Ganadores y perdedores de una emocionante carrera de la NASCAR Cup en Las Vegas

En un momento dado, cuatro coches rodaban separados por menos de un segundo durante las últimas vueltas de la carrera de la Copa NASCAR en el Las Vegas Motor Speedway; sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en Kansas, esta vez nadie logró superar a Chase Briscoe.

También se alcanzó el ecuador del Chase de 2026 y, aunque Kyle Larson amplió su ventaja, fue una carrera atípica para los tres primeros clasificados.

A continuación, repasamos quiénes fueron los grandes ganadores y perdedores de la carrera de 400 millas de la NASCAR en Las Vegas:

GANADOR: Chase Briscoe reaviva sus esperanzas al título con una gran victoria (y se libra de que James Small lo tire desde el techo).

Watch: Briscoe on winning Vegas thriller: 'What else more could you want?'

Briscoe quedó desolado tras dejar escapar la victoria en Kansas, y seguramente sintió una sensación de déjà vu hacia el final de la carrera de Las Vegas. Una vez más lideraba la prueba y Larson lo presionaba intensamente por el primer puesto. Pero esta vez, Briscoe resistió para lograr una victoria crucial, recortando 39 puntos a su desventaja. En Kansas creyó que sus aspiraciones al título habían terminado, pero Las Vegas demostró lo rápido que pueden cambiar las cosas. También se libró de la ira de su temperamental jefe de equipo, James Small, quien comentó en tono de broma: "Me preocupaba un poco tener que tirarlo desde este edificio si dejaba escapar esta carrera después de lo de la semana pasada".

PERDEDOR: El sólido comienzo de Denny Hamlin se descontrola.

Watch: Hamlin after Vegas: 'Didn't live up to what we expected'

¿Qué está pasando con el equipo número 11? Siguen estancados tras haber llegado a la fase decisiva (Chase) como favoritos al título, y Hamlin se mostró sumamente abatido después de la carrera de Las Vegas. Partió desde la pole y lideró las primeras 40 vueltas, mientras que su rival por el título, Larson, perdió una vuelta debido a problemas de manejo. Era una oportunidad de oro, pero tras decidir ceder el liderato para montar neumáticos nuevos en el lado derecho, les resultó difícil recuperar la cabeza de carrera. Hamlin logró remontar hasta el cuarto puesto, pero al intentar ganar más posiciones, hizo un trompo a pocas vueltas de finalizar la primera etapa... y a partir de ahí, la situación se complicó enormemente. El splitter delantero golpeó el suelo con fuerza cuando el coche derrapó hacia la zona interior de la pista (apron), y ya no lograron recuperar el equilibrio adecuado del vehículo. No sumó puntos de etapa, sufrió una breve pérdida de presión de combustible y terminó decimosexto en una carrera que podría haber ganado. Las consecuencias podrían haber sido peores, pero aun así quedó a 40 puntos del líder.

GANADOR: Kyle Larson y Cliff Daniels protagonizan una remontada espectacular tras haber perdido una vuelta.

Watch: Race Rewind: Briscoe prevails in wild Las Vegas finish

Larson realizó una gran carrera, pero fue el jefe de equipo Cliff Daniels quien ofreció una actuación digna de Chad Knaus. Después de que Larson cayera fuera de los diez primeros puestos en las vueltas iniciales, Daniels tomó la audaz decisión de realizar cambios agresivos en la suspensión delantera derecha bajo bandera verde, lo que supuso perder una vuelta debido a una parada en boxes de 26 segundos. Sin embargo, la estrategia funcionó: el coche número 5 ganó ritmo y Larson fue remontando posiciones. Aunque solo sumó un punto de etapa, al final de la carrera estaba luchando por la victoria. También se salvó por poco en la última vuelta al chocar contra el muro; logró mantener el coche recto sin perder posiciones, ampliando así aún más su ventaja en la clasificación de puntos.

