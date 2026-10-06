¿Puede Red Bull luchar ahora por victorias en todas partes?

Laurent Mekies dice que la primera victoria de Red Bull en la Fórmula 1 de 2026 es la culminación de la mejora gradual de forma del equipo, pero considera que es demasiado pronto para saber si ahora puede estar en la pelea en todas partes.

Tras estar a más de un segundo de los líderes al inicio de la campaña, Red Bull ha ido recortando poco a poco su déficit con un flujo incesante de mejoras. Su último paquete de este tipo de la campaña 2026, que llegó en Azerbaiyán, permitió a Max Verstappen tener una oportunidad de ganar en un circuito tradicionalmente difícil para Red Bull, aunque terminó justo por detrás del ganador George Russell.

Pero en un circuito de Sepang muy diferente en Malasia, que acogió el Gran Premio de Baréin este año, Verstappen estuvo en una clase aparte a bordo del RB22, logrando una pole dominante que convirtió en una cómoda victoria en una carrera retrasada y con condiciones meteorológicas mixtas en Kuala Lumpur.

"Nos sorprendió la jerarquía en Malasia", dijo el jefe del equipo, Mekies, el lunes. "Por un lado, confirma la tendencia positiva ahora con Monza, con Madrid, con Bakú. Hemos ido añadiendo un poco de rendimiento en cada carrera, lo cual es genial.

"Por otro lado, ¿hay otros factores que hayan influido en lo que vimos en Malasia? Posiblemente, con el calor extremo, la rugosidad de la pista y el trazado del circuito, estoy seguro de que la mayoría de los coches allí estaban fuera de su ventana ideal de funcionamiento. ¿Afectó eso al orden de fuerzas? Es posible.

"¿Cambia algo en la forma en que afrontamos las próximas carreras? En realidad, no. Intentaremos adaptarnos lo mejor que podamos a continuación y veremos. Seguimos pensando que Singapur ojalá nos vaya bien en términos de rendimiento en curvas de baja velocidad. Lo que hará la competencia es muy, muy difícil de entender."

Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Photo by: Joe Portlock / Getty Images

La 72ª victoria de Verstappen en un gran premio fue especialmente significativa, ya que fue la primera de Red Bull como fabricante de unidades de potencia, pero también confirmó que el equipo ha dejado atrás su decepcionante inicio con el actual conjunto de reglamentos y ahora puede ser competitivo en una variedad de circuitos.

Tras marcar la casilla de una primera victoria en un gran premio de 2026, Mekies se muestra optimista sobre las posibilidades del equipo con sede en Milton Keynes de replicar su forma en otros lugares, pero advirtió que ningún equipo ha sido capaz de desafiar de forma constante a Mercedes por las victorias semana tras semana.

Red Bull es el cuarto equipo en ganar carreras en 2026 junto a Mercedes, Ferrari y McLaren, pero estos dos últimos equipos han entrado y salido del panorama competitivo dependiendo del trazado del circuito y de las condiciones.

"Creo que estaremos en la lucha por el podio en las próximas carreras, porque fundamentalmente hemos estado en la lucha por el podio en varias carreras ya: seis, siete, ocho", dijo Mekies. "Así que creo que estaremos en esa pelea.

"¿Estaremos en la lucha por la victoria? Creo que Mercedes siempre ha estado en la lucha por la victoria. Hemos visto que ha sido muy difícil para todos estar de forma constante [a la par] con Mercedes en todas las carreras.

"Hemos visto un buen periodo para McLaren y hemos visto un buen periodo para Ferrari. Así que nos estamos concentrando en nosotros mismos, intentando extraer un poco más del coche. ¿Será eso suficiente para estar en todos los circuitos en las últimas carreras? No sé qué decir."