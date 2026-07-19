Ferrari califica la sanción a Hamilton en Bélgica como "extremadamente severa"

Tanto Lewis Hamilton como el director de su equipo Ferrari, Frédéric Vasseur, están totalmente en desacuerdo con la penalización de cinco segundos que le impusieron por una colisión con Mercedes de George Russellen la primera vuelta del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 .

"Creo que es tremendamente severa", declaró Vasseur tras la carrera. "Si te fijas en la curva, Russell tenía espacio suficiente por el lado izquierdo; no es que estuviera cerca del muro.

"Para mí, se trata más bien de un incidente de carrera y esto nos ha costado muy caro".

El contacto eliminó de la carrera al antiguo compañero de equipo de Hamilton, pero se debió fundamentalmente a que la unidad de potencia del Mercedes sufrió, al parecer, un problema eléctrico durante el primer sector, lo que provocó que Russell perdiera posiciones frente a ambos Ferrari en la subida hacia Les Combes.

Russell intentó entonces frenar muy tarde por la línea exterior al entrar en la curva y parecía que, como mínimo, había recuperado una posición frente a Hamilton, pero la rueda delantera izquierda del Ferrari golpeó su pontón lateral y provocó que el Mercedes diera una vuelta de campana. En ese momento, Hamilton explicó por radio que "no tenía tracción delantera" porque se encontraba en la estela turbulenta del coche que le precedía, el Red Bull de Max Verstappen.

"Al final, ha sido un fin de semana difícil", declaró Hamilton después.

"Asumo toda la responsabilidad por mi incidente de ayer [cuando se estrelló en la FP3], que luego tuvo un efecto dominó al hacer que la configuración no fuera la adecuada y, por lo tanto, no estuviera a punto en la clasificación. Porque creo que, con la configuración correcta, probablemente habría quedado quinto, tercero o segundo.

"Y eso significó salir más atrás, y entonces me encontré en una situación en la que George, obviamente, parecía haber perdido potencia, y de repente se abalanzó por el exterior, y acabamos chocando.

"Sufrí daños y, en la carrera, hice todo lo que pude a pesar de los daños que tenía y de la penalización.

"Creo que fue un incidente de carrera, así que no creo que deba haber una penalización por eso".

Lewis Hamilton, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Hamilton cumplió la sanción en su única parada en boxes de la carrera durante una salida del coche de seguridad virtual en la vuelta 20, pero se le indicó que saliera mientras un mecánico aún intentaba ajustar el alerón delantero. Esto relegó a Hamilton al cuarto puesto en la pista al pasar por la bandera a cuadros, y el británico se enfrentó a otra investigación de la cual solo recibió una multa económica.

De hecho, 10 segundos es la sanción estándar por "provocar una colisión", pero los comisarios decidieron que las circunstancias atenuantes justificaban una sanción menor.

"Al acercarse a la curva 5 en la primera vuelta, el coche 63 [Russell] intentó adelantar por el exterior al coche 44 [Hamilton] y había logrado una superposición suficiente como para tener derecho a espacio de carrera. El coche 44 permaneció por el interior", reza el veredicto de los comisarios.

"Durante la curva, el coche n.º 44 sufrió subviraje y, a pesar de intentar esquivar al coche n.º 63 corrigiendo la dirección, entró en contacto con el lado derecho del coche n.º 63 con su rueda delantera izquierda. Los comisarios determinaron que el coche 63 conservaba el espacio de carrera disponible y que la colisión se debió a que el coche 44 no fue capaz de mantener una separación suficiente.

"Los comisarios reconocieron varias circunstancias atenuantes. El coche n.º 44 se percató de la presencia del coche n.º 63, intentó dejar el espacio de carrera adecuado y realizó un intento genuino de evitar el contacto. La colisión se debió a una pérdida de adherencia en la parte delantera y no a una maniobra agresiva o deliberada. Además, el incidente se produjo en la primera vuelta, en la que se reconoce que la adherencia es reducida y las condiciones de carrera son más apretadas.

Por estas razones, aunque el coche n.º 44 fue el único responsable de la colisión, los comisarios consideran que una penalización de cinco segundos, en lugar de la penalización estándar de 10 segundos, es la sanción adecuada de acuerdo con las Directrices de Sanciones de la FIA".

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