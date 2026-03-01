Coulthard desafía las expectativas de los fans: la emoción no se mide en adelantamientos

El ex piloto de Fórmula 1 David Coulthard ha rechazado las afirmaciones de que el campeonato necesita muchos adelantamientos para resultar emocionante.

Esta temporada ha llegado un nuevo conjunto de reglas a la F1, siendo generar más oportunidades para adelantar uno de sus objetivos. Los coches son más pequeños y ligeros que los de la anterior era de efecto suelo, y la aerodinámica activa, que ha reemplazado al DRS, junto con el impulso eléctrico que pueden utilizar los pilotos, están pensados para aumentar los adelantamientos.

Pero después de que los pilotos compartieran sus primeras impresiones durante los test de pretemporada en Bahréin, hay algunas preocupaciones de que quizá no sea así.

"Si tienes el auto más rápido clasificando adelante, ¿por qué esperarías que alguien lo adelante? Ya sabes, todo en la Fórmula 1 es rápido adelante, más lento atrás. La carrera empieza, el más lento nunca va a venir desde atrás y ganar", argumentó Coulthard en el podcast Up To Speed.

"Así que solo hay que mirar la historia del deporte. Sé el más rápido. Como piloto, yo quería estar en la pole position porque, especialmente en Mónaco, si lideraba en la primera curva, el 90% del trabajo estaba hecho".

El copresentador y ex presentador de F1 TV Will Buxton agregó: "No han podido adelantar en Mónaco desde la década de 1920. Así que, 100 años después, todavía no hay muchas probabilidades de que eso ocurra. Pero la esperanza con estos nuevos reglamentos es que adelantar sea un poco más fácil, que las carreras sean un poco más emocionantes de lo que han sido".

Coulthard comparó una carrera con un partido de fútbol, argumentando que si el equipo favorito de un aficionado gana 1-0, se va diciendo que fue un partido emocionante.

"Pero yo no lo entiendo", respondió el ex piloto de Red Bull. "Un partido de fútbol, si tu equipo gana 1-0, te vas diciendo 'fue un buen partido'. No ves 100 goles ni los puntos del básquet y cosas así. Así que no se trata de cuántas cosas pasan.

"Recuerdo a Mansell pasando por afuera a Gerhard Berger en México en el '88. Se me quedó grabado porque, probablemente me equivoque de año, pero fue un adelantamiento increíble.

"O recuerdo la vuelta de clasificación de Senna en Mónaco siendo un segundo más rápida que la de Alain Prost. Se trata de esos momentos memorables más que de tener muchísimos de ellos. Es como un feed de redes sociales".