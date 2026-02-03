Aston Martin revela un retraso de cuatro meses en el diseño de su coche de F1 2026

Adrian Newey ha revelado que Aston Martin no inició su programa de túnel de viento para 2026 hasta mediados de abril de 2025, lo que explica el contratiempo actual del equipo.

Mientras la Fórmula 1 celebró la semana pasada un shakedown de cinco días en Barcelona, donde cada equipo podía rodar durante tres jornadas, Aston Martin completó solo un día completo de pruebas, el viernes, tras haber cubierto apenas algunas vueltas el jueves por la tarde.

Esto obligó a trasladar el nuevo auto desde la fábrica del equipo hasta el circuito —más concretamente a los aeropuertos más cercanos en Birmingham y Girona— para poder tener algo de tiempo en pista.

Leer también: Fórmula 1 Cómo Aston Martin necesitó un avión de 50 años para llevar su AMR26 a Barcelona

Pero el retraso de Aston puede tener su origen en lo ocurrido 12 meses atrás en las instalaciones del equipo en Silverstone.

Los equipos de F1 tenían prohibido realizar cualquier prueba en túnel de viento o CFD (dinámica de fluidos computacional) relacionada con la maquinaria de 2026 antes del 1 de enero de 2025, con el objetivo de mantener bajo control los costos y los recursos en medio de la reforma reglamentaria.

Sin embargo, Aston Martin esperó a que su nuevo túnel de viento estuviera completamente operativo, revela el director del equipo, Newey, quien se incorporó a la escudería el 1 de marzo, inicialmente como socio técnico gerente.

"2026 es probablemente la primera vez en la historia de la F1 en la que los reglamentos de la unidad de potencia y del chasis cambian al mismo tiempo. Es un conjunto de normas completamente nuevo, lo que supone un gran desafío para todos los equipos, pero quizá aún más para nosotros", dijo el legendario diseñador británico.

Adrian Newey, socio técnico gerente de Aston Martin F1 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

"El AMR Technology Campus todavía está evolucionando, el túnel de viento de CoreWeave no estuvo plenamente afinado hasta abril, y yo solo me uní al equipo el pasado marzo, así que, en realidad, empezamos desde atrás. Ha sido un calendario muy comprimido y unos 10 meses extremadamente intensos". Aston Martin había anunciado previamente, el 13 de marzo de 2025, que su nuevo túnel de viento ya estaba en funcionamiento.

"La realidad es que no metimos un modelo del coche de 2026 en el túnel de viento hasta mediados de abril, mientras que la mayoría, si no todos, de nuestros rivales habrían tenido un modelo en el túnel desde el mismo momento en que terminó la prohibición de pruebas aerodinámicas para 2026 a comienzos de enero del año pasado. Eso nos dejó en desventaja por unos cuatro meses, lo que ha significado un ciclo de investigación y diseño muy, muy comprimido. El coche recién se terminó de ensamblar a último momento, por eso estuvimos luchando para llegar al shakedown de Barcelona".

Al igual que sus rivales, Aston Martin ahora afronta una pronunciada curva de desarrollo con su nuevo auto.

"El AMR26 que compita en Melbourne va a ser muy diferente del que la gente vio en el shakedown de Barcelona, y el AMR26 con el que terminemos la temporada en Abu Dhabi va a ser muy distinto del que usemos al inicio del campeonato", añadió Newey. "Es muy importante mantener la mente abierta".