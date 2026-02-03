Cadillac F1 y Tommy Hilfiger anticipan su primera colección conjunta
Cadillac ha anticipado una nueva colección de merchandising de Tommy Hilfiger que se lanzará el 5 de febrero, antes de la presentación de la decoración del equipo.
Cadillac ha adelantado una nueva línea de productos con Tommy Hilfiger, que será lanzada el 5 de febrero, previo al estreno de la decoración del equipo el 8 de febrero.
Tommy Hilfiger se asoció con el equipo estadounidense en junio de 2025, antes de que Cadillac se uniera a la Fórmula 1 como el undécimo equipo a partir de 2026. "Cadillac tiene una historia orgullosa y legendaria en el automovilismo que se remonta a 1950, cuando comenzaron a competir en Le Mans a nivel de Campeonato Mundial", dijo en aquel momento Graeme Lowdon, director del equipo Cadillac de Fórmula 1.
"Tommy conoce la Fórmula 1 desde hace mucho tiempo. Es la cima del automovilismo, como Cadillac lo es para los automóviles de lujo. Los valores de la marca Cadillac son audaces, sofisticados y optimistas. Eso encajaba de forma natural con la marca Tommy Hilfiger. Combinar ambas ofrece una perspectiva ambiciosa y segura. La química, la visión y la pasión se sintieron correctas desde el principio. Correr se trata de pasión y del deseo de ganar."
Hilfiger añadió: "Estas dos marcas icónicas estadounidenses se unen con una historia colorida en la cultura visual. Me encantan los gráficos icónicos del automovilismo. Los uniformes son muy cool, con parches, logos y nombres de equipo. Es un territorio rico en diseño. Tuvimos acceso a la dirección de diseño del equipo Cadillac; se verá increíble en todas las colecciones.
"No lo veía venir en los primeros años. La Fórmula 1 eran automóviles y coches que venían de Europa. Crear indumentaria para fans combinando nuestro estilo prep icónico con los audaces motivos de competición y automovilismo de Cadillac es un terreno emocionante para llevar los límites más lejos."
Mientras el equipo se prepara para estar en la parrilla para su primer gran premio en Australia el 8 de marzo, lanzará su primera línea Tommy Hilfiger x Cadillac el 5 de febrero, antes de que la decoración sea anticipada en Times Square, Nueva York, a partir del 6 de febrero. El diseño del coche será revelado luego en un anuncio televisivo durante el Super Bowl el domingo 8 de febrero.
