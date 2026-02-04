Ir al contenido principal

Fórmula 1 Presentación de Mercedes para la F1 2026

Por qué Ayao Komatsu estuvo a punto de irse de Haas F1 en 2023

El director del equipo Haas F1, Ayao Komatsu, reveló que estuvo cerca de renunciar durante la difícil temporada 2023 del equipo, antes de continuar y reemplazar a Guenther Steiner.

Lydia Mee
Publicado:
Añadir como fuente preferente
Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

En aquel momento desempeñándose como director de ingeniería en pista, con Guenther Steiner como director del equipo, Komatsu explicó que no había transparencia ni alineación dentro del conjunto.

"Si soy totalmente honesto, estaba listo para renunciar en Bakú 2023", dijo Komatsu durante una aparición en el podcast High Performance.

"Porque simplemente no podía ver cómo podíamos avanzar de esta manera. La gente no hablaba entre sí, no había transparencia, no había alineación, no había discusiones abiertas y claras. No nos estábamos comportando como un equipo.

"Y sentí que había puesto todo sobre la mesa. No estaba ocurriendo. No me gusta perder el tiempo. No me interesa simplemente presentarme en el circuito solo para completar la grilla. Así que, si no estábamos avanzando... Pero por dentro estaba muy cerca de simplemente irme, ¿sabés?"

Si bien consideró marcharse del equipo, su lealtad hacia quienes dependían de él para marcar una diferencia lo impulsó a perseverar.

 

"Pero lo que me impidió irme fue que sentí una gran responsabilidad. Hay personas que dependen de mí, y personas que confían en mí para hacer una diferencia. Así que pensé, bueno, no me voy a ir hasta haber hecho todo lo posible, o hasta que no sea mi decisión, si quieres.

"Así que no iba a simplemente irme y dejar atrás a las personas que me importan. Esa es la única razón por la que no me fui".

Menos de un año después de decidir quedarse, asumió el cargo de director del equipo cuando Steiner se separó de la escudería. En su primera temporada en el puesto, Komatsu llevó al equipo a finalizar séptimo en el campeonato de constructores 2024, una mejora significativa tras haber terminado último en 2023.

