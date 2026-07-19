Briatore: “Colapinto y Gasly mantuvieron un duelo limpio; esta vez cayó del lado de Franco”

Alpine tuvo una carrera difícil en el circuito de Spa-Francorchamps, donde se vio superado por sus rivales de la zona media en una jornada en la que Franco Colapinto le dio al equipo su único punto al terminar décimo, justo por delante de su compañero, Pierre Gasly.

A lo largo del fin de semana, Racing Bulls y Audi se mostraron por delante de Alpine, algo que se reflejó en la carrera con el octavo puesto de Gabriel Bortoleto para el fabricante alemán y el noveno de Arvid Lindblad para el equipo de Faenza. Ambos finalizaron muy por delante de Colapinto y Gasly, quienes al menos pudieron dejar atrás a los otros pilotos de ambas escuderías.

Fue una carrera en la que Colapinto y Gasly lucharon entre sí durante gran parte del recorrido, en un duelo que se definió a favor del piloto argentino luego de realizar un doble adelantamiento sobre el francés y sobre Liam Lawson para pasar del 12º al 10º lugar.

"Nos vamos de Bélgica con un punto después del décimo puesto de Franco, lo que significa que seguimos en la quinta posición del Campeonato, aunque ahora empatados en puntos con Racing Bulls", declaró Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine.

Flavio Briatore y Franco Colapinto en el GP de Bélgica. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Ellos han hecho un trabajo mucho mejor que nosotros en las últimas semanas para añadir rendimiento a su coche, y esa tendencia ha continuado —e incluso probablemente se ha acentuado— aquí en Spa", admitió.

El italiano valoró la manera en que Colapinto y Gasly lucharon en pista, en un duelo que se desarrolló sin incidentes en el desafiante trazado de Spa.

"Vimos una buena y limpia lucha rueda a rueda durante toda la carrera, especialmente entre Pierre y Franco, quienes además mantuvieron un duelo limpio y entretenido entre ellos; esta vez el resultado cayó del lado de Franco, así que felicitaciones para él", afirmó Briatore.

Mientras la Fórmula 1 se encamina al Gran Premio de Hungría el próximo fin de semana, Briatore reconoció que no puede esperarse un gran cambio de rendimiento, aunque pidió al equipo continuar trabajando intensamente con vistas a mejorar el coche tras las vacaciones de verano.

"Sabemos que Hungría no supondrá un cambio total en los resultados ni en el orden competitivo, pero debemos continuar nuestros esfuerzos fuera de pista para encontrar más rendimiento después del parón de verano y darles a ambos pilotos más herramientas para luchar mucho más arriba en la parrilla de lo que estamos actualmente", concluyó.