PERDEDOR: La carrera de Christopher Bell se vio arruinada por un fallo en la dirección asistida.

Watch: Bell disappointed with P23 finish at Las Vegas: 'Done thinking about it'

Mientras Hamlin y Larson enfrentaban adversidades, Bell avanzaba con paso firme, sumando nueve puntos en la Etapa 1 y ocho en la Etapa 2. Lamentablemente, comenzó a perder la dirección asistida y todos los intentos por solucionar el problema fracasaron. Terminó en el puesto 23 y, aunque se mantiene tercero, ahora está a 55 puntos del liderato. Como era de esperar, Bell terminó sumamente frustrado (y agotado) tras ese resultado.

GANADOR: Todo el equipo Penske, con tres pilotos entre los diez primeros.

Watch: Cindric 'close to capable' of winning, settles for Vegas P4

Había preocupación por los autos de Penske, especialmente después de que Ryan Blaney y Joey Logano obtuvieran las peores posiciones de salida entre los pilotos del Chase el fin de semana pasado. Sin embargo, protagonizaron una gran carrera, con Austin Cindric liderando nuevamente al equipo: Cindric terminó cuarto, Blaney quinto y Logano décimo. Tanto Cindric como Blaney recortaron distancias con el líder del campeonato, y Logano solo cedió cuatro puntos frente a Larson. Además, hay que tener en cuenta que se avecinan circuitos muy favorables para ellos.

PERDEDOR: Bubba Wallace, al escapársele una posible victoria en Las Vegas.

Chase Briscoe, No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota; Bubba Wallace, No. 23 23XI Racing Toyota Photo by: Chris Williams of Icon Sportswire via Getty Images

En este momento, el coche número 23 solo quiere volver a la calle de la victoria. Wallace estaba en una posición excelente tras la última ronda de paradas en boxes, pero simplemente no logró superar a Briscoe. A falta de 29 vueltas, se lanzó con audacia en la curva 1, solo para encontrarse con que le cerraban el paso bruscamente. Y, como dijo Wallace más tarde, "pagaron el precio" por haber forzado el ritmo al inicio de la tanda: los neumáticos empezaron a desgastarse hasta mostrar la estructura interna y tuvo que completar las últimas vueltas con dificultades, cayendo hasta la octava posición.

GANADOR: Shane van Gisbergen lidera a los pilotos que no compiten por el título con un resultado entre los diez primeros.

Shane van Gisbergen, No. 97 Trackhouse Racing Chevrolet Photo by: James Gilbert / Getty Images

Esto fue, en realidad, una gran sorpresa. SVG no había logrado quedar por encima del vigésimo puesto en las seis carreras previas a este fin de semana y, en Las Vegas, el equipo Trackhouse parecía totalmente desorientado. Sus compañeros de equipo, Ross Chastain y Connor Zilisch, terminaron en las posiciones 30 y 35, respectivamente. Sin embargo, para SVG fue una jornada completamente distinta: protagonizó atrevidos adelantamientos en paralelo de cuatro coches y terminó noveno, siendo el único piloto fuera de la lucha por el título (Chase) que logró colarse entre los diez primeros.

PERDEDOR: Ryan Preece cae al último puesto de la clasificación del Chase de 2026.

Ryan Preece, No. 60 RFK Racing Ford Photo by: Jeffrey Vest / Icon Sportswire via Getty Images

Preece había sido un ejemplo de constancia durante el Chase, pero la carrera de Las Vegas fue una que preferiría olvidar. Tras sufrir un problema con un neumático (que dejó la estructura interna a la vista) y realizar una parada en boxes hacia el final del ciclo que le hizo perder la vuelta del líder, quedó atrapado en la parte trasera del pelotón. Al final, Preece terminó con dos vueltas de desventaja y fue el último clasificado entre los pilotos del Chase, ocupando el puesto 28. Este resultado también lo relegó al último lugar de la clasificación del Chase, a falta de cinco carreras para terminar la temporada.

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