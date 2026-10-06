Charles Leclerc ha instado Ferrari a aprender de Red Bull para mejorar sus estrategias de carrera en la Fórmula 1, tras una apuesta fallida con los neumáticos en el Gran Premio de Bahréin, celebrado en Malasia.

El piloto de Ferrari y su compañero de equipo, Lewis Hamilton, comenzaron la carrera del domingo, caracterizada por condiciones meteorológicas variables, con neumáticos blandos, a diferencia de los intermedios que utilizaron Max Verstappen e Isack Hadjar, de Red Bull.

Pero la estrategia les salió mal rápidamente, ya que Leclerc y Hamilton cayeron, respectivamente, del cuarto y segundo puesto al penúltimo y al decimoquinto, y el monegasco entró en boxes al final de una primera vuelta con pista húmeda.

Ferrari y sus estrategias de carrera han sido un tema recurrente, ya que, aunque a menudo acierta, ha habido muchas ocasiones en las que no ha sido así, lo que ha agravado las repercusiones en el equipo más importante de la F1.

Red Bull, por su parte, es muy eficaz a nivel operativo, liderado por la estratega jefe Hannah Schmitz, y en Sepang Verstappen logró su 72.ª victoria en un Gran Premio tras salir desde la pole.

"Estaba en sintonía con el equipo", reveló Leclerc. "Estuvo muy reñido, como siempre ocurre en estas condiciones, y hablaremos sobre si separar los coches en esas circunstancias es la mejor opción posible".

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images vía Getty Images

"Pero también es cierto que, cuando se separan los coches, por definición hay una elección muy errónea y otra muy acertada, y es muy difícil que se dé un escenario intermedio en el que ambas opciones salgan más o menos igual.

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"Así que pensamos que estábamos haciendo lo correcto, obviamente, pero está claro que hay un equipo en particular —y ese es Red Bull — que acierta la mayoría de las veces con ambos coches.

"Por eso tenemos que entender qué es lo que hacen mejor que nosotros".

Ferrari fue uno de los seis equipos que salieron con neumáticos lisos, pero solo este y Alpine optaron por no dividir la estrategia entre sus pilotos, con Pierre Gasly y Franco Colapinto también con neumáticos blandos.

Era una de esas situaciones complicadas en las que había llovido, pero la pista empezaba a secarse, y para la vuelta 13, el resto de la parrilla ya había abandonado los neumáticos intermedios para el resto de la carrera.

"Es muy difícil, fue igual para todos", añadió Leclerc. "Creo que, aunque teníamos algunos datos a nuestro favor, se trataba de condiciones que no tenían nada que ver con las de hoy.

"Así que sí, nos basamos en la intuición, en observar el suelo, y la superficie parecía bastante seca.

Salida de la carrera de Sepang Foto de: Srinivasa Krishnan

"La cuestión es que la mayor incógnita que teníamos era cuánta agua había en los huecos del asfalto, y había mucha más agua de la que, en mi opinión, la mayoría pensaba que había, y por eso acabar con los neumáticos lisos resultó ser una decisión equivocada".

Hamilton y Leclerc acabaron recuperándose hasta la tercera y cuarta posición, aunque a ello contribuyó el abandono de George Russell a cinco vueltas del final debido a un fallo en la unidad de potencia de su Mercedes.

"Nuestro resultado final refleja bastante bien el puesto en el que esperábamos terminar", dijo Leclerc. "Kimi [Antonelli] y Max han sido simplemente demasiado fuertes para nosotros hoy, y nosotros les seguíamos de cerca y hemos terminado en tercera y cuarta posición.

"Pero ha sido una carrera extraña. Creo que todo lo que podía salir mal en la primera parte de la carrera salió mal, y todo lo que podía salir bien en la segunda parte salió bien.

"Al fin y al cabo, ambos extremos se han compensado entre sí y hemos terminado donde debíamos haber terminado. Pero ha sido una carrera un poco más reñida de lo que hubiera deseado".