorizó por encima de todo la experiencia al elegir su alineación de F1 para 2026. Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

El ex piloto de Sauber Zhou Guanyu obtuvo el rol de reserva; Herta, a punto de cumplir 26 años, fue contratado como piloto de pruebas mientras realiza ese audaz cambio de IndyCar a la F2. En la categoría previa a la F1 intentará reunir —otra vez— los puntos de superlicencia que le faltan para competir en el campeonato del mundo. El californiano tiene 34, por lo que solo necesita seis puntos —equivalentes a un resultado entre los ocho primeros— y también puede sumar algunos más participando en sesiones de entrenamientos libres de F1.

Por lo tanto, no se tratará tanto de los resultados como de adquirir experiencia y, lo más importante, demostrar que tiene lo necesario para triunfar en el campeonato del mundo, con un ascenso en 2027 que no es inverosímil. "Tiene que ganárselo, ¿no?", dijo el CEO del equipo Cadillac F1, Dan Towriss, el pasado septiembre al anunciar el programa de Herta para 2026.

Towriss espera un resultado dentro del top 10 de su protegido, que correrá con Hitech, un equipo británico que ha tenido éxito en F2. En los últimos años logró un total combinado de 21 podios con Paul Aron, Luke Browning y Dino Beganovic.

Sin embargo, cuando Motorsport.com le preguntó si confiaba en lograr ese top 10 solicitado en el campeonato y si podría aspirar a más, Herta dejó claro que no pensaba limitarse a completar la grilla: "En todo lo que me subo, quiero ser competitivo y quiero ser fuerte.

"Si el objetivo no es ganar, entonces no veo realmente por qué lo harías; ese es mi enfoque. No sé si es irrealista o realista. Supongo que el tiempo lo dirá.

Herta sabe que ganar en F2 es una tarea difícil, pero no se conformará con estar en el top 10. Photo by: Getty Images

"Pero en todo lo que hago en el automovilismo, intento hacerlo al 100%. Y si entras con la mentalidad de 'Bueno, intentemos empezar dentro del top 15 y luego avanzar desde ahí', no creo que sea el enfoque correcto.

"Para mí, quiero ser lo más rápido posible. Quiero liderar sesiones, quiero ganar carreras. Pero supongo que el tiempo dirá lo difícil que es eso".

Las pruebas de pretemporada, que se realizaron recientemente en Barcelona, fueron alentadoras en ese sentido. Herta fue 12° en la clasificación de los tres días, pero quedó a menos de seis décimas del referente Rafael Camara, vigente campeón de F3, y exactamente a tres décimas del segundo lugar.

Herta describió el contraste con la IndyCar como un cambio de 180 grados. "Este coche es extremadamente diferente a todo lo que he manejado antes, así que es un gran salto, una gran diferencia", insistió. "Hay muchas cosas a las que acostumbrarse.

"Está mejorando, pero de mi lado todavía no siento que sea completamente fluido. Todavía llevará más tiempo acostumbrarme del todo y decir: 'Ok, esto es lo que tengo que hacer, aquí es donde debo frenar', y conocer todas esas cosas con bastante precisión antes de entrar en la pelea. Aún no estoy ahí. Pero está volviéndose más natural".

Herta ha estado acostumbrándose al coche de F2. Photo by: Getty Images

Lo interesante del movimiento de carrera de Herta es lo inédito que resulta. Nunca un protagonista de IndyCar se ha pasado a la categoría previa a la F1 en la era moderna. Es cierto que se puede recordar a algunos pilotos de F1 que regresaron (o fueron) a la F2 tras un breve paso por el campeonato del mundo —Gianmaria Bruni, Timo Glock, Romain Grosjean, Giorgio Pantano—. Pero eso fue hace dos décadas y, a diferencia de Herta, no eran pilotos profesionales ya consolidados.

El paralelo más relevante podría trazarse, al fin y al cabo, con el nuevo compañero de equipo de Herta.

Hace tres años, Ritomo Miyata logró los máximos honores en el automovilismo japonés, al conquistar los títulos de Super Formula y Super GT, demostrando así su versatilidad en distintas disciplinas, desde monoplazas hasta sport prototipos. Con 24 años en ese momento, Miyata tenía un futuro prometedor como principal candidato para reemplazar a Kamui Kobayashi en la alineación de Toyota en el WEC cuando el veterano convertido en jefe de equipo se retirara de la conducción.

Miyata dejó Japón para emprender una campaña dual en F2 y ELMS junto con su rol de reserva en el WEC, y aunque consiguió dos victorias en el ELMS tuvo enormes dificultades en F2, terminando 19° en el campeonato con Rodin. Miyata abandonó el proyecto del WEC para centrarse en sus opciones en la F1, pero el 17° puesto del año pasado con ART fue apenas mejor. En total, ha logrado un podio en 55 carreras de F2, pero lo intentará de nuevo este año con Hitech.

El cambio de Miyata a la F2 hasta ahora no funcionó. Photo by: Clive Mason / Getty Images

El principal problema para Miyata y Herta son los neumáticos Pirelli de alta degradación, que requieren una gestión considerable, a diferencia de los neumáticos Yokohama y Firestone en Super Formula e IndyCar respectivamente, que en su mayoría permiten a los pilotos atacar a fondo.

En F2, la clasificación exige cuidar los neumáticos en las vueltas de salida y de enfriamiento. La gestión es un aspecto clave de la conducción en carrera para aprovechar al máximo el potencial de los compuestos, de lo contrario puedes quedarte sin rendimiento en las últimas vueltas.

La mayoría de los pilotos asimila este aspecto en la F3, pero resulta significativamente más difícil para casos como los de Miyata y Herta, especialmente con una única sesión de prácticas de 45 minutos antes de que comience la clasificación.

El propio Herta es consciente de que su vasta experiencia en IndyCar, aunque no inútil, tendrá poca relevancia este año.

"No creo que sea tanta ventaja como la gente podría pensar", comentó. "En esta etapa, tengas 18 o 25 años, básicamente ya estás completamente desarrollado. Hay pequeñas cosas que aprendes en el camino, pero en cuanto al ritmo puro, estás bastante cerca de tu máximo. Pero está bien tener esa experiencia.

"Hay muchas cosas que son diferentes, pero también hay algunas similitudes. Así que la experiencia es clave, y los errores y demás van a ocurrir en las carreras, y necesitas asegurarte de aprender de ellos. Y yo he cometido muchos errores en mi carrera al volante, así que hay muchas lecciones que he aprendido —quizás más que la mayoría de la gente en este campeonato—. Pero si eso me va a ayudar mucho, no lo sé. Si solo me ayuda un uno por ciento, lo tomaré".

La experiencia de Miyata será invaluable mientras Herta afronta una pronunciada curva de aprendizaje. Photo by: Getty Images

En ese sentido, tener a Miyata al otro lado del box será invaluable para Herta.

"Lo que es muy útil es tener también a Ritomo como compañero de equipo: tiene mucha experiencia en F2, y creo que será de gran ayuda para mí este año", dijo.

"Ritomo tiene un estilo de conducción de F2 bueno y refinado, lo cual ha sido importante para mi desarrollo porque es un estilo bastante diferente al de la mayoría de las otras fórmulas. Así que ha sido de gran ayuda hasta ahora y lo será durante la temporada —por la escasez de rodaje en pista que tienes en Fórmula 2 para alcanzar el ritmo rápidamente— tener a alguien que tenga esa experiencia. Esto puede ser muy útil".

Qué tan exitoso será Herta en F2 es, obviamente, difícil de predecir. La parrilla parece ligeramente más débil que en años recientes, con los pilotos de segundo año Alex Dunne y Dino Beganovic entre los candidatos más probables al título, mientras que el mencionado Camara, proveniente de la academia Ferrari (como Beganovic), podría seguir los pasos de Charles Leclerc ganando F3 y F2 de forma consecutiva como debutante.

Sin embargo, el rendimiento de Herta en F2 no será el único factor para asegurar un ascenso a la F1, ya que Cadillac también lo evaluará por su contribución como piloto de pruebas.

"Pasará tiempo en el simulador de F1", dijo Towriss. "Así que no se trata solo de lo que ocurra en F2. Habrá FP1 en las que participará, además del trabajo en el simulador. Y evaluaremos el conjunto total del trabajo para juzgar su preparación para la Fórmula 1".

Towriss quiere que su protegido impresione en la F2 y cuando realice tareas de pruebas en la F1. Photo by: Cadillac Communications

"Probablemente las FP1 serán lo más importante para prepararme para la Fórmula 1", admitió Herta. "No sé exactamente cuándo llegarán esas FP1. Por ahora están bastante abajo en la lista de prioridades, pero ha sido emocionante. Es muy emocionante verlos probando. He estado hablando con mucha gente, están muy contentos con cómo va todo. Puedo decir que han tenido algunos tropiezos en el camino, pero están muy entusiasmados con el progreso que están logrando".

Al final, que Herta llegue o no a la F1 puede, en cierto modo, no depender totalmente de él.

Independientemente de lo bien que lo haga el novato en F2 y en las pruebas, podría necesitar que Checo Pérez o Bottas superen claramente en rendimiento al otro Cadillac.

Si vas a reemplazar a un veterano por un novato, tomar esa decisión es mucho más fácil cuando estás seguro de que los resultados del veterano no están a la altura requerida.

Pero si ambos pilotos de 36 años rinden a un nivel similar, ciertamente será más difícil imaginar que Cadillac prescinda de uno de ellos, y el listón para que Herta consiga el ascenso será más alto. Como él mismo lo expresó sabiamente, solo el tiempo lo dirá.

Even by the end of the year, whether Herta is ready to step up to F1 may not be black or white Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images