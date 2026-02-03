La F1 prepara una mudanza a una nueva sede en Londres

Formula One Management se dispone a trasladarse a una nueva sede en Londres a comienzos del próximo año, alquilando un edificio de oficinas remodelado de 8.685 metros cuadrados en Westminster para albergar a alrededor de 300 empleados.

La F1 se mudó por última vez de oficinas en 2017, cuando el nuevo propietario de la categoría, Liberty Media, reemplazó la antigua sede de Bernie Ecclestone en Prince’s Gate por 2 St James’s Market, donde ha estado alquilando 1.952 metros cuadrados de espacio.

Acompañando el crecimiento de sus empleados, la dirección de la F1 ahora ha finalizado los planes para trasladarse al otro lado de St James’s Park, a unas oficinas completamente nuevas en 40 Broadway, según informó por primera vez Estate Gazette. La F1 alquilará el edificio completo de nueve plantas, que cuenta con 8.685 metros cuadrados de superficie predominantemente destinada a oficinas. El edificio también dispone de terrazas en la azotea con vistas a St James’s Park, el Palacio de Buckingham y el Parlamento británico.

"Estamos encantados de trasladar la sede y a nuestro brillante equipo, que es la fuerza impulsora detrás del increíble deporte global que es la Fórmula 1, a estas oficinas de última generación en 40 Broadway", dijo el presidente y CEO de la F1, Stefano Domenicali. "Esto representa una declaración importante de nuestro compromiso con Londres y el Reino Unido, donde tienen su base nueve de los once equipos de Fórmula 1".

El sitio de 40 Broadway estuvo ocupado por última vez por el operador de centros comerciales Intu, que entró en administración en 2020, y desde entonces ha sido adquirido, demolido y redearrollado por Tellon Capital.

"Estamos orgullosos y encantados de asegurar a la Fórmula 1 como ocupante de este excepcional desarrollo de oficinas de grado A, completamente nuevo", añadió James Burchell, cofundador de Tellon Capital. "Esto ha validado nuestra decisión de construir el edificio de manera especulativa y refuerza que las oficinas siguen desempeñando un papel clave para las empresas hoy en día, siempre que ofrezcan espacios de alta calidad, respetuosos con el medio ambiente y con excelentes comodidades